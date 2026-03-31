Cách cảnh sát Mỹ dùng drone truy bắt nghi phạm tấn công bạo lực

Thiết bị bay không người lái giúp cảnh sát theo dõi và bắt giữ nghi phạm đang lẩn trốn sau vụ tấn công một phụ nữ.

Cảnh sát Las Vegas vừa công bố đoạn video từ thiết bị drone cho thấy cách các sĩ quan truy bắt một nghi phạm bạo lực.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 23/3. Sở Cảnh sát Las Vegas nhận được báo cáo về một nghi phạm lái xe đâm xuyên qua cửa trước của cửa hàng Dollar Tree, sau đó bắt đầu tấn công một phụ nữ bằng dao. Điều tra viên cho rằng vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình.

Theo Fox5, giữa cuộc tấn công, một người khác tại hiện trường đã nổ súng vào nghi phạm, khiến hắn bỏ trốn trước khi cảnh sát đến.

Người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe chưa được tiết lộ. Người nổ súng cũng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Trong video mới được công bố, đơn vị thiết bị bay không người lái của Sở Cảnh sát Las Vegas đã theo dõi nghi phạm từ trên cao khi hắn cố gắng lẩn trốn.

Cảnh sát Mỹ dùng drone truy bắt nghi phạm tấn công bạo lực Drone dò tìm, phát hiện nghi phạm trốn sau các thùng rác.

Video cho thấy nghi phạm chạy bộ qua khu vực, luồn lách giữa các tòa nhà và xe đậu trên đường trong khi cảnh sát tiếp cận từ nhiều hướng.

Nhờ drone quan sát từ trên không, cảnh sát nhanh chóng xác định vị trí ẩn nấp của nghi phạm sau các thùng rác gần một trung tâm mua sắm. Nhận được thông tin, các sĩ quan tuần tra dẫn theo chó nghiệp vụ lập tức tiếp cận và bắt giữ nghi phạm mà không xảy ra sự cố nào.

Đoạn video nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng. Nhiều người bình luận công nghệ drone "tuyệt vời" và nhấn mạnh vai trò của thiết bị bay không người lái trong việc theo dõi các nghi phạm nguy hiểm.

Theo các quan chức, cảnh sát ngày càng dựa vào công nghệ drone để ứng phó với các tình huống bạo lực diễn biến nhanh và bắt giữ nghi phạm hiệu quả hơn.

"Đây là một ví dụ khác cho thấy chương trình thiết bị bay không người lái của chúng tôi đang giúp các sĩ quan phản ứng nhanh hơn, truy tìm nghi phạm hiệu quả hơn và bảo vệ tính mạng trong những thời khắc quan trọng", cảnh sát cho biết trong tuyên bố kèm theo video.

Tuệ Anh (theo Fox News)