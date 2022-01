Cách chinh phục người tiêu dùng của trà Whittard Anh quốc

Triết lý kinh doanh “Buy the best” (Mua những gì tốt nhất) cùng chiến lược tiếp cận khách hàng đã đưa thương hiệu trà Whittard phủ sóng khắp nước Anh và hơn 40 quốc gia.

Lịch sử 135 năm của trà Whittard of Chelsea

Năm 1886, chàng trai trẻ Walter Whittard 17 tuổi bắt đầu làm việc cho một thương nhân kinh doanh trà ở trung tâm thành phố London. Từ niềm đam mê và hoài bão với kinh doanh trà, khi mới 25 tuổi, anh đã mở cửa hàng của riêng mình ở phố Fleet Street, London với triết lý "Buy the best" (Mua những gì tốt nhất). Triết lý đó vẫn được duy trì đến ngày nay, làm nên những thành công của thương hiệu trà Anh quốc Whittard of Chelsea.

Ra đời từ năm 1886, Whittard of Chelsea từ một cửa hàng trà tại thủ đô nước Anh đến nay đã mở rộng ra 55 chuỗi cửa hàng bán lẻ trải dọc khắp quốc gia này và có mặt tại hơn 40 quốc gia khác trên toàn cầu. Whittard of Chelsea đã trở thành thương hiệu trà nổi tiếng Anh quốc, được nhiều thế hệ khách hàng trên toàn cầu yêu thích.

Một quán Whittard of Chelsea tại London. Ảnh: Whittard of Chelsea

Triết lý kinh doanh "Mua những gì tốt nhất"

Walter Whittard là một người đàn ông táo bạo, không ngại thử thách, luôn kiên định với triết lý "Mua những gì tốt nhất" ngay từ khi sáng lập thương hiệu và luôn giữ vững thái độ không thỏa hiệp. Điều quan trọng là ông đã tạo nguồn cảm hứng, giúp các thế hệ kế nghiệp hiểu và giữ vững triết lý kinh doanh đã làm nên thành công cho Whittard of Chelsea. Tên người sáng lập Whittard được treo trước các cửa hàng với niềm tự hào của đội ngũ Whittard of Chelsea.

Các vườn trà của Whittard đều tuân thủ quy định nghiêm ngặt, được giám sát, đánh giá bởi một bên thứ ba để đảm bảo chất lượng. Các dòng cà phê cũng được Whittard tuyển chọn từ những vùng trồng cà phê nổi tiếng trên thế giới, mang lại hương vị cà phê riêng biệt. Mỗi sản phẩm ra đời đều là kết tinh quá trình lao động không ngừng nghỉ, sự lựa chọn tỉ mỉ và đam mê của những người sản xuất.

Ngày nay, những người lãnh đạo Whittard of Chelsea đã vượt qua ranh giới truyền thống để sáng tạo ra những công thức pha trộn đồ uống độc đáo. Họ lùng sục khắp thế giới để tìm ra những nguyên liệu chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm, từ trà đen, trà xanh, trà trắng đến cà phê phiên bản giới hạn làm say lòng giới mộ điệu.

Cà phê Whittard of Chelsea được làm từ những nguồn nguyên liệu chất lượng từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Whittard of Chelsea

Nghệ thuật bán hàng của thương hiệu mang đẳng cấp toàn cầu

Một trong những điều làm nên thành công của trà Whittard of Chelsea là chiến lược tiếp cận khách hàng qua nhiều nền tảng. Doanh nghiệp không chỉ bán hàng mà còn tạo ra cộng đồng khách hàng để mang lại những ý tưởng cho việc cải tiến sản phẩm. Những chiến dịch email marketing cung cấp công thức và thông tin về các sản phẩm mới đã giúp Whittard có được sự tương tác từ khách hàng, những email khảo sát ý kiến khiến khách hàng bỏ chất xám đóng góp... Khách hàng luôn cảm nhận được sự lắng nghe từ thương hiệu, cảm thấy mình là một phần của cộng đồng và quay lại mua hàng nhiều hơn. Whittard cũng thường xuyên tặng kèm các sản phẩm dùng thử, tổ chức trải nghiệm uống trà kiểu Anh tại các điểm bán.

Bộ sưu tập sản phẩm Whittard mùa lễ hội năm nay. Ảnh: Whittard of Chelsea

Các cửa hàng của Whittard of Chelsea không chỉ bán trà đen, trà xanh, trà trắng mà còn cung cấp các phụ kiện như ấm trà, tách, đĩa, đồ sứ, đem lại một thế giới kì trà, cà phê và chocolate nóng. Không những vậy, Whittard còn chú trọng xây dựng nghệ thuật thưởng trà, cà phê, chocolate nóng, giúp khách hàng tìm ra đồ uống yêu thích bằng cách thiết lập không gian trải nghiệm tại các cửa hàng. Các dòng trà Anh được phân loại rõ ràng, mỗi hạt cà phê có nguồn gốc khác nhau được lựa chọn mức độ rang xay khác nhau, chocolate nóng có nhiều hương vị và công thức... Chính điều này đã giúp Whittard giữ được sự tín nhiệm và tình yêu của khách hàng.

"Whittard of Chelsea đã dành hơn 135 năm để tìm nguồn cung cấp loại trà Anh quốc, cà phê và chocolate nóng ngon nhất, giúp khách hàng được trải nghiệm những tách trà tuyệt hảo nhất. Trải qua nhiều biến cố, sự trường tồn là minh chứng cho chất lượng đỉnh cao và sức sống mãnh liệt của thương hiệu Whittard of Chelsea", đại diện thương hiệu cho biết.

Whittard of Chelsea đã có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Whittard of Chelsea

Không ít tín đồ trà tại Việt Nam băn khoăn không biết nên mua trà Anh quốc ở đâu. Với mong muốn những người yêu trà cũng như yêu văn hóa Anh tại Việt Nam được chìm đắm trong văn hoá trà, cà phê và chocolate nóng từ thương hiệu trà Anh quốc hảo hạng này, công ty World Finest Foods đã mang thương hiệu Whittard of Chelsea về Việt Nam, giúp khách hàng Việt có thêm nhiều trải nghiệm với trà.

Diệp Chi

Đơn vị nhập khẩu độc quyền và chính hãng trà Whittard of Chelsea tại Việt Nam - Công ty TNHH World Finest Foods, địa chỉ 78 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhận giá bán buôn, bán lẻ hay tư vấn quà tặng doanh nghiệp: 0903 76 1886

Thông tin thêm: Website Facebook và tại đây

Các sản phẩm hộp giấy và hộp thiếc của thương hiệu Whittard cũng có mặt tại hệ thống showroom của Winecellar.vn trên toàn quốc.