Cách chức Hiệu trưởng, hiệu phó vụ 41 học sinh ngộ độc bữa ăn bán trú

Quảng TrịHiệu trưởng và hiệu phó trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy bị cách chức, vì 41 học sinh ngộ độc sau bữa ăn bán trú.

Ngày 17/11, UBND xã Kim Ngân ra quyết định trên, lý do là hai lãnh đạo nhà trường vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của trường và uy tín ngành giáo dục.

Để hoạt động dạy và học không bị gián đoạn, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó chủ tịch xã trực tiếp điều hành trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy. Ảnh: Đắc Thành

Trước đó, hôm 26/9, 41 học sinh của trường xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm, phải điều trị ở Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho trong bữa ăn bán trú của trường chiều hôm trước nhiễm chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, là nguyên nhân gây ngộ độc.

Sở Y tế xác định vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính với mức 196,5 triệu đồng, do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, người chịu trách nhiệm về bếp ăn (hiệu trưởng) và hai người nấu không có giấy xác nhận tập huấn về nội dung này. Song trường cho biết không có nguồn để nộp phạt.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy hiện có 199 học sinh, trong đó 75 em học bán trú. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học nhiều buổi để phản đối.

Đắc Thành