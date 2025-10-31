Cách đầu tư 'cho đam mê sinh lời' từ Kaity Nguyễn

Tại vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời", Kaity Nguyễn chia sẻ đang sử dụng Bộ đôi Sinh lời VIB và học được cách để dòng tiền cùng đam mê vận hành đúng hướng trong hành trình trưởng thành.

"Bộ đôi Sinh lời" là giải pháp tài chính mới của Ngân hàng Quốc Tế (VIB). Sản phẩm được giới thiệu trong tập đầu tiên của vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời", phát sóng ngày 27/10 trên VnExpress. Khách mời Kaity Nguyễn chia sẻ cách cô nhìn nhận việc đầu tư không chỉ nằm ở con số, mà còn là sự kết hợp giữa cảm xúc, lý trí và đam mê.

Theo đại diện nhà băng, Bộ đôi sinh lời gồm tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card, hai sản phẩm hoạt động song song để mang đến lợi ích đến 9,3% cho người dùng. Tài khoản Siêu lợi suất giúp tiền chờ chi sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, áp dụng ngay cả khi số tiền chỉ đang nằm chờ trong tài khoản, người dùng có thể rút hoặc nạp bất kỳ lúc nào mà không bị mất phần lợi nhuận đã tích lũy trước đó.

Nói về ưu điểm của sản phẩm Kaity cho biết điều cô thích ở tài khoản này là tiền chờ chi vẫn tự sinh lời, rút ra lúc nào cũng được mà không mất lợi tức tích lũy trước đó. "Lợi hẳn so với việc để tiền trong tài khoản thanh toán thông thường", diễn viên nhấn mạnh.

Song hành với tài khoản Siêu lợi suất, thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card giúp người dùng được hoàn tiền đến 5% khi chi tiêu online. Với những người có nhu cầu, thói quen mua sắm online và thường xuyên đi nước ngoài, đây là lợi ích rất thiết thực.

Là người thích du lịch và mua sắm, Kaity đặc biệt ấn tượng với tính năng hoàn tiền đến 5% khi thanh toán online bằng thẻ VIB Smart Card. "Cảm giác như mỗi đồng tiền của mình sinh lời đến hai lần", cô nói.

Với Kaity, việc để tiền "ngủ yên" là điều không nên. Cô cho biết hình thành thói quen quản lý dòng tiền từ sớm, luôn tìm cách vừa phù hợp với tính linh hoạt của bản thân, vừa mang lại lợi nhuận tối ưu. Từ cách quản lý tài chính, Kaity liên hệ tới nghề diễn. Với cô, mỗi dự án nghệ thuật là "một khoản đầu tư dài hạn".

"Đầu tư cho bộ phim, cho vai diễn này, mình nhận được rất nhiều lời. Lúc nào cũng phải keep moving, bản thân con người năng lượng phải luôn tiếp tục," cô chia sẻ.

Kaity Nguyễn là khách mời đầu tiên tại vodcast Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: NVCC

Kaity xem việc chọn dự án không chỉ là cơ hội nghề nghiệp mà còn là cách nuôi dưỡng đam mê và tạo giá trị bền vững cho bản thân. Với cô, đầu tư cho đam mê hay cho tiền bạc đều cần sự kỷ luật, kiên nhẫn, lựa chọn đúng thời điểm và giữ sự chủ động.

Cô đánh giá cao sự tiện lợi khi "Bộ đôi Sinh lời" mới ra mắt đi kèm nhiều ưu đãi. Khi mở tài khoản, cô được miễn phí chọn số tài khoản đẹp ngay trên ứng dụng MyVIB. "App hiển thị rõ lợi tức, tiền hoàn, giao diện trực quan, thao tác cực kỳ đơn giản. Mình còn thích mấy game ưu đãi đang diễn ra trong Vũ trụ Sinh lời - có giải lớn nhất là thẻ Smart Card với 500 triệu trong tài khoản," Kaity bật mí.

Kaity Nguyễn tại vodcast Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: NVCC

Với nữ diễn viên, việc quản lý tài chính không đơn thuần là gửi tiết kiệm hay tiêu dùng thông minh, mà là một triết lý sống: biết đầu tư đúng chỗ để đam mê cũng có thể sinh lời. "Mình có những mục tiêu riêng, nhưng không bao giờ gói gọn bản thân trong khuôn khổ. Cứ giữ tính linh hoạt để cơ hội nào đến cũng sẵn sàng", cô nói.

Nhìn lại hành trình diễn xuất, từ Em chưa 18 đến Tiệc trăng máu, cô cho rằng con đường nghệ thuật là lựa chọn nghiêm túc và lâu dài. Bước ngoặt này cũng thúc đẩy cô thành lập Kat House - không gian giúp diễn viên trẻ tỏa sáng, học cách giao tiếp, thể hiện cá tính và tự tin trong môi trường chuyên nghiệp.

"Mình muốn các bạn hiểu rằng, để đi đường dài với nghề, phải tìm được cái tôi và biết đầu tư cho chính mình. Vì cơ hội chỉ đến với người đã sẵn sàng", nữ diễn viên nói.

Kaity Nguyễn sinh tại TP HCM, lớn lên ở Mỹ, nổi tiếng qua các phim Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Hồn papa da con gái, Tử chiến trên không... Cô hiện là nhà sáng lập và quản lý Kat Entertainment.

Vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời" do VnExpress phối hợp với Ngân hàng Quốc Tế (VIB) triển khai, nhằm giúp người dùng khai thác tối đa giá trị từ mỗi đồng vốn và lan tỏa thông điệp sinh lời từ mọi nguồn lực. Chuỗi Vodcast gồm 4 tập phát sóng chính thức từ ngày 27/10 trên Vnexpress và Fanpage VIB.

Thái Anh