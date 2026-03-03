Cách chứng minh lịch sử đi lại khi bỏ dấu mộc hộ chiếu

Du khách Đoàn Phước Trường chia sẻ 8 bí quyết lưu trữ bằng chứng chuyến đi giúp tăng tỷ lệ đậu visa vào các nước phát triển.

Nhiều thập kỷ qua, đóng dấu hộ chiếu không chỉ là thủ tục xuất nhập cảnh bắt buộc mà còn lưu giữ dấu ấn, gợi nhớ hành trình của du khách khắp thế giới. Tuy nhiên, hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Australia, Canada, Mỹ, New Zealand, Argentina, Qatar, Nhật Bản, Macau, Israel, Triều Tiên dần bỏ thủ tục này. Từ ngày 1/1/2025, Việt Nam cũng không đóng dấu vào hộ chiếu của công dân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu hàng không.

Tại châu Âu, các nước thuộc khối Schengen thử nghiệm hệ thống xuất nhập cảnh mới từ tháng 10/2025 và áp dụng chính thức vào năm 2026 để thay thế con dấu truyền thống. Những thay đổi này khiến hộ chiếu của du khách dần ít dấu mộc hơn, dù di chuyển qua nhiều quốc gia.

Dấu mộc hộ chiếu từng một thời là bằng chứng thể hiện lịch sử đi lại của du khách. Ảnh: NVCC

Việc chứng minh lịch sử đi lại để xin visa vào những nước phát triển trở thành vấn đề được nhiều du khách quan tâm. Anh Đoàn Phước Trường (TP HCM), người đi 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, chia sẻ kinh nghiệm thu thập bằng chứng về những chuyến đi trước đó để làm tài liệu tham khảo cho các lần xin visa mới. Theo anh, du khách cần lưu ý 8 vấn đề.

- Chụp lại tất cả thẻ lên máy bay khứ hồi. Việc này giúp du khách về nước có thể sử dụng quét thẻ qua cửa nhập cảnh tự động.

- Du khách nên chụp hình ở những nơi có biểu tượng đặc trưng và nổi tiếng của điểm đến để làm bằng chứng.

- Hỏi công an cửa khẩu xem có thể đóng dấu mộc để làm kỷ niệm hay không vì nhiều quốc gia vẫn cung cấp dấu mộc cho du khách khi được yêu cầu. Du khách cũng phải giữ lại toàn bộ visa điện tử đã được cấp.

- Chụp hình check in cùng bảng tên sân bay đến và đi, bên trong hoặc bên ngoài các cảng hàng không.

- Lưu giữ vé đi cáp treo, du thuyền, tàu hỏa có ghi họ tên, ngày giờ, địa điểm giúp tăng khả năng chứng minh lịch sử đi lại.

Anh Trường check in tại sân bay Ljubljana, thủ đô của Slovenia. Ảnh: NVCC

- Check in với địa điểm lưu trú, đảm bảo hình ảnh rõ tên khách sạn, địa chỉ, quốc gia.

- Photo toàn bộ dấu xuất nhập cảnh cũ trong các quyển hộ chiếu của các nước như Schengen, Anh, Mỹ, Canada, Australia...

- Lưu giữ các bài viết đánh giá, hình ảnh, địa điểm check in trên các trang cá nhân của như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp có liên quan đến các chuyến đi của mình.

Du khách tạo kho dữ liệu lưu trữ trực tuyến, ví dụ trên iCloud, để sử dụng khi cần, giúp tỷ lệ xin visa thành công cao hơn nếu phải chứng minh lịch sử đi lại.

Tâm Anh