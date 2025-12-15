Cách Chứng khoán Shinhan thu hút nhà đầu tư dịp cuối năm

Chính sách miễn phí giao dịch trọn đời, miễn lãi margin, tặng đến 5 triệu đồng cho khách hàng, ưu tiên chọn tài khoản số đẹp đã giúp Chứng khoán Shinhan thu hút hàng ngàn nhà đầu tư dịp cuối năm.

Chương trình "Smash to Win" của Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) được triển khai từ tháng 10 đã ghi nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư mới nhờ cơ chế thưởng tiền và cách thức tham gia đơn giản. Theo đó, chỉ với một giao dịch thành công, nhà đầu tư được nhận quà chào mừng 50.000 đồng. Sau đó, phần thưởng được nâng hạng theo giá trị tài sản ròng (NAV), lần lượt từ 200.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng, một triệu đồng đến tối đa 5 triệu đồng, áp dụng cho những tài khoản có NAV từ 100 triệu đồng.

Cách thiết kế theo từng "bậc" NAV giúp nhà đầu tư có thêm động lực duy trì giao dịch và gia tăng quy mô danh mục, thay vì chỉ tập trung vào phần thưởng ban đầu. Tổng giá trị chương trình là 329 triệu đồng.

Nhà đầu tư nghiên cứu ưu đãi thưởng tiền từ Chứng khoán Shinhan. Ảnh: Shinhan Việt Nam

Ngoài ra, khách hàng duy trì liên kết tài khoản thanh toán tại ngân hàng Shinhan sẽ được miễn toàn bộ phí môi giới trong suốt thời gian giao dịch. Nhà đầu tư chỉ cần thanh toán các khoản phí bắt buộc theo quy định của Sở Giao dịch.

Doanh nghiệp cho biết, nếu xem Smash to Win là "cú bật", thì chính sách phí giao dịch trọn đời được xác định là bệ đỡ để nhà đầu tư tự tin xây dựng chiến lược dài hạn với chi phí tối ưu. Trong bối cảnh chi phí giao dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả đầu tư dài hạn, chính sách này được đánh giá phù hợp với nhóm nhà đầu tư giao dịch thường xuyên hoặc những người mới tham gia thị trường, cần thời gian thử nghiệm chiến lược.

Nhà đầu tư mở tài khoản tại quầy giao dịch Chứng khoán Shinhan. Ảnh: Shinhan Việt Nam

Bên cạnh việc giảm chi phí giao dịch, Chứng khoán Shinhan còn hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư mới bằng cách miễn lãi vay ký quỹ trong 2 tháng đầu, kèm mức lãi suất 6,8% cho 4 tháng tiếp theo. Ưu đãi này giúp nhà đầu tư tiếp cận đòn bẩy tài chính với chi phí thấp trong giai đoạn đầu. Ngoài ra, khách hàng mở tài khoản còn được lựa chọn số tài khoản theo ý thích mà không mất thêm chi phí.

Theo đại diện SSV, các ưu đãi được thiết kế nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thị trường thuận lợi, kiểm soát chi phí giao dịch và chủ động sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Thay vì tập trung vào các ưu đãi mang tính thời điểm, chương trình hướng tới những lợi ích có thể đo lường và duy trì trong suốt quá trình đầu tư, nhằm đồng hành dài hạn, bền vững cùng khách hàng.

Trong giai đoạn cuối năm, khi thị trường xuất hiện nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn biến động, việc kiểm soát chi phí và tối ưu nguồn vốn được xem là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư tự tin hơn trong quyết định. Chứng khoán Shinhan kỳ vọng trở thành người bạn đồng hành của nhà đầu tư mới, mang đến loạt ưu đãi thiết thực và trải nghiệm đầu tư thuận lợi ngay từ ngày đầu mở tài khoản.

Minh Ngọc