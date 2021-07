Cách chọn nệm giúp ngủ ngon, bảo vệ sức khỏe

Nệm Kymdan mang đến cảm giác thoải mái, nâng đỡ cơ thể, hỗ trợ bảo vệ cột sống ở nhiều tư thế nằm... là lựa chọn của người tiêu dùng trong mùa dịch.

Từ đầu tháng 5, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Hà (Hà Nội) được công ty cho làm việc ở nhà. Do không mất thời gian di chuyển tới công ty nên chị Hà chú trọng việc nghỉ ngơi, dành thời gian cho giấc ngủ nhiều hơn, nên mới để ý thấy chiếc nệm mình đang sử dụng bị võng lún. Chị Hà nghĩ đây có thể là nguyên nhân khiến chị có cảm giác đau lưng, mệt mỏi vào mỗi buổi sớm khi vừa thức dậy. Sau khi tìm hiểu, so sánh thông tin, tính năng của nhiều nhãn hiệu nệm và cân nhắc kỹ, chị quyết định chọn nệm Kymdan vì khả năng hỗ trợ nâng đỡ và bảo vệ cột sống người sử dụng.

"Có một chút bất ngờ và tự hào khi một sản phẩm của Việt Nam là Kymdan Deluxe được Osteopathy Australia - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sĩ chỉnh xương toàn Australia, chứng nhận phù hợp hỗ trợ điều trị trong ngành chỉnh xương (cong vẹo cột sống). Đây đúng sản phẩm tôi cần, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay", chị Hà cho biết.

Nệm Kymdan được bác sĩ Rodney Rowe - chuyên gia về xương và cột sống tại Australia khuyên dùng.

Đồng quan niệm với chị Hà, chị Mai, một giảng viên đại học tại Bình Định, cũng cho rằng giấc ngủ ngon là yếu tố rất quan trọng để có được sức khoẻ tốt, đặc biệt là trong mùa dịch. Trung bình, mỗi người dành 1/3 cuộc đời cho giấc ngủ, vì vậy lựa chọn được tấm nệm phù hợp, chất lượng rất quan trọng để có giấc ngủ ngon, từ đó sẽ có được sức khoẻ tốt.

Do đặt trong phòng ngủ thường đóng kín cửa để hạn chế bụi bẩn nên chăn, ga, gối nệm thường là nơi dễ tích tụ vi khuẩn, ký sinh trùng có hại vì môi trường không thông thoáng. Chính vì vậy, bên cạnh thay drap 3 ngày một lần thay vì một tuần như trước, chị Mai cũng chủ động tìm hiểu và đổi sang sử dụng nệm Kymdan do đặc tính kháng được vi khuẩn và nấm mốc.

Với thói quen nghề nghiệp của một giảng viên nên khi tìm hiểu về vấn đề gì, chị Mai thường tìm hiểu tất cả các tài liệu, chứng cứ khoa học liên quan nên rất yên tâm khi được biết sản phẩm nệm Kymdan được Bureau Veritas (BV) - là tổ chức cung cấp các thử nghiệm, giám định và chứng nhận sản phẩm có uy tín trên thế giới - tiến hành thử nghiệm và xác nhận có khả năng kháng nấm mốc, không là môi trường thích hợp để các loại nấm mốc phát triển (Theo test report số (5120)274-0161 ngày 07-12-2020 của BV Hoa Kỳ) và kháng vi khuẩn (Theo test report số (5120)274-0161 ngày 07-12-2020 của BV Hoa Kỳ).

Nệm Kymdan giúp bảo vệ cột sống, mang tới giấc ngủ ngon, thoải mái cho người dùng.

Ngoài sự yên tâm về chất lượng sản phẩm mà mình lựa chọn, chị Mai, chị Hà cùng nhiều người tiêu dùng rất vui vì không cần bỏ ra một số tiền lớn mới có thể sở hữu một tấm nệm cao cấp như Kymdan nhờ chương trình trả góp 0% lãi suất với thủ tục đơn giản. Nhờ đó mà chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ hàng tháng đã có thể có được giấc ngủ ngon, bảo vệ tốt được sức khoẻ.

Theo đó, để giúp người tiêu dùng thuận tiện tối đa, Kymdan đã triển khai chương trình trả góp 0% lãi suất qua việc liên kết với cổng thanh toán Payoo. Người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tại các ngân hàng bao gồm: ACB, BIDV, Citibank, Eximbank, HD Bank, HSBC, Kien Long Bank, LienVietPostBank, MSB, MB, Nam A Bank, OCB, PVcombank, Sacombank, SCB, SeAbank, SHB, Shinhan, Standard Chartered, Techcombank, TPBank, VIB, Viet Capital Bank, Vietcombank, Vietinbank là có thể mua sản phẩm Kymdan trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn trả góp linh hoạt đến 24 tháng (tùy theo từng ngân hàng) thông qua thẻ tín dụng (Credit card). Chi tiết liên hệ Tổng đài Kymdan 1800 9053.

"Một vốn bốn lời là có thật khi mua nệm Kymdan vì tôi vừa được hưởng sản phẩm Nệm Kymdan Deluxe kích thước 180 x 200 x 15 cm cao cấp, chất lượng, trả góp lãi suất 0% lại còn được tặng quà đi kèm gồm hai ga trải giường (bed sheet) chất lượng cao Kymdan Serenity (gồm ga bọc, áo gối nằm), tổng trị giá quà tặng và ưu đãi giảm giá hơn 10,9 triệu đồng", chị Mai nói.

Kymdan áp dụng chương trình trả góp lãi suất 0% cho khách hàng.

Tác động từ dịch Covid-19 tạo ra sự thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng từ cách thức đến nơi xem trực tiếp sản phẩm cho đến nguyên tắc mua sắm an toàn từ xa, trực tuyến nhằm hạn chế mọi sự tiếp xúc nhằm tránh lây lan bệnh dịch. Thấu hiểu được lo lắng của người tiêu dùng trong việc bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình, Kymdan đã bổ sung nhiều hình thức mua sắm online an toàn ngay tại nhà bao gồm tư vấn qua điện thoại, website và ứng dụng.

Đại diện Công ty Kymdan chia sẻ, nhiều năm qua, bên cạnh hệ thống phân phối với hàng trăm cửa hàng, đại lý trên toàn quốc để người tiêu dùng dễ dàng trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua sắm, Kymdan đã ra mắt App KYMDAN Store, mã QR code có hướng dẫn cụ thể chức năng sản phẩm, truy vết nguồn gốc, kênh online 24/7... trên các thiết bị di động với nhiều tiện ích nhằm giúp người tiêu dùng có thêm những trải nghiệm mua sắm hấp dẫn, dễ dàng, tiện lợi hơn, đảm bảo an toàn dịch bệnh khi hạn chế việc đi lại và tiếp xúc với nhau.

Đại diện thương hiệu nệm nổi tiếng Việt Nam mong muốn tất cả những nỗ lực của Kymdan trong việc tạo ra các kênh mua sắm thuận tiện, an toàn với sản phẩm chất lượng cao có tác dụng nâng đỡ và bảo vệ 3 đường cong sinh lý của cột sống, giúp mang đến giấc ngủ ngon là góp phần bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng, cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay.

Mai Thương