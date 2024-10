Cách bưu cục nhượng quyền thành công trước sức ép cạnh tranh

Tiềm năng của thị trường chuyển phát nhanh mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp nhưng cũng làm gia tăng sự cạnh tranh thị phần giữa các đơn vị trong ngành.

Thị trường logistics đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển. Nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao dẫn đến sản lượng bưu gửi phục vụ riêng mảng đơn hàng thương mại điện tử tăng nhanh.

Theo trang Logistics Việt Nam, hiện cả nước có hơn 700 doanh nghiệp bưu chính cả truyền thống và công nghệ.

Các doanh nghiệp đang có sự phát triển nhanh nhờ nắm bắt tốt thị trường và linh hoạt ứng dụng công nghệ sâu, rộng vào vận hành. Sự phát triển đồng đều về công nghệ hoạt động và chất lượng dịch vụ tạo ra sức cạnh trang không nhỏ trong ngành chuyển phát nhanh. "Điều này gây sức ép cho các bưu cục nhượng quyền mới hoạt động, đặc biệt là với các chủ bưu cục chưa từng hoạt động trong ngành logistics", đại diện BEST Express nhận định.

Shipper bưu cục nhượng quyền BEST Express Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang gọi điện cho khách hẹn giờ giao hàng. Ảnh: BEST Express

Hiểu được khó khăn của các đối tác nhượng quyền, trong suốt quá trình xây dựng bưu cục và thời gian đầu vận hành, đội ngũ BEST Express chủ động đồng hành và tích cực hỗ trợ giúp các bưu cục từng bước gỡ khó, vượt qua sức ép để phát triển.

Đơn vị chủ trương hỗ trợ bưu cục giới thiệu dịch vụ và khai thác khách hàng địa phương. Đồng thời, các khóa đào tạo quy trình vận hành, chính sách phát triển kinh doanh, hoạt động chăm sóc khách hàng được đơn vị triển khai đều đặn hàng tháng cho đội ngũ quản lý và nhân viên các bưu cục, giúp họ nắm vững nghiệp vụ và tự tin quản lý hoạt động bưu cục mình.

Hoạt động truyền thông thương hiệu được đơn vị triển khai toàn diện và thường xuyên trên các kênh truyền thông, giới thiệu đầy đủ về các bưu cục mới, các bưu cục xuất sắc trong hệ thống giúp đối tác kinh doanh online có đầy đủ thông tin và tin tưởng hợp tác sử dụng dịch vụ.

Đội ngũ IT trong và ngoài nước cũng hỗ trợ theo dõi phát triển hệ thống và các tính năng hỗ trợ giúp các bưu cục nắm cách thức vận hành và quản lý hiệu quả.

Ban lãnh đạo BEST Express cũng thường xuyên chia sẻ về định hướng phát triển, kế hoạch đầu tư, các thành quả đơn vị đạt được để đối tác nhượng quyền hiểu rõ về tình hình kinh doanh của toàn hệ thống để có định hướng phát triển bưu cục phù hợp. Trong quá trình vận hành, bưu cục cũng được hỗ trợ thêm về định hướng, chính sách và vật tư để thuận lợi kinh doanh.

"Với những hành trang này, các bưu cục nhượng quyền sẽ có đủ kỹ năng, công cụ để nhanh chóng thu hút khách hàng mới, phát triển doanh thu của bưu cục", đại diện BEST Express cho biết.

Anh Kiều Việt Đông, chủ hệ thống 3 bưu cục nhượng quyền tại Ba Vì, Hà Nội chia sẻ, anh tham gia nhượng quyền bưu cục của BEST do phí nhượng quyền, quy định về phân chia vùng phủ khai thác và chính sách của BEST rõ ràng. Hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống trọng tài, các chính sách hỗ trợ sales cũng được đơn vị chú trọng phát triển để mang đến cho đối tác nền tảng phát triển tốt nhất.

Bưu cục nhượng quyền BEST Express Tây Thạnh tại TP HCM. Ảnh: BEST Express

BEST Express là một trong những đơn vị tiên phong trong mảng nhượng quyền bưu cục tại Việt Nam. Mô hình nhượng quyền bưu cục BEST Express đang triển khai là mô hình kinh doanh hiện đại, đem lại nhiều lợi thế cho bên nhận nhượng quyền.

Nhờ nguồn tài nguyên sẵn có, từ thương hiệu, mạng lưới dịch vụ, hạ tầng công nghệ đến tệp khách hàng đã kết nối từ các đối tác thương mại điện tử, các bưu cục nhượng quyền có nhiều thuận lợi để nhanh chóng ổn định vận hành và có doanh thu ban đầu nhằm trang trải chi phí trong thời gian đầu hoạt động. Từ đó, nhà đầu tư có thể xây dựng mạng lưới giao nhận hàng hoá tại địa phương trong thời gian ngắn.

Hàng nghìn đơn hàng thương mại điện tử được shipper chia tuyến để đi giao tại bưu cục nhượng quyền BEST Express Kon Tum (Kon Tum). Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục ngàn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan