Cách Central Retail đồng hành cùng nông dân Việt

GO!, Big C ưu tiên thu mua trái cây, rau củ quả có xuất xứ trong nước, nâng tỷ lệ doanh số bán hàng từ nội địa của Central Retail lên hơn 90%.

Ông Jose Mestre, người có gần 5 năm gắn bó Central Retail với vai trò Giám đốc thu mua thực phẩm tươi sống, chia sẻ mỗi ngày, khoảng 250 tấn trái cây, rau, các sản phẩm thịt cá... được phân phối đến hệ thống bán lẻ thực phẩm của tập đoàn trên toàn quốc.

"Một trong những mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là cung cấp sản phẩm vừa có sự cân bằng về mức giá nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tươi ngon, an toàn và tốt cho sức khỏe", ông Jose Mestre nói.

Trong thời kỳ suy thoái, ưu tiên này cũng không thay đổi. Vị giám đốc lý giải, thu nhập của khách hàng giảm, không có nghĩa họ phải lựa chọn những sản phẩm có chất lượng đi xuống. Thay vào đó, tập đoàn phải mang đến nhiều lựa chọn, chủng loại sản phẩm đa dạng hơn để phù hợp với những thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Ông lấy ví dụ thay vì mua cá hồi, họ sẽ cân nhắc lựa chọn các sản phẩm từ cá basa. "Trách nhiệm của chúng tôi là mang đến nhiều lựa chọn đáp ứng được cả tiêu chí chất lượng và giá cả", ông nói thêm.

Ông Jose Metre (thứ hai, từ phải sang) cùng các thành viên ban lãnh đạo Central Retail Việt Nam trong dịp gặp gỡ các đơn vị trồng vải thiều tại Bắc Giang.

Để thực hiện hiệu quả, ông Jose và đội ngũ thương mại của Central Retail Việt Nam dành nhiều thời gian để tìm kiếm và chắt lọc những nhà cung cấp có năng lực, những người sẵn sàng và cùng có mong muốn mang đến sản phẩm tốt cho khách hàng. Bên cạnh đó, tập đoàn đầu tư cho việc phát triển chuỗi cung ứng cùng đội ngũ có kinh nghiệm để hàng hóa được vận chuyển từ nơi sản xuất đến kho tổng và sau đó đến các cửa hàng một cách nhanh nhất.

Chia sẻ về hành trình tìm kiếm các nhà cung cấp, ông Jose cho hay, đơn vị dành nhiều thời gian để đến thăm và trò chuyện với chủ trang trại, nhà cung cấp, xem sản phẩm, thảo luận về việc giảm sử dụng thuốc trừ sâu hay bàn luận về thời tiết.

Từ những lần đi thực tế, đơn vị đã gặp nhiều nông dân giỏi, có sản phẩm tốt đạt chứng chỉ Vietgap và sẵn sàng cải thiện để mọi thứ tốt hơn. "Đó là cách chúng tôi biết mình đang gặp được những người phù hợp", ông nói. Ngoài ra, tập đoàn cũng chú trọng tìm các nhà cung cấp ở gần các cửa hàng, để việc vận chuyển nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Central Retail triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cùng nhiều sản phẩm nông sản của các địa phương.

Sau nhiều năm phát triển hàng Việt trong hệ thống GO!, Big C, Central Retail hiểu rằng để hàng Việt nói chung, nông sản Việt nói riêng phát triển ổn định, bền vững hơn thì vẫn còn nhiều việc cần giải quyết.

Đơn cử, nhiều hộ nông dân chưa đáp ứng đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật khi chào hàng vào kênh bán lẻ hiện đại. Có những hộ nông dân sản lượng, chất lượng và giá cả phù hợp nhưng lại chưa vào được hàng do thiếu hồ sơ, giấy tờ...

Để tháo gỡ, hỗ trợ nông sản Việt phát triển ổn định trong hệ thống GO!, Big C, bộ phận thu mua của Central Retail đã tiến hành đồng bộ các giải pháp như: hướng dẫn chi tiết cho các hộ từng loại giấy tờ, hồ sơ cần những gì để có thể hoàn thiện hồ sơ vào hàng; hướng dẫn giao hàng; hướng dẫn nhà cung cấp hoàn thiện các chứng từ, giấy tờ khi giao hàng và giờ giấc giao hàng tại kho...

Nhiều hộ nông dân từ những ngày đầu đi cùng Central Retail, đến nay đã tự phát triển năng lực sản xuất.

Thực tế, không ít hộ nông dân từ những ngày đầu đi cùng Central Retail, đến nay đã tự phát triển năng lực sản xuất, chuyên nghiệp hóa và trở thành nhà cung cấp lớn. "Mỗi khi đến cửa hàng, tôi lại thấy khu vực hàng hóa của một vài nhà cung cấp quen thuộc được mở rộng, tức họ ngày càng được đón nhận và phát triển. Đó chính là điều khiến tôi và đội ngũ cảm thấy hạnh phúc", ông Jose chia sẻ.

"Tuần hàng xoài Đồng Tháp" tổ chức tại hệ thống phân phối của Tập đoàn Central Retail Việt Nam trên toàn quốc nhằm xúc tiến, quảng bá thương hiệu xoài Đồng Tháp.

Ngoài việc thường xuyên khảo sát và thu mua nông sản trực tiếp từ các hộ nông dân, hợp tác xã, Central Retail còn tích cực tổ chức các tuần hàng nông đặc sản Việt Nam để xúc tiến tiêu thụ và quảng bá nâng cao giá trị sản phẩm Việt tại cả thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.

Từ 2022, hệ thống đại siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc triển khai chương trình Lễ hội trái cây kéo dài một tuần, nhằm kích cầu tiêu thụ trái cây các vùng miền trên cả nước. Dịp Tết Đoan ngọ, trung bình mỗi sự kiện tiêu thụ trên 200 tấn trái cây các loại (bơ, sầu riêng, vải thiều, nhãn, thanh long, xoài, vú sữa, chôm chôm, măng cụt, bưởi da xanh...),

Central Retail cũng phối hợp cùng các bộ ban ngành, các địa phương trên cả nước, tổ chức thành công phiên chợ tuần nông sản an toàn thực phẩm tại các đại siêu thị GO!, Big C; quảng bá thương hiệu cho các đặc sản vùng miền theo mùa: như tuần lễ vải thiều Bắc Giang, tuần lễ nhãn Sơn La, tuần lễ cá tra Đồng Tháp, tuần lễ cam vinh... qua đó góp phần mang nông sản Việt Nam đến tay người tiêu dùng, cải thiện cuộc sống người nông dân.

Song song, Central Retail còn đồng hành với các hộ nông dân trong thời điểm khó khăn. Như đầu năm 2023, khi tình hình giá bán cam sành tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng, các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung đang xuống mức thấp nhất, thậm chí, có nơi giá bán tại vườn của người nông dân trồng cam sành chỉ còn 1.000 đồng một cân, hệ thống siêu thị GO!, Big C đã triển khai chương trình "Đồng hành cùng nông dân - cam sành Vĩnh Long", áp dụng mức giá bán không lợi nhuận.

Trước đó, đơn vị cũng thu mua thanh long của tỉnh Bình Thuận, Long An, hay nông sản ở các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương khi người nông dân gặp nhiều khó khăn về đầu ra.

"Chúng tôi tập trung thu mua nông sản bị ùn ứ hỗ trợ bà con nông dân tại một số địa phương nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cũng như hiện thực hóa tầm nhìn đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của người Việt", ông Jose nói.

Với cộng đồng nông dân, ngư dân, cơ sở sản xuất nhỏ, hộ cá thể, bà con người đồng bào có thu nhập thấp, từ năm 2017, Central Retail mang đến chương trình Sinh kế cộng đồng. Đến nay, tập đoàn đã thực hiện 9 dự án này tại 6 tỉnh thành, phân phối gần 130 tấn sản phẩm tại 11 đại siêu thị GO! toàn quốc, đạt doanh thu 2,2 tỷ đồng.

Song song, tập đoàn triển khai chương trình "Từ trang trại đến bàn ăn". Sau 10 tháng, dự án được thực hiện tại Đồng Tháp, Bến Tre, Lâm Đồng và bước đầu mang đến những hiệu quả tích cực. Các sản phẩm của dự án có đầu ra ổn định, giúp cải thiện đời sống của hàng chục hộ nông dân. Các sản phẩm an toàn, tươi mới và sản xuất bền vững cũng được giới thiệu đến tay người tiêu dùng toàn quốc thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại.

(Nguồn và ảnh: Central Retail)