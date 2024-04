Cách chọn nguồn nước an toàn để pha sữa cho trẻ

Nước pha sữa cho trẻ không được chứa các kim loại nặng như đồng, thủy ngân, magie, canxi..., không chứa hoặc chỉ chứa hàm lượng nhỏ các phi kim như clo, flo, có độ pH trung tính.

Những tiêu chuẩn của một nguồn nước pha sữa an toàn

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nước chiếm tỷ lệ cao hơn ở người trưởng thành với khoảng 75 - 80% cơ thể là nước. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu... của trẻ còn non nớt và dễ bị tổn thương. Vì vậy, chọn nguồn nước an toàn để pha sữa cho trẻ là một vấn đề cần được quan tâm đặc biệt. Nên pha sữa bằng nước gì để bé hấp thu tốt và phát triển an toàn? Có cần dùng nước pha sữa chuyên dụng cho con?... là những thắc mắc của rất nhiều ba mẹ.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Trà Vi (Khoa Dinh dưỡng & Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), nguồn nước an toàn cho trẻ trước hết không được chứa các kim loại nặng như đồng, thủy ngân, magie, canxi..., bởi những kim loại này có thể gây ra tình trạng không bài tiết hết cùng những vấn đề về sỏi tiết niệu ở trẻ nhỏ.

Nước pha sữa cho trẻ không nên chứa kim loại nặng để tránh các bệnh về hệ tiết niệu. Ảnh: Tân Phú Việt Nam

Ngoài ra, nguồn nước phải không chứa hoặc chỉ được chứa hàm lượng nhỏ các phi kim như clo, flo. Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến cáo, trẻ không nên dùng nước có hàm lượng flo cao. Quá nhiều flo sẽ tăng nguy cơ xuất hiện các mảng màu trắng trên răng vĩnh viễn. Bên cạnh đó, phần lớn sữa công thức hiện nay đều có một hàm lượng flo nhất định, việc sử dụng nước có hàm lượng flo cao có thể gây quá tải flo với cơ thể trẻ.

Cuối cùng, nguồn nước cần có độ pH trung tính, tránh tối đa ion và tạp chất để không ảnh hưởng đến chất lượng sữa bột. "Điều này giúp đảm bảo sữa pha cho trẻ sẽ giữ nguyên chất lượng và dễ tiêu hóa, hấp thụ", bác sĩ Trà Vi cho biết thêm.

Có nên dùng nước máy đun sôi, nước từ máy lọc nước để pha sữa cho bé?

Theo Báo cáo Tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây nhất của Tổng cục Thống kê (năm 2019), tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận nước máy ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 52%. Mặc dù con số này đã được cải thiện theo thời gian, nhưng nguồn nước tại Việt Nam vẫn được đánh giá là có độ cứng cao bởi chứa nhiều kim loại nặng. Việc đun sôi nước sẽ không loại bỏ được nhiều tạp chất có hại cho trẻ như nitrat, florua...

Nhiều ba mẹ thường dùng nước từ máy lọc nước để pha sữa cho bé, nhưng cũng khó kiểm soát được hoàn toàn hàm lượng chất khoáng do nước có khả năng bị phơi nhiễm với kim loại trong máy. Hơn nữa, chất lượng lõi lọc bị suy giảm theo thời gian, tăng nguy cơ nước bị nhiễm vi khuẩn, nấm mốc.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, ba mẹ không nên dùng nước khoáng để pha sữa cho bé. Bởi nồng độ các chất khoáng trong các sản phẩm này khá cao, không phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có thể cản trở quá trình hấp thụ dưỡng chất trong sữa.

Nước pha sữa chuyên biệt giúp đảm bảo an toàn cho bé. Ảnh: Tân Phú Việt Nam

Nước pha sữa Aoi - giải pháp về nguồn nước pha sữa cho trẻ

Trước nhu cầu về nguồn nước phù hợp để pha sữa cho trẻ, vừa qua, Aoi - thương hiệu dành riêng cho mẹ và bé đã ra mắt sản phẩm nước thanh khiết pha sữa Aoi. Là nguồn nước thuần khiết không chứa các kim loại nặng, clo, flo, nước pha sữa Aoi có thể bảo vệ hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu và men răng của trẻ. Bên cạnh đó, sản phẩm có độ pH trung tính, là độ pH hoàn hảo để pha sữa cho bé theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giúp giữ nguyên chất lượng và mùi vị sữa.

Ngoài ra, phân tử nước siêu nhỏ của Aoi giúp nước dễ dàng thẩm thấu vào trong tế bào, giúp trẻ hấp thụ tốt hơn. Nước thanh khiết pha sữa Aoi cũng được khuyến khích sử dụng để pha nước hoa quả, nấu ăn hoặc uống trực tiếp. Mẹ đang cho con bú nên uống thêm 500 - 700ml nước so với người bình thường sẽ bù nước hiệu quả, cho mẹ tiết nhiều sữa hơn.

Nước thanh khiết pha sữa Aoi có thể dùng để pha sữa cho trẻ, uống trực tiếp hoặc nấu ăn. Ảnh: Tân Phú Việt Nam

Mong muốn mang đến nguồn nước sạch cho bé và gia đình, Aoi hiện dành tặng 1,5 triệu chai nước thanh khiết pha sữa Aoi miễn phí tại hệ thống cửa hàng KidsPlaza cùng các cửa hàng mẹ và bé khác trên toàn quốc. Cụ thể, khi mua một sản phẩm bất kỳ của Aoi, ba mẹ sẽ được nhận ngay một chai nước pha sữa Aoi 1,5 lít.

Một số sản phẩm của Aoi, đồng hành cùng ba mẹ Việt trên hành trình nuôi con. Ảnh: Tân Phú Việt Nam

Diệp Chi