Cách Bi Rain 'cưa đổ' Kim Tae Hee

Minh tinh Hàn Kim Tae Hee từ chối tình cảm của Bi Rain nhưng rồi "đổ gục" vì cách anh tặng những món quà nhỏ.

Người đẹp Chuyện tình Harvard lần đầu nói về hôn nhân, con cái, trong video trên tvN ngày 19/8. Khi MC hỏi "Từ lúc nào chị có ý nghĩ sẽ kết hôn với Rain?", Kim Tae Hee đáp có thể câu trả lời của cô và Rain sẽ khác nhau. Trong ký ức của Kim Tae Hee, khi yêu, Rain tặng cho cô những món quà nhỏ, "không làm người khác cảm thấy đó là gánh nặng".

Những khi mệt, tâm trạng nặng nề, nhìn những món quà đó, Tae Hee bật cười. Từ đó, cô nghĩ đến gắn bó, phát triển mối quan hệ với Rain.

Kim Tae Hee bị chinh phục vì quà của Rain Tae Hee, 45 tuổi, tại sự kiện ở Đài Loan hồi tháng 6. Video: Bilibili

Cặp sao lần đầu gặp nhau năm 2012, trong một talkshow trên YouTube, Rain tiết lộ muốn theo đuổi đồng nghiệp từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi xin được số điện thoại, Rain gọi điện mời diễn viên đi ăn nhưng cô từ chối vì "không có lý do gì để đi ăn với nhau cả". Tae Hee thậm chí nói thẳng Rain không phải mẫu đàn ông cô thích.

Diễn viên Kim Tae Hee. Ảnh: Story J

Việc bị thẳng thừng từ chối khiến Rain nổi tính hiếu thắng. Lúc đó, anh nghĩ trong đầu: "Chuyện gì thế này, mình cũng là một gã khá chứ đâu đến nỗi tệ". Sau đó, Bi Rain đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, một năm sau, nhân chuyến nghỉ phép, anh nhắn tin cho Kim Tae Hee, mời được cô đi ăn. Giai đoạn tìm hiểu, Bi Rain nhiều lần tỏ tình với diễn viên song bị từ chối, vì Tae Hee chưa đủ tin tưởng ca sĩ kém cô hai tuổi, cho rằng anh đa tình, chơi bời. Bi Rain thành thực với diễn viên, chứng minh tình cảm chân thành, nhờ vậy lay động người đẹp.

Đôi diễn viên kết hôn năm 2017, con gái đầu lòng 8 tuổi, con gái út 6 tuổi. Người đẹp tiết lộ các bé giống cả cha lẫn mẹ. "Con gái lớn thì nửa trên mặt giống mẹ, nửa dưới mặt giống bố, con út thì ngược lại, vì thế vừa buồn cười vừa cảm động", minh tinh nói.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee hạn chế công việc để chăm sóc hai con còn Rain tiếp tục hoạt động sôi nổi lĩnh vực âm nhạc, show truyền hình. Năm nay, Tae Hee gây chú ý khi đóng phim truyền hình Butterfly do công ty của Mỹ sản xuất, tác phẩm ra mắt từ ngày 22/8.

Vợ chồng Rain, Kim Tae Hee. Ảnh: La Cloud

Theo tvN, đôi vợ chồng thuộc top giàu có nhất showbiz Hàn. Năm 2021, Rain mua tòa nhà trị giá 92 tỷ won (khoảng 80 triệu USD) ở Seoul. Cặp sao sống trong biệt thự trị giá khoảng năm tỷ won (4,4 triệu USD).

Rain hoạt động giải trí 24 năm, thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh. Năm 2003, anh gây sốt ở châu Á với phim Ngôi nhà hạnh phúc, đóng cùng Song Hye Kyo. Rain từng hai lần lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào năm 2006 và 2011. Kim Tae Hee cũng là nhan sắc nổi bật làng giải trí Hàn, nổi tiếng qua Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris.

Như Anh (theo tvN)