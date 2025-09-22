Thua sạch tiền tiêu vặt, muốn dùng học phí để gỡ, có phải em đã nghiện cờ bạc?

Em đọc báo thấy nhiều người nợ đến hàng trăm triệu, hàng tỷ mà lo quá.

Năm lớp 10, em đã biết đến Forex, tham gia cuộc thi demo và thật sự may mắn đứng top (vì em đánh linh tinh và nhận được 50 USD). Sau đó em mở tài khoản ở các sàn giao dịch và trading lên 100 USD nhưng cuối cùng bị mất hết do "all in". Em tự nhận thấy sai trái nên dừng lại. Lúc này gia đình chưa phát hiện ra vì mục đích ban đầu là em muốn tự kiếm tiền bằng năng lực nên không vay gì bố mẹ. Cuối cùng em bị phát hiện do dính phải lừa đảo nên mất 5 triệu đồng. Gia đình phát hiện, em bị ăn đòn và viết bản kiểm điểm. Do đó em học hành sa sút.

Sau lần ấy, em đã quyết tâm thi chứng chỉ IELTS và hiện tại là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành kỹ thuật điện tử viễn thông. Vào năm nhất, em được gia đình họ hàng cho tầm 5 triệu đồng, em đưa gia đình 3 triệu, còn lại nướng hết vào trading. Lúc vốn còn hơn 200 nghìn đồng, em rút ra định tìm nguồn huy động vốn, lúc này em biết đến cờ bạc online. Em chơi nhưng thua, thấy có người đánh từ 100 nghìn lên chục triệu, em định đánh lên 2-3 triệu thì dừng lại, còn nếu được chục triệu thì quá tốt vì em vẫn ăn năn khoản 5 triệu bị thua hết hồi cấp ba.

Cuối tuần vừa rồi, em có 500 nghìn đồng trong tài khoản để tháng này chi tiêu thì lại đốt sạch vào cờ bạc online lần nữa. Em có lãi nhưng vì tham quá nên em đã mất hết.

Em có thói quen tiêu xài tiết kiệm nên tháng này định vay bạn 200 nghìn đồng chi tiêu, tháng sau ba mẹ em gửi thì trả. Em luôn bị thôi thúc muốn dùng học phí để chơi cờ bạc online nhằm kiếm lại tiền. Tuy nhiên, em muốn xin lời khuyên từ mọi người, liệu có phải em đã có máu đỏ đen chưa? Em đọc báo thấy nhiều người nợ đến hàng trăm triệu, hàng tỷ mà lo quá. Sự thật là em đã phí mất hai ngày học và không ở bên gia đình nhiều. Em xin chân thành cảm ơn.

Mạnh Khang