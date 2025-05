Cách dạy con của Gwyneth Paltrow

Diễn viên Gwyneth Paltrow khuyến khích các con sống thật với bản thân, kể cả trái lời mẹ.

Trò chuyện với People ngày 8/5, cô cho biết điều quan trọng để trở thành một bậc phụ huynh tốt là cho phép con cái trưởng thành và trở thành người chúng mong muốn. Đây cũng là lời khuyên Gwyneth Paltrow dành cho Apple Martin, 20 tuổi, và Moses Martin, 19 tuổi. Cả hai là con chung của cô và chồng cũ - ca sĩ Chris Martin, trưởng ban nhạc Coldplay. Cô còn là mẹ kế của Brody, 18 tuổi, và Isabella, 19 tuổi - con riêng của chồng hiện tại là nhà sản xuất Brad Falchuk.

"Tôi nghĩ tất cả sai lầm trước đây của mình đều do nghe theo lời người khác khi họ bảo tôi nên và không nên làm gì. Tôi rất muốn các con sống thật với lý tưởng và cá tính, ngay cả khi không được tôi chấp nhận. Con gái Apple vẫn còn một năm học đại học nữa, vì thế tôi khuyên con hãy tận hưởng giai đoạn đó vì thời gian trôi qua rất nhanh", Gwyneth Paltrow nói.

Diễn viên Gwyneth Paltrow chụp hình cùng hai con Apple (trái) và Moses. Ảnh: Instagram/ Gwyneth Paltrow

Trên People năm 2020, Gwyneth Paltrow cho biết hạn chế để các con xuất hiện trên mạng xã hội vì muốn chúng có cuộc sống bình thường, đồng thời tiết lộ cách giáo dục trẻ ở tuổi vị thành niên. Là một người mẹ, cô cho rằng điều duy nhất có thể làm cho con là dạy chúng phân biệt đúng sai, giá trị của lao động. Với Apple và Moses, cô giúp hai con học được tinh thần làm việc chăm chỉ bằng cách dõi theo sự nghiệp của bố mẹ.

"Tôi cố gắng không trao cho tụi nhỏ mọi thứ một cách dễ dàng", Paltrow nói. Cô còn kể Apple, lúc đó 16 tuổi, có công việc làm thêm là nhân viên bán hàng. Thời điểm con gái lớn vào đại học, diễn viên bày tỏ hạnh phúc vì con đang ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Gwyneth Paltrow nói "không thoải mái lắm" khi thấy con cái từ các gia đình nổi tiếng có lợi thế tại Hollywood, trong khi những người khác rất cố gắng mà không thành công. Đây là lý do cô dạy con phải có đạo đức nghề nghiệp, trân trọng sức lao động và không dựa dẫm vào tên tuổi của bố mẹ.

Hiện bốn người con của cô là sinh viên. Moses, Brody và Isabella đều học tại các trường thuộc nhóm tinh hoa Ivy League. Apple học khoa Luật, Lịch sử và Xã hội tại đại học Vanderbilt. Theo U.S. News & World Report, đơn vị này xếp hạng 18 trong bảng xếp hạng các đại học tốt nhất Mỹ năm nay. Đầu tháng 12/2024, Apple gây chú ý khi tham gia Dạ vũ quý tộc tại Paris.

Gwyneth Paltrow bên chồng và con trai Brody (giữa). Ảnh: Instagram/ Gwyneth Paltrow

Gwyneth Kate Paltrow, 53 tuổi, là minh tinh, ca sĩ và nhạc sĩ Mỹ. Paltrow được biết đến với các phim Seven (1995), Emma (1996), Shakespeare in Love (1998). Cô từng đoạt nhiều giải thưởng như Oscar, Emmy, Quả Cầu Vàng. Dự án gần đây của cô là Marty Supreme, dự kiến ra mắt vào dịp Giáng sinh năm nay. Trong phim, cô đóng cùng tài tử Timothée Chalamet.

Diễn viên và nhà làm phim Brad Falchuk hẹn hò từ năm 2014 và kết hôn tháng 9/2018. Trước đó, cô là vợ của ca sĩ Chris Martin trong 13 năm. Sau khi ly dị, Gwyneth và Chris vẫn giữ quan hệ bạn bè để cùng nuôi con. Cô và chồng cũ thường tổ chức các buổi hẹn hò đôi hay cùng con đi chơi hàng tháng.

Từ khi cưới Brad Falchuk, Gwyneth rút dần khỏi Hollywood. Cô chỉ tham gia các phim của Marvel, trong vai Pepper Potts - vợ Iron Man. Năm 2019, cô xuất hiện trong series The Politician do chồng chỉ đạo sản xuất. Theo Page Six, minh tinh bán khu biệt thự 2.000 m2 ở khu phố cao cấp Brentwood, Los Angeles với giá 22 triệu USD, vì muốn sống ở nơi nhỏ hơn để tăng gắn kết các thành viên trong gia đình.

Gwyneth Paltrow tận hưởng mùa hè 2024 cùng gia đình và bạn bè Diễn viên tận hưởng mùa hè bên gia đình và bạn bè năm 2024. Video: Instagram/ Gwyneth Paltrow

Phương Thảo (theo People)