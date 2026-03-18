Cách biến ghế giữa trên máy bay thành chỗ ngồi thoải mái

Ghế giữa trên máy bay thường bị "hắt hủi", nhưng trong trường hợp bất khả kháng, vẫn có những cách để làm cho vị trí này thoải mái nhất.

"Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng việc phải ngồi ghế giữa trong hàng ba ghế ở khoang phổ thông thực sự là "cuộc vật lộn", không hề có chỗ cho khuỷu tay", Brandon Berkson, nhà sáng lập kiêm tổng biên tập của Hotels Above Par, chia sẻ với Travel + Leisure. Ông đã tổng hợp một vài bí quyết từ những du khách dày dạn kinh nghiệm về cách biến ghế không ai chọn này thành chỗ ngồi thoải mái.

Nhiều hành khách tránh ghế giữa khi chọn chỗ. Ảnh: T+L

Chủ động chiếm lĩnh tay vịn

Đây có lẽ là mẹo quan trọng nhất. Nếu bạn ngồi ghế giữa, hãy "ra tay" sớm ngay từ lúc mới lên máy bay để giành quyền sử dụng cả hai tay vịn.

"Vấn đề tay vịn ở ghế giữa luôn khá khó xử, tôi tin không chỉ mình nghĩ vậy. Hành khách ghế giữa xứng đáng có cả hai tay vịn (một quy tắc ngầm khi bay hạng phổ thông) vì đã nhận nhiều thiệt thòi khác. Hãy mạnh dạn nhận quyền lợi không chính thức này, và thể hiện điều đó một cách lịch sự nhất có thể", Berkson nói.

Chuẩn bị một chiếc gối cổ tốt

Hãy tự lo cho bản thân và sắm một chiếc gối cổ, loại ôm cố định quanh cổ. Một chiếc gối cổ tốt sẽ giúp bạn tựa đầu thoải mái ngay cả khi bị kẹp giữa hai người và không có thành máy bay để dựa vào.

Steve Schwab, CEO của Casago, cũng đồng tình: "Theo tôi, gối cổ là thứ không thể thiếu khi bị ngồi ghế giữa. Không phải máy bay nào cũng có tựa đầu có thể điều chỉnh theo ý muốn, nên bạn không thể chắc chắn mình sẽ ngồi thoải mái".

Jesse Neugarten, nhà sáng lập Dollar Flight Club, cũng khuyên hành khách ghế giữa mang theo gối. Những người ngồi ghế giữa thường bị đau cổ do không có chỗ tựa. Có gối, hành khách sẽ không bị tình trạng gật gù khi ngủ suốt chuyến bay. Ngoài ra, hành khách có thể mang thêm chăn nhẹ và tất nén để tăng độ thoải mái.

Mang theo bịt mắt ngủ

Schwab khuyên bạn nên chuẩn bị thêm bịt mắt. Bạn không bao giờ biết người ngồi cạnh cửa sổ sẽ đóng hay mở, nên nếu ánh sáng mạnh có thể làm bạn khó chịu. Nên có sẵn bịt mắt để dùng.

Đầu tư tai nghe chống ồn

"Tai nghe chống ồn thực sự là cứu tinh, giúp chặn những cuộc trò chuyện xung quanh và tiếng động cơ máy bay. Không hiểu sao tôi lúc nào cũng ngồi cạnh một em bé đang khóc", Brandon Berkson chia sẻ. Tai nghe chống ồn sẽ giúp bạn như được tách ra một thế giới riêng và tận hưởng cảm giác dễ chịu hơn.

Cất hành lý lên khoang phía trên

Bạn có thể muốn để hành lý xách tay dưới ghế phía trước, nhưng Jo Hayes, chuyên gia về phép lịch sự tại Etiquette Expert, cho rằng nên tận dụng tối đa không gian, kể cả phần dưới chân.

"Dù là chuyến bay ngắn hay dài, mọi người thường thích để túi xách hoặc balo ở gần để dễ lấy đồ. Nhưng với ghế giữa, vốn đã chật hơn hai bên, tốt nhất là nên giữ khoảng trống dưới ghế trước mặt càng thoáng càng tốt. Điều này giúp bạn duỗi chân hoặc ngồi thoải mái hơn", ông Hayes nói. Tuy nhiên, nếu chuyến bay đông và khoang hành lý hết chỗ, điều này có thể không thực hiện được.

Dùng túi đeo hông

Nếu cần mang theo nhiều vật dụng nhỏ, Natalie Ballad, nhà sáng lập thương hiệu thời trang du lịch Ojala, khuyên nên dùng túi nhỏ nhất có thể. "Tôi luôn mang theo một chiếc túi đeo hông nhỏ với những thứ cần thiết (điện thoại, ví, sạc, tai nghe, kem dưỡng, sách...) để tránh phải lục tung hành lý xách tay. Điều này cũng giúp việc lên máy bay dễ dàng hơn," cô nói.

Mang thêm đệm ngồi

Tiffany Banks, một doanh nhân thường xuyên bay, cho biết có một món đồ giúp "cứu vòng ba" của bạn, đó là một chiếc gối gấp gọn 3 trong 1. Cô cho biết thời gian đầu cũng ngại mang thêm đồ, nhưng qua nhiều lần trải nghiệm thì đây là thứ không thể thiếu. Nó giúp hành khách không bị cứng người, giảm cảm giác khó chịu khi ngồi lâu.

Mặc nhiều lớp quần áo

Joe Cronin cho rằng cách đơn giản nhất để thoải mái là mặc nhiều lớp. "Máy bay thường quá lạnh hoặc quá nóng, nên áo hoodie hoặc áo khoác nhẹ rất cần thiết", ông nói. Khi không cần mặc, cởi ra, cuộn lại làm gối cổ hoặc đệm ngồi tạm thời.

Chuẩn bị các sản phẩm giải trí riêng

Ngồi ghế giữa có thể khiến bạn mất hứng, vì vậy hãy đảm bảo có nhiều thứ giải trí. Dean Van Es khuyên: "Hãy chuẩn bị sẵn nội dung giải trí trên máy tính bảng, điện thoại hay thiết bị chơi game, hoặc đơn giản là một cuốn sách hay để quên đi sự khó chịu xung quanh.

Uống đủ nước và đừng ngại đi vệ sinh

Việc uống nước luôn quan trọng trên máy bay. Dù ngồi ghế giữa khiến việc đứng dậy hơi ngại, hành khách vẫn nên ưu tiên sức khỏe.

"Hãy luôn giữ đủ nước. Một vài cốc nước nhỏ trên máy bay là không đủ. Không khí trên máy bay rất khô, và ghế giữa càng khiến bạn cảm thấy bí bách hơn. Một bình nước có thể tái sử dụng (đổ đầy sau khi qua kiểm tra an ninh) rất cần thiết", Berkson nói.

Mang theo đồ ăn nhẹ

Ngồi ghế giữa cũng đồng nghĩa bạn khó ra khu bếp hơn, nên việc lấy đồ ăn sẽ bất tiện. Berkson khuyên nên chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt.

"Tôi thường mua trước chuyến bay, nhất là vì tôi bị dị ứng sữa, và đồ ăn trên máy bay không phù hợp. Ngoài ra, đặc biệt với chuyến bay ngắn, không phải lúc nào cũng có lựa chọn tốt, nên hãy mang theo món yêu thích', ông nói thêm.

Ghế giữa, đặc biệt trong các chuyến bay dài, thực sự không dễ chịu. Nhưng hãy nhớ, mọi thứ chỉ là tạm thời. Bạn đang trên đường đến một nơi thú vị, và đây chỉ là sự bất tiện ngắn.

Christian Bumpous, cựu tiếp viên của Lufthansa, hiện là chuyên gia tâm lý, khuyên bạn nên thay đổi góc nhìn: "Thay vì sợ ghế giữa, hãy xem đó là cơ hội để rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng thích nghi. Một bài tập thở đơn giản hít vào 4 nhịp, giữ 4 nhịp, thở ra 4 nhịp, nghỉ 4 nhịp, có thể mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc".

Tâm Anh (theo Travel + Leisure)