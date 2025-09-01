Cưới sau ba tháng yêu, chồng chiều tôi như công chúa

Sáng mở mắt ra là hôn vợ tạm biệt rồi mới đi làm, chiều về chỉ cần nghe thấy tiếng xe vợ là chạy xuống cửa ngõ để đón.

Trong không khí cả nước chào đón kỷ niệm 80 năm thắng lợi Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi muốn chia sẻ với các bạn của chuyên mục niềm vui của tôi và cũng mong các bạn, sau khi đọc xong câu chuyện này, sẽ có thêm niềm tin vào tình yêu và có cuộc sống hạnh phúc. Khi duyên chưa đến, cứ kiên nhẫn đợi chờ.

Tôi từng quen nhiều người nhưng đều thấy không hợp. Mọi người cứ nói tôi khó tính, kén chọn... nhưng không phải đâu, chỉ là duyên chưa đến thôi. Duyên phận là thứ có thật các bạn ạ, và rồi định mệnh đã gõ cửa khi tôi không ngờ tới nhất.

Một ngày đẹp trời, trong lúc đang trông người ốm ở bệnh viện, rảnh rỗi quá nên tôi nghịch một ứng dụng hẹn hò. Anh xuất hiện như một định mệnh trên ứng dụng này. Từ những tin nhắn đầu tiên, tôi đã có cảm giác người đàn ông này rất chân thành, trung thực, cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng. Sau hai ngày, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê gần nhà tôi. Cả hai nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời: từ quan điểm sống, sở thích, tài chính, đầu tư, sống chung với bố mẹ chồng hay ở riêng... tất cả đều hợp một cách lạ kỳ. Và thế là sau ba tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn.

Lúc tôi dẫn anh về ra mắt, cả nhà tá hỏa lo lắng hỏi dồn dập: "Đã suy nghĩ kỹ chưa? Mới quen mấy tháng đã cưới?". Nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười, vì cách đó vài tháng tôi vẫn còn cứng đầu từ chối mọi lời mai mối của gia đình.

Cuộc sống sau hôn nhân: Từ "nữ cường nhân" thành "công chúa". Sau một năm cưới, tôi có thể khẳng định rằng mình đã lựa chọn đúng, đây có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến nay. Chồng chiều tôi hơn cả công chúa: sáng mở mắt ra là hôn vợ tạm biệt rồi mới đi làm, chiều về chỉ cần nghe thấy tiếng xe vợ là chạy xuống cửa ngõ để đón, chỉ cần ai nói có ý chê tôi béo hay đen là anh biết ngay... Bố mẹ chồng dễ tính, thương con dâu, chăm lo từng bữa ăn sáng. Tóm lại là tôi không có gì để chê gia đình chồng.

Nói nhỏ nhé, ban đầu tôi sợ chồng thay tính đổi nết sau cưới, nhưng ai dè người thay đổi lại là tôi. Từ một người phụ nữ cương cường, mạnh mẽ, tham vọng và độc lập quá mức khiến đàn ông e dè, giờ tôi biết mè nheo, nũng nịu, nói những lời ngọt ngào, sống bớt tham vọng hơn và muốn chăm sóc anh nhiều hơn.

Vài điều tôi rút ra được và chia sẻ với các bạn độc thân. Đây là những chia sẻ thật lòng từ kinh nghiệm "thực chiến" của tôi:

- Kiên nhẫn là chìa khóa: Ai rồi cũng sẽ có phần. Dù bạn bao nhiêu tuổi, cứ tin rằng duyên phận sẽ đến đúng lúc. Thà muộn mà đúng còn hơn muộn lại chọn sai. Tôi 32 tuổi mới cưới, chồng hơn tôi 2 tuổi. Hai quả bom nổ mà cả họ đều mừng.

- Trung thực và tôn trọng: Đây là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững. Hãy chia sẻ cảm xúc và cảm nhận để cả hai cùng thấu hiểu nhau hơn và điều chỉnh cho phù hợp. Có điều gì tôi không hài lòng, cảm thấy không vui, tôi đều nói ra và anh điều chỉnh luôn. Tất nhiên, tôi cũng rất biết điều và cân đối hai bên chứ không ích kỷ chỉ nghĩ cho mình.

- Mở rộng mặt trận nhưng phải tỉnh táo: Đừng ngần ngại tìm kiếm trên các app hẹn hò, chuyên mục hẹn hò, qua mai mối, đồng nghiệp... nhưng hãy cẩn trọng. Lừa đảo rất nhiều, có những anh đã có vợ rồi vẫn đi "săn" bạn gái. Nếu ai vừa gặp đã đòi hỏi tiền bạc hay vào nhà nghỉ thì cứ "kẹp dép vào nách mà chạy thật nhanh". Hai đứa tôi thống nhất, nếu xác định nghiêm túc và tiến xa hơn thì đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, kết quả tốt tôi mới cho động vào người mình. Lúc này thì "quẩy banh nóc nhà" luôn.

Trên đây là vài chia sẻ của tôi. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và sớm tìm được người thương nhé.

Hương Chi