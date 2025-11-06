Cách DBV nâng cao trải nghiệm khách hàng

DBV đào tạo nhân sự và áp dụng công nghệ cao vào quy trình giám định - bồi thường, nhằm mang đến trải nghiệm nhanh, minh bạch và đáng tin cậy cho khách hàng.

Trong ngành bảo hiểm, giám định - bồi thường được xem là "phép thử" phản ánh chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu. Khi gặp tổn thất, điều khách hàng cần không chỉ là tốc độ xử lý, mà còn là sự thấu hiểu và đồng hành từ phía doanh nghiệp. Từ nhận thức đó, DBV đã xác định giám định là trọng tâm trong hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời đầu tư bài bản vào năng lực vận hành và chất lượng phục vụ nhằm hình thành chuẩn mực dịch vụ nhất quán trên toàn hệ thống.

"Công nghệ giúp xử lý nhanh hơn, chính xác hơn, nhưng chỉ có con người mới mang lại được sự an tâm thật sự", ông Phạm Huy Khiêm, Phó tổng giám đốc DBV chia sẻ. Theo ông, giám định viên không chỉ cần vững nghiệp vụ mà còn phải biết lắng nghe và hỗ trợ khách hàng trong những thời điểm khó khăn.

Giám định viên của DBV đang kiểm tra xe cho khách hàng. Ảnh: DBV

Để hiện thực hóa định hướng này, DBV triển khai các chương trình đào tạo toàn diện cho đội ngũ giám định viên, trong đó có khóa huấn luyện thực chiến dành cho hơn 100 trưởng phòng giám định. Khóa học tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp và làm việc với khách hàng. Đại diện doanh nghiệp cho biết mục tiêu không chỉ là nâng cao chuyên môn mà còn xây dựng đội ngũ có thái độ nghề nghiệp chuẩn mực.

Theo ông Khiêm, mỗi lần giám định là cơ hội để thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và trách nhiệm. Đây cũng là lý do DBV coi đầu tư cho giám định viên là nền tảng quan trọng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

10 tháng đầu năm, DBV ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc 3.010 tỷ đồng. Ảnh: DBV

Song song cùng đào tạo nhân lực, DBV đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ: triển khai hệ thống giám định trực tuyến, kho dữ liệu phụ tùng, nền tảng đánh giá garage và trung tâm điều hành tập trung. Nhờ vậy, hồ sơ bồi thường được xử lý nhanh hơn, minh bạch và thống nhất trên toàn quốc, giúp khách hàng theo dõi tình trạng bồi thường dễ dàng hơn.

Nhờ chiến lược phát triển đồng bộ, DBV ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.010 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 30% so với cùng kỳ. Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.900 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường.

Theo đại diện DBV, những con số này phản ánh kết quả kinh doanh tích cực, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của chiến lược "song hành công nghệ và con người" mà DBV đang theo đuổi.

"Chúng tôi tin rằng, khi con người tốt nhất gặp công nghệ hiện đại nhất, chuẩn mực dịch vụ mới có thể được hình thành", Phó tổng giám đốc DBV khẳng định.

(Nguồn: DBV)