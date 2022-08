Cách bổ sung vitamin, khoáng chất khi chạy bộ dưới nắng nóng

Vitamin B, C và những khoáng chất như kẽm, magie, canxi… cần được bổ sung khi chạy bộ dưới nắng nóng, do dễ bị bài tiết qua mồ hôi.

Vitamin và khoáng chất là các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể hoạt động tối ưu. Không giống như các chất dinh dưỡng đa lượng như carbs, protein và chất béo, cơ thể con người chỉ cần một lượng nhỏ vi chất để duy trì sức khỏe và thể chất.

Tuy nhiên, vi chất dinh dưỡng rất quan trọng trong việc sản xuất protein, hormone, enzym và các quá trình thiết yếu khác của cơ thể. Nếu không có chúng, cơ thể không thể thực hiện các chức năng hàng ngày. Thiếu hụt một số vi chất dinh dưỡng thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu là một người chạy bộ thường xuyên, một số vitamin và khoáng chất nhất định đặc biệt quan trọng đối với hiệu suất tập luyện, thể lực và sức khỏe tổng thể. Không chỉ vậy, chạy bộ thường xuyên có thể đồng nghĩa với việc nguồn dự trữ vitamin và khoáng chất của cơ thể bị cạn kiệt, đặc biệt nếu bạn không tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng hoặc tập luyện trong điều kiện nắng nóng.

Khi nhiệt độ cao, độ ẩm khiến người chạy bộ cảm thấy nóng hơn, cơ thể phải làm việc nhiều hơn. Nhịp tim tăng lên, máu trở nên đặc hơn và kết quả là cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Tuy nhiên, khi đó nước và các khoáng chất cần thiết cũng bị thoát ra ngoài thông qua mồ hôi.

Cách tốt nhất để có đủ lượng vitamin và khoáng chất khuyến nghị hàng ngày là thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, tránh thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn mặn. Nên ăn nhiều thực phẩm tự nhiên, bao gồm rau, thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Uống nhiều nước, tránh đồ uống có cồn, có ga hay caffein.

Ngoài ra, để tránh những tác dụng phụ nguy hiểm khi tập luyện trong thời tiết nắng nóng, người chạy bộ nên cung cấp cho cơ thể các chất bổ sung. Đây là nguồn nhiên liệu cần thiết để tái tạo sức khỏe, đẩy nhanh quá trình hồi phục thể lực.

Dưới đây là những vitamin, khoáng chất cần cho người chạy bộ, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng.

Vitamin B,C

Nhiệt độ cao khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn và điều này sẽ ảnh hưởng đến hàm lượng vitamin hòa tan trong nước. Vitamin hòa tan trong nước là các vitamin B và vitamin C. Các vitamin hòa tan trong nước được lưu trữ với một lượng tương đối nhỏ trong cơ thể và không thể giữ lại trong thời gian dài. Chúng bị mất đi qua mồ hôi và bài tiết, do đó cần được thay thế thường xuyên trong cơ thể. Ngược lại, các vitamin tan trong chất béo được lưu trữ trong gan và các mô mỡ, và bị đào thải chậm hơn nhiều.

Các nghiên cứu cho thấy rằng những người bị kiệt sức vì nóng (hoặc đột quỵ do nhiệt) hầu như luôn luôn thiếu vitamin C. Vì vậy, vitamin C trước hết có thể giúp giảm nguy cơ của việc tiếp xúc với thời tiết nóng và tập luyện cường độ cao. Bổ sung vitamin C từ một nguồn phù hợp có thể giúp tăng tốc độ phục hồi sau khi người chạy bộ tập luyện và tiếp xúc với nhiệt.

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA), vitamin C còn góp phần bảo vệ DNA, protein và lipid khỏi tác hại của quá trình oxy hóa, giúp hệ thần kinh thực hiện chức năng bình thường, duy trì chức năng của hệ miễn dịch trong và sau khi hoạt động thể chất khắc nghiệt. Do đó, đồ uống, thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm giàu vitamin C (chẳng hạn như trái cây) rất phổ biến đối với các vận động viên, những người cần bổ sung vitamin thường xuyên để thay thế sự mất mát sau khi tập luyện cường độ cao.

Nhóm vitamin B cũng rất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh và có thể là yếu tố quan trọng nhất trong việc duy trì các dây thần kinh. Do có khả năng hòa tan trong nước, các vitamin B sẽ liên tục được thải ra ngoài cơ thể và không được lưu trữ, do đó chúng phải được bổ sung thường xuyên.

Căng thẳng và uống nhiều rượu sẽ gây suy giảm lượng vitamin B. Tương tự, đổ mồ hôi quá nhiều hoặc tiếp xúc với nhiệt cũng làm hao tổn một lượng vitamin B lớn và có thể dẫn đến các vấn đề về thể chất và thần kinh. Ví dụ, axit pantothenic (vitamin B5) góp phần duy trì tinh thần bình thường, sự trao đổi chất và giảm mệt mỏi.

Khoáng chất

Những khoáng chất thường bị mất đi nhiều nhất thông qua mồ hôi khi tập thể dục hoặc tiếp xúc quá nhiều với nhiệt bao gồm: kẽm, magiê, canxi, natri và kali.

Kẽm là khoáng chất vi lượng phong phú thứ hai trong cơ thể, có mặt trong tất cả các mô. Kẽm có nhiều chức năng khác nhau bao gồm tăng trưởng và phát triển cơ thể, giúp cho hệ miễn dịch hoạt động khoẻ mạnh và duy trì làn da, mái tóc, móng tay và xương khỏe mạnh. Khoáng chất này cũng có liên quan đến sự hấp thụ và hoạt động bình thường của các vitamin, đặc biệt là vitamin B.

Magiê là một khoáng chất thiết yếu chiếm khoảng 0,05% tổng trọng lượng của cơ thể. Khoảng 30-40% magiê ăn vào được hấp thu, trong khi phần còn lại được bài tiết qua phân. Magiê tham gia vào nhiều quá trình trao đổi chất thiết yếu, bao gồm giải phóng năng lượng từ glucose và tổng hợp protein và axit nucleic. Khoáng chất này đặc biệt quan trọng đối với người chơi thể thao vì nó hỗ trợ quá trình thư giãn cơ bắp và các mạch máu. Bên cạnh đó, khi thiếu magie hoặc kali, cơ thể sẽ dễ gặp phải tình trạng chuột rút.

Natri cũng là một trong những chất cần thiết đối với vận động viên. Nguồn cung cấp chính natri là muối. Đây là nguyên nhân vì sao các quầy ăn nhẹ dọc đường chạy cự ly marathon 42 km cung cấp cả thức ăn có bổ sung muối. Người bình thường sẽ không gặp vấn đề gì nếu chỉ chạy trong vòng 1-2 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, khi tham gia một cuộc đua kéo dài 5 giờ trở lên dưới trời nóng thì người chạy nên chú ý hơn.

Canxi là dưỡng chất giúp xương khỏe hơn và tránh tình trạng loãng xương nên rất quan trọng với người chơi thể thao, trong đó có các runner. Canxi cũng có thể bị mất đi qua quá trình đổ mồ hôi, vì vậy, các vận động viên cần bổ sung thông qua thức ăn hay sản phẩm bổ sung. Canxi đặc biệt quan trọng đối với các vận động viên nữ, những người dễ gặp phải các vấn đề về xương do thiếu canxi.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo việc bổ sung vitamin và khoáng chất cần ở lượng vừa đủ, tuỳ theo giới tính, độ tuổi và sức khoẻ của mỗi cá nhân, do việc sử dụng quá liều lượng có thể gây phản tác dụng.

