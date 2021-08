Cách chức 4 lãnh đạo xã đánh bài trong trụ sở

Thanh HóaChủ tịch UBND xã Tế Lợi Lường Khắc Nam và ba cán bộ bị cách hết chức vụ do đánh bài ăn tiền, vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Chiều 14/8, Hội đồng kỷ luật huyện Nông Cống quyết định cách chức các ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; Lê Văn Duệ, Chủ tịch HĐND xã Tế Thắng và Ngô Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tế Lợi.

Bốn cán bộ trên cũng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo giải trình, chiều 6/8 ông Lường Khắc Nam và một số cán bộ khác của hai xã Tế Lợi, Minh Nghĩa cùng ăn cơm, uống rượu tại nhà dân. Sau đó, họ cùng về trụ sở UBND xã Tế Lợi uống nước rồi rủ nhau đánh bài.

Khoảng 21h ngày 6/8, Công an huyện Nông Cống kiểm tra trụ sở UBND xã Tế Lợi, phát hiện những người nói trên đánh bài ăn tiền. Công an thu một bộ bài tú lơ khơ và hơn 650.000 đồng tại hiện trường. Xác định nhóm cán bộ xã có hành vi đánh bài, nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, công an sau đó xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, cho rằng sự việc có tính chất phức tạp, gây xôn xao dư luận, Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo Huyện ủy Nông Cống dừng công tác những người liên quan để làm rõ thông tin, xử lý nghiêm.

Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa Đỗ Khắc Minh thừa nhận có đến phòng ăn trong UBND xã Tế Lợi đánh bài, nhưng "chỉ đánh gom tiền mua hai con vịt ăn đêm, chứ không phải đánh ăn tiền".

Lê Hoàng