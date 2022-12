Cách để hấp dẫn hơn trong mắt người khác

Một người có sức hấp dẫn sẽ khiến người khác muốn đến gần, dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ hơn những người bình thường.

Đây là bốn cách khiến bạn hấp dẫn hơn mà nhà trị liệu hôn nhân gia đình Shelly Bullard khuyên nên thực hành.

Hấp dẫn phải từ bên trong

Sự hấp dẫn không phụ thuộc nhiều ở ngoại hình mà nằm ở cách bạn cảm nhận về chính mình.

Những người "hấp dẫn tự nhiên" không mấy khi chau chuốt hình thức, tạo vẻ ngoài phù hợp với một gu thẩm mỹ cụ thể. Họ dành thời gian nuôi dưỡng tâm hồn. Họ hiểu hấp dẫn không phải do họ mặc gì mà là mặc thế nào, không phải làm vị trí, chức danh nào mà là cách thức họ làm việc.

Muốn tạo sự khác biệt để trở nên hấp dẫn, cách đơn giản là phải hiểu rõ chính mình. Đáng tiếc, hầu hết chúng ta không dành thời gian tìm hiểu bản thân, khiến mình mất kết nối với chính mình và với người khác.

Để hiểu rõ bản thân mình hơn, hãy viết nhật ký, viết hết suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Trong nhật ký đó, phải trả lời câu hỏi như "Tôi là ai?", "Tôi muốn gì?", "Điều gì quan trọng với tôi?".

Khi trả lời được những câu đó, bạn hiểu mình hơn. Khi kết nối được với nội tâm, bạn sẽ tỏa ra năng lượng kết nối, để người khác cũng muốn đến gần.

Ảnh minh họa: Warner Bros

Phải yêu chính mình

Để hấp dẫn với người khác, bạn phải hấp dẫn chính mình, nghĩa là phải nuôi dưỡng tình yêu với bản thân. Điều này có vẻ sáo rỗng, nhưng thực tế, khi bạn hài lòng về bản thân, mọi người cũng sẽ thấy hài lòng về bạn.

Cách tốt nhất để yêu bản thân là thông qua thực hành các bộ môn như thiền hoặc yoga. Những thực hành hàng ngày giúp bạn kết nối với hiện tại, không còn gánh nặng trong tâm trí và kết nối bạn với những điều tốt đẹp của riêng mình.

Ngừng hỏi "Điều gì ở tôi hấp dẫn người khác?" và hãy hỏi "Người khác có điều gì hấp dẫn tôi?"

Hãy nhớ, sức hấp dẫn phản ánh cách bạn cảm nhận về bản thân. Nếu bạn nghi ngờ giá trị của mình, bạn không thể khơi dậy cảm giác ở người khác.

Vì vậy, đừng quan tâm đến hình mẫu lý tưởng người khác muốn mà hãy nghĩ đến nhu cầu bản thân. Khi coi trọng mình là ai, đồng nghĩa bạn đang đòi hỏi người khác tôn trọng mình. Sự tự chủ khiến người khác cũng muốn đứng về phía bạn.

Chấp nhận mọi thứ liên quan đến bản thân, gồm cả nỗi bất an

Dù ở vị trí nào chăng nữa, là con người, đôi khi bạn nghi ngờ chính mình. Tuy nhiên, người hấp dẫn và bình thường có cách nhìn mọi việc theo chiều hướng không giống nhau.

Điều làm nên sự khác biệt của những người hấp dẫn là cách họ đối phó với bất an. Họ không chống lại những bất an hoặc lên án bản thân vì sai sót. Họ mạnh mẽ đối diện với sự bất an và tìm cách vỗ về chính mình.

Một người hấp dẫn không phải người không khuyết điểm mà là người yêu mọi thứ liên quan đến bản thân, bao gồm cả những phần kém hấp dẫn. Bằng cách đón nhận tất cả con người mình, bạn truyền cảm hứng cho người khác đón nhận tất cả con người bạn.

Cách tốt nhất để chấp nhận sự bất an của chính mình là nói chuyện một cách tử tế với bản thân dù bị kích động. Khi bạn dám đối diện và giải quyết nỗi bất an về mình, nó sẽ tan biến nhanh hơn. Bạn cũng tự tin hơn, có thể xử lý bất kỳ điều gì theo cách của mình.

Khi coi trọng bản thân và chấp nhận con người mình, bạn sẽ truyền cảm hứng để người khác đối xử tốt với bạn.

Nhật Minh (Theo mindbodygreen)