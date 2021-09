Cách chào hỏi tự nhiên như người bản xứ

Dù được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, trong khi chào hỏi, người nước ngoài gần như không bao giờ nói “I’m fine, thank you. And you?”.

Ngoài cách thông thường như "How are you?" - "I’m fine, thank you. And you?" vẫn luôn được giảng dạy trong sách giáo khoa, người bản xứ có nhiều cách khác để chào hỏi ai đó, tùy thuộc vào ngữ cảnh giao tiếp Formal (trang trọng, lịch sự) hay Informal (thân mật, thoải mái).

Khi chào hỏi, chúng ta cần cân nhắc xem đối tượng và trường hợp giao tiếp có yêu cầu sự trang trọng hay không để lựa chọn và sử dụng ngôn từ phù hợp. Dưới đây, Ms Ruby, giáo viên tại Ms Hoa Giao Tiếp sẽ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số cách chào hỏi cơ bản nhưng được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.