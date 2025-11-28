Cách cán bộ y tế dùng búa đinh đục gãy xương chân để trục lợi bảo hiểm

Ngày 28/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Tạ Minh Châu, 29 tuổi, nguyên cán bộ Khoa xét nghiệm, Trung tâm y tế Cẩm Khê cũ và đồng nghiệp Nguyễn Anh Dũng, 29 tuổi, nguyên cán bộ Khoa chẩn đoán hình ảnh, để điều tra hành vi trục lợi bảo hiểm.

Cùng vụ án, công an khởi tố 5 người khác là Hoàng Văn Trường, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Văn Thắng, Hà Thành Đạt, Nguyễn Thị Hoài Thu. Đây là những người đứng tên mua bảo hiểm xong để đục gãy chân để hưởng lợi. Riêng Thu và Thắng từng là nhân viên của một công ty bảo hiểm, đã tham gia góp vốn với Châu để mua bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tiền.

Châu bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu đường dây này. Đầu năm 2023, Châu làm cộng tác viên Công ty bảo hiểm MB nên biết người mua bảo hiểm nhân thọ mà bị tai nạn sẽ được chi trả tiền. Đặc biệt, người nào tai nạn gãy xương cột sống, xương chậu, xương đùi cẳng chân thì được chi trả mức cao nhất so với những thương tích còn lại.

Hơn nữa, Châu học bác sĩ đa khoa, lại có 6 năm công tác tại Khoa chẩn đoán hình ảnh nên biết rất rõ cấu tạo xương, khớp và một số thủ thuật mổ đơn giản. Từ đó anh ta lập nên kế hoạch chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Các vết thương do Châu tự tạo nên. Ảnh: Công an cung cấp

Từ hướng dẫn của Châu, người quen sẽ mua các gói bảo hiểm nhân thọ của các công ty AIA, Daiychilife, Manulife, Chubblife, FWD, Sunlife với giá trị cao. Sau đó, Châu sau đó đợi hợp đồng có hiệu lực để bắt đầu phi vụ "tự gây thương tích", chiếm đoạt tiền.

Nhằm thực hiện hành vi, Châu chuẩn bị hàng chục kim tiêm đường kính 3 mm, dài 5 cm để lấy thuốc. Anh ta cũng mua về một búa đóng đinh bằng sắt, 2 ống thuốc gây mê và một số bơm kim tiêm các loại.

Chuẩn bị dụng cụ xong xuôi, Châu gọi những người đã mua bảo hiểm đến lán lợp lá cọ trong khu vực hồ câu thuộc xóm Cánh, xã Cẩm Khê, để tiêm thuốc mê. Nơi đây vắng người qua lại và Châu đã thuê lại nhằm tránh bị phát hiện.

Tại đây, anh ta tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch tay phải của người mua bảo hiểm để họ hôn mê. Sau đó, Châu dùng búa và kim tiêm đục, đâm vào vùng cơ thể đã thống nhất từ trước để tạo vết tổn thương trên xương cho nứt, vỡ. Thông thường, Châu sẽ làm rạn nứt, vỡ vùng xương chậu, đùi.

Khoảng 30 phút sau, các "chủ nhân bảo hiểm" sẽ tỉnh lại. Châu hướng dẫn họ tạo ra các vụ tai nạn "hết sức tự nhiên" như bị điện giật ngã làm gãy xương chậu, đi suối ngã gãy chân. Tiếp đến, họ gọi nhờ người đưa đến Trung tâm y tế, bệnh viện khám và điều trị để lấy bệnh án.

Tạ Minh Châu. Ảnh: Công an cung cấp

Ra viện, Châu phối hợp với những người bị đục gãy chân để làm thủ tục yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả tiền. Tiền nhận được, người trực tiếp mua bảo hiểm (bị đục gãy chân) được hưởng 30% do họ không mất tiền mua bảo hiểm ban đầu. 70% còn lại Châu và những người góp vốn mua bảo hiểm sẽ hưởng.

Với thủ đoạn trên, đường dây của Châu đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life. Riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 3,45 tỷ đồng. Những người mua bảo hiểm sau khi đi bệnh viện về đều xây nhà, mua xe. Châu cũng giàu lên nhanh chóng sau một thời gian ngắn.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.