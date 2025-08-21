Vợ kiếm tiền tốt nhưng không thích làm việc nhà

Mỗi khi đi làm về, vợ muốn nghỉ ngơi tuyệt đối, hiếm khi xuống bếp hay dọn dẹp.

Tôi 32 tuổi, vợ 28 tuổi, kết hôn được hai năm. Chúng tôi đều làm việc ở thành phố, thu nhập không tệ nhưng cũng không dư dả quá nhiều. Thời gian đầu sau cưới, hai vợ chồng thuê một căn hộ nhỏ, cuộc sống khá thoải mái. Cả hai đều bận rộn nên chuyện bếp núc, dọn dẹp chỉ làm khi rảnh, không ai đặt nặng. Vợ tôi có khả năng kiếm tiền tốt, tư duy nhanh nhạy, thường xuyên tìm được cơ hội đầu tư và mua bán sinh lời. Từ ngày cưới đến nay, phần lớn tài sản tích góp đều do cô ấy tính toán. Tuy vậy, cô ấy gần như không mấy khi tham gia việc nhà. Mỗi khi đi làm về, vợ muốn nghỉ ngơi tuyệt đối, hiếm khi xuống bếp hay dọn dẹp.

Tôi ban đầu không để ý, nhưng sau khi chuyển về ở cùng gia đình tôi để tiết kiệm chi phí, sự khác biệt ngày càng rõ. Trong các dịp giỗ chạp hay tụ họp, vợ chỉ gửi tiền phụ đi chợ, sau đó đến dự rồi ra về, hiếm khi tham gia chuẩn bị hay thu dọn. Họ hàng bên nội dần có ý kiến, nhiều lần buông lời chê trách rằng vợ tôi quá lười, chỉ biết dựa vào tiền bạc. Những lời nói ấy khiến tôi khó xử, bởi tôi hiểu vợ không phải người ích kỷ. Cô ấy luôn sẵn sàng biếu cha mẹ hai bên, mua quà, lo khám sức khỏe cho bố mẹ tôi, nhưng đúng là không hứng thú với chuyện bếp núc, việc nhà.

Hiện tại, vợ đã tích góp được một khoản đáng kể và dự định trong vài năm tới sẽ mua một căn nhà khang trang, không muốn vay nợ để ra riêng sớm. Tôi lại thấy ở chung lâu dài gây nhiều điều tiếng, sinh hoạt cũng không thoải mái. Tôi đang phân vân nên theo ý vợ, kiên nhẫn thêm vài năm để mua nhà khang trang, hay mạnh dạn vay thêm, ra riêng sớm cho thoải mái? Làm sao để vợ bớt lười chuyện nhà, chí ít trong mắt họ hàng không quá bị chê trách?

Thành Hưng