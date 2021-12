Cách cân bằng cuộc sống trong bình thường mới

Sắp xếp thời gian làm việc - thư giãn hợp lý, mở lòng và kết nối nhiều hơn, tối giản không gian sống, đơn giản hóa việc nhà... sẽ giúp mỗi người có cuộc sống tích cực hơn.

Sắp xếp thời gian làm việc - thư giãn hợp lý

Theo Chris Chancey, chuyên gia hướng nghiệp kiêm CEO của Amplio Recruiting, việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc giúp mỗi người loại bỏ cảm xúc tiêu cực, tránh tình trạng kiệt sức và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Lý thuyết 4 lò lửa do Jame Clear, tác giả cuốn sách "Atomic Habits" (Thay đổi tí hon - Hiệu quả bất ngờ) gợi ý là một trong những phương pháp hiệu quả hướng đến sự cân bằng trong cuộc sống. Lý thuyết này xem cuộc sống như một chiếc bếp có bốn lò. Mỗi lò biểu tượng cho một mặt khác nhau: lò thứ nhất là gia đình, lò thứ hai là bè bạn, lò thứ ba là sức khoẻ, lò thứ tư là công việc. Lý thuyết 4 lò lửa cho rằng, thay vì phải chia đều sự quan tâm cho tất cả mọi mặt, bạn nên ưu tiên công việc hoặc cuộc sống theo từng thời điểm trong ngày. Ví dụ, khi vào giờ làm việc thì bạn bật lò lửa công việc cháy rực nhất, khi về nhà thì tắt lò lửa công việc và bật lò lửa gia đình, sức khỏe... để tập trung thư giãn.

Tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ nhất

Đây là một trong giá trị cốt lõi tạo nên triết lý Ikigai của người Nhật. Triết lý này khuyến khích mỗi người hãy sống chậm lại và bắt lấy niềm vui trong mọi khoảnh khắc để cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn.

Để làm được điều này, bạn hãy bắt đầu bằng một sở thích hay một hoạt động mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Đó có thể là nghiền ngẫm một cuốn sách, xem bộ phim của đạo diễn yêu thích, lắng mình trong đoạn podcast về chủ đề tâm đắc hoặc dành thời gian chăm sóc cây cảnh và tập luyện một môn thể thao mới...

Mở lòng và kết nối nhiều hơn

Chỉ riêng việc bắt tay có thể giải phóng hormone oxytocin làm tăng mức độ tin tưởng và giảm thiểu lượng cortisol - hormone gây nên sự căng thẳng. Điều này cho thấy, sự kết nối và giao lưu với người khác đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp mỗi người tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Dành thời gian cho người thân để sạc lại năng lượng. Ảnh minh họa: Pexels.

Hãy cảm thấy thoải mái khi chia sẻ câu chuyện, niềm vui hay cả những nỗi băn khoăn với bạn bè và người thân. Chủ động gặp gỡ, trò chuyện với mọi người, mở rộng vòng quan hệ, trao đổi nguồn năng lượng tích cực. Tuy nhiên đừng quên đảm bảo các quy tắc an toàn khi dịch bệnh vẫn đang còn.

Tối giản không gian sống

Trong cuốn sách The Life-Changing Magic Of Tidying (Phép màu thay đổi cuộc sống từ việc dọn dẹp), 'nữ hoàng dọn dẹp" người Nhật Marie Kondo so sánh việc tối giản không gian sống cũng giống như đang detox cho chính bản thân mỗi người.

Bạn có thể tận dụng tủ kệ kết nối hoặc chồng lên nhau để phân loại và cất giữ đồ đạc, thu hẹp diện tích trưng bày. Không nên giữ lại những món đồ không cần thiết hoặc ít sử dụng. Ngoài ra, việc cải thiện nguồn ánh sáng tự nhiên cũng sẽ giúp tăng hiệu ứng về thị giác, khiến không gian ngôi nhà trở nên thoáng đãng và rộng rãi hơn. Bạn có thể dùng rèm mỏng cho các cửa chính và cửa sổ để ánh sáng tự nhiên khuếch tán vào nhà.

Đơn giản hoá việc nhà bằng công nghệ

Cuộc sống càng văn minh thì con người càng mong muốn thu hẹp thời gian cho những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại như giặt giũ, lau dọn nhà cửa... để dành năng lượng cho gia đình và bản thân sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Lựa chọn các thiết bị gia dụng thông minh để đổi lấy sự nhẹ nhàng cho cuộc sống. Ảnh minh họa: LG

Chính vì thế, nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn các thiết bị gia dụng thông minh tích hợp công nghệ để tối ưu hóa công sức làm việc nhà. Điển hình như công nghệ AIDD được ứng dụng trong các dòng máy giặt LG giúp tự động phân loại quần áo và đề xuất chu trình giặt phù hợp. Hiện đại hơn, những chiếc máy LG AIDD còn cải tiến tính năng giặt nhanh và mô phỏng thao tác giặt tay, giúp làm sạch áo quần hiệu quả mà vẫn được bảo vệ tối ưu. Máy có nhiều tính năng thông minh đa nhiệm giúp xử lý tối ưu mọi mẻ giặt đa dạng chất liệu. Nhờ đó, các gia đình có thể "quẳng gánh lo giặt giũ" để thảnh thơi thư giãn và trải nghiệm một cuộc sống nhẹ nhàng đúng nghĩa.

Cách cân bằng cuộc sống trong bình thường mới

Diệp Chi