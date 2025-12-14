Cách chữa cổ áo phông bị giãn

'Cổ áo bacon' là tình trạng áo phông bị mất đàn hồi, giãn, gợn sóng, thường do thói quen sử dụng và giặt giũ.

Chuyên gia dệt may Ningtao Mao ở Đại học Leeds (Mỹ) cho biết đường viền cổ áo phông có cấu trúc dệt kim không hoàn toàn đàn hồi. Mỗi lần áo được kéo qua đầu, phần viền cổ phải chịu lực căng lặp lại, khiến sợi vải không thể trở về trạng thái ban đầu và dần dài ra so với thân áo.



Bên cạnh đó, thói quen cởi áo cũng góp phần làm cổ áo nhanh giãn. Việc nắm và giật trực tiếp phần cổ khiến lực dồn vào một điểm, làm các sợi vải ở khu vực này nhanh chóng bị kéo căng và giảm khả năng hồi phục.



Nguyên nhân thứ ba nằm ở cách giặt và sử dụng nhiệt. Việc giặt mạnh hoặc nhồi quá nhiều quần áo khiến cổ áo thường xuyên bị xoắn. Đồng thời, việc giặt, ủi ở nhiệt độ cao hay treo áo khi còn ướt đều làm mất đàn hồi và dễ biến dạng.



Với áo đã bị giãn, Ningtao Mao cho rằng độ đàn hồi khó phục hồi hoàn toàn, nhưng vẫn có thể cải thiện tạm thời nếu xử lý sớm. Những cách thường được áp dụng gồm hấp cổ áo ở nhiệt độ thấp, hoặc gấp phần cổ theo nếp gợn rồi ngâm nước đá khoảng 10-20 phút để sợi vải co lại, sau đó vắt nhẹ, ủi phẳng và phơi khô tự nhiên.



Người có kỹ năng may vá có thể mở đường may cổ áo để luồn dây thun mới và may lại. Ngoài ra, một số bộ dụng cụ sửa cổ áo chuyên dụng trên thị trường cho phép chỉnh form mà không cần thao tác phức tạp.



"Việc ngâm toàn bộ áo trong nước sôi không được khuyến khích vì có thể làm hỏng vải và khiến cổ áo biến dạng nặng hơn", bà phân tích.



Để hạn chế cổ áo bị giãn, gấp áo là cách bảo quản phù hợp nhất vì giúp tránh lực kéo liên tục lên viền cổ. Khi cần treo, bạn nên chọn móc gỗ chắc hoặc móc có đệm và luồn móc từ gấu áo lên, thay vì móc qua cổ áo.



Chất liệu cũng ảnh hưởng rõ rệt đến độ bền của áo, cotton dày giúp thân áo đứng form, còn phần cổ giữ dáng tốt hơn khi pha thêm một lượng nhỏ elastane để tăng độ đàn hồi. Nhờ thiết kế này, các thương hiệu như Uniqlo, Varley, Cos, Sunspel, Arket hay Carhartt thường được đánh giá là ít gặp tình trạng cổ áo biến dạng theo thời gian.

Ngọc Ngân (Theo Guardian)