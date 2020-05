Cách con trai Warren Buffet tiêu tiền thừa kế

Nếu giữ 90.000 USD nhận được năm 19 tuổi, Peter Buffett, con trai út của tỷ phú Warren Buffett sẽ có 200 triệu USD ở thời điểm hiện tại. Song ông không hối tiếc.

Năm 1977, Peter Buffett tròn 19 tuổi và được nhận thừa kế từ việc bán trang trại của ông nội. Số tiền được chuyển đổi thành 90.000 đôla giá trị cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Đây là số tiền Peter được phép sử dụng cho mục đích cá nhân, chưa bằng 1/10 khoản Warren Buffett cho Peter và hai anh chị của ông để sử dụng cho công việc từ thiện.

"Tôi hiểu rằng mình không nên mong đợi gì thêm", Peter Buffett, một nhà từ thiện và nhạc sĩ từng đoạt giải Emmy viết trong cuốn hồi ký của ông tên "Life Is What You Make It".

Vậy chàng thiếu niên đã làm gì với số tiền đó? Mua một chiếc xe sang hay một căn hộ bên bờ biển, đổ tiền vào ăn chơi... "Tôi đã chứng kiến anh chị mình tiêu khoản tiền thừa kế của họ khá nhanh. Và tôi không muốn đi theo con đường đó", ông viết.

Warren Buffett và con trai út Peter Buffett tại một sự kiện năm 2008. Ảnh: CNBC.

Peter đã tìm ra ước mơ của mình. Chàng trai quyết định dùng khoản tiền theo đuổi ước mơ thành nhạc sĩ. Vì vậy, anh bán cổ phần và sử dụng số tiền này để "mua thời gian, tìm hiểu xem liệu âm nhạc có thực sự phù hợp với mình hay không".

Động thái đầu tiên của Peter là bỏ học Đại học Stanford. Mặc dù ngày đó chưa hề có định hướng làm thế nào để trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, Peter nhận ra sẽ không thể thành công nếu chỉ đọc những cuốn giáo trình trên giảng đường.

Chàng trai trẻ chuyển đến San Francisco, sống rất đạm bạc trong một căn hộ nhỏ. Điều xa xỉ nhất Peter làm là "nâng cấp và mua thêm thiết bị thu âm".

Peter Warren không ngừng nỗ lực để nâng cao kỹ năng của mình, cả với tư cách là một nghệ sĩ piano và nhà sản xuất âm nhạc. Ông sáng tác, thử nghiệm với thanh âm và kỹ thuật thu âm. Peter cũng đặt quảng cáo trong mục rao vặt của tờ San Francisco Chronicle và chấp nhận làm việc không lương.

Cuối cùng, Peter đã đạt được thành công trong lĩnh vực âm nhạc, mà không hề nhờ vào những mối quan hệ của người cha tỷ phú. Có lần đang rửa chiếc xe cũ nát của mình, một người hàng xóm đi qua hỏi Peter "làm gì để kiếm sống". "Tôi nói với ông ấy rằng tôi là một nhà soạn nhạc đang gặp khó khăn", Peter kể. Người hàng xóm đã giới thiệu Peter với con rể của mình - một họa sĩ hoạt hình cần những giai điệu quảng cáo cho một kênh truyền hình cáp mới ra đời. Nhờ sự hợp tác này, kênh truyền hình nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa những năm 1980. Nó chính là MTV.

Giờ đây ở tuổi 62, Peter đã phát hành hơn chục album phòng thu. Ông cũng viết nhạc cho một số bộ phim nổi tiếng.

Ngay từ khi còn rất trẻ Peter đã dùng tiền thừa kế đầu tư mua thời gian để tìm đam mê sự nghiệp cho mình. Ảnh: Celebritynetworth.

Thời gian là khoản đầu tư giá trị nhất

Nhìn lại những gì đã trải qua, Peter nói rằng có một con đường khác mà có thể ông đã đi. Đó là tốt nghiệp đại học, tìm một công việc ổn định, lương cao - có thể là tại công ty của cha - cùng với đó tiếp tục nắm giữ khoản cổ phiếu được thừa kế năm xưa. Theo tính toán, 90.000 USD cổ phiếu Berkshire Hathaway năm 1977 sẽ có giá trị hơn 200 triệu USD vào ngày 6/5/2020.

"Tôi không hề hối tiếc về lựa chọn đó. Tôi đã dùng nó để mua một thứ còn quý hơn tiền, đó là thời gian", Peter viết. Chính nhờ khoảng thời gian này đã giúp ông thành công với đam mê của mình.

Ngay từ nhỏ, Peter đã học được bài học rất quan trọng về đạo đức làm việc. Điều Warren Buffett dạy cho con trai không phải là làm mọi cách để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Thay vào đó, hãy làm điều bạn thích và khiến bạn muốn rời khỏi giường mỗi buổi sáng.

Với Warren Buffett, công việc yêu thích nhất của ông là đầu tư - liên quan đến tiền bạc - có thể có người sẽ hiểu lầm lời dạy của ông. Song bản chất lời khuyên của chủ tịch Berkshire là "không bao giờ làm việc chỉ vì tiền mà hãy chọn công việc giúp bạn độc lập về tài chính".

Nhạc sĩ này thừa nhận ông may mắn hơn nhiều bạn trẻ. "Số tiền thừa kế của tôi nhiều hơn hầu hết những gì các bạn trẻ khác được nhận để bắt đầu cuộc sống. Có được số tiền đó là một đặc ân", ông viết.

Tuy nhiên, ông đã cố gắng thực hiện mục tiêu của mình. Có nhiều người có được những lợi thế về tiền bạc hay tài năng đặc biệt nhưng họ lại không hiểu được giá trị của thời gian. Thay vào đó, họ chỉ hướng đến "định mệnh" và kết quả là kết thúc công việc mà không phù hợp. "Nếu không có hàng trăm giờ làm việc không công với các thiết bị ghi âm, tôi đã không thể thành công như hiện tại. Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian", ông viết.

Peter và vợ. Ảnh: Thalemann.

Thực tế có một ông bố tỷ phú không có nghĩa là Peter không phải đau đầu về tài chính. Tại một số thời điểm, ông có hai khoản thế chấp nhà, phải vật lộn với nợ thẻ tín dụng và thường xuyên cần phải huy động tiền để làm dự án. Khi ở độ tuổi 20, chàng trai từng hỏi vay tiền cha, nhưng Warren Buffett từ chối.

"Lúc đó tôi rất tức giận. Sau này nhìn lại tôi biết ơn cha. Ông đã dạy tôi nhiều điều về bản thân và sự kiên cường trong giai đoạn khó khăn. Cha từ chối trao cho tôi một con đường bằng phẳng - như nhiều bậc cha mẹ nghĩ là hành động thể hiện tình yêu. Việc này giống như ông ấy muốn nói rằng 'Cha tin con và con không cần sự giúp đỡ của cha", ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với NPR.

Nhạc sĩ này được biết đến với tính cách khiêm tốn và hài hước. Ngoài âm nhạc, vợ chồng Peter hiện điều hành quỹ từ thiện Novo, nơi họ phát hiện các cô gái trẻ và bé gái vị thành niên, đặc biệt ở các nước đang phát triển, là "tài sản bị định giá thấp nhất họ từng thấy".

Bảo Nhiên (Theo CNBC, Celebritynetworth)