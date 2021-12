Cách BEST Express tăng trưởng thần tốc tại Việt Nam

Rót 50 triệu USD vào Việt Nam, bằng cách nhượng quyền thương hiệu BEST Express đã định vị tên tuổi trong lĩnh vực logistics sau hơn 2 năm.

Năm 2018, Nelson Wu - một chuyên gia logistics người Singapore nhận được một bản báo cáo từ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Thời điểm đó, cả nước có 1-1,2 triệu bưu kiện cần được chuyển đi mỗi ngày. Công ty chuyển phát nhanh tư nhân lớn nhất Việt Nam bấy giờ chỉ giao nhận khoảng 200.000 bưu phẩm mỗi ngày. So với một công ty logistics truyền thống, thương mại điện tử chỉ như "đứa trẻ sơ sinh", đang trong giai đoạn sơ khai.

Một năm sau, để khảo sát và tìm kiếm cơ hội kinh doanh, Nelson Wu "đơn thương độc mã" đến Việt Nam. Ở trong một khách sạn tại TP HCM, nhìn xuống dòng người xe cộ tấp nập phía dưới, ông tự nhủ, thành phố này thực sự sôi động.

Nhưng hành trình tại Việt Nam không dễ dàng. Thời điểm mới gia nhập thị trường Việt Nam cuối năm 2019, Nelson Wu - CEO BEST Inc. Việt Nam thừa nhận, doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn khi chưa hiểu rõ về nhu cầu thị trường và quy định của pháp luật sở tại. Đó cũng là lúc đội ngũ của ông buộc phải định hướng lại, có những bước đi thận trọng hơn để nắm bắt đúng nhu cầu của thị trường. Song song đó, doanh nghiệp ưu tiên lấy công nghệ làm nền tảng phát triển logisitics, tăng cường ứng dụng công nghệ tự động hoá vào quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động.

Ông Nelson Wu - CEO BEST Inc. Việt Nam – chuyên gia trong lĩnh vực logistics. Ảnh: NVCC

Trong kế hoạch phát triển mạng lưới dịch vụ, BEST Inc. đã mua lại công ty một đơn vị chuyển phát nhanh của Việt Nam, từ đó tận dụng tài nguyên, mạng lưới bưu cục sẵn có và nguồn tài nguyên nhân sự để phát triển, tiếp cận và phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng trong nước. Đơn vị hoạt động với tên gọi BEST Express, triển khai hai dịch vụ chính tại Việt Nam là chuyển phát nhanh và bưu cục nhượng quyền. Trong đó, với mô hình nhượng quyền bưu cục, nhà đầu tư có cơ hội thử sức khởi nghiệp, xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

Sau hai năm, dịch vụ BEST Express phủ sóng khắp 63 tỉnh thành với mạng lưới hơn 600 bưu cục. Doanh nghiệp đã đầu tư hàng triệu USD để xây dựng 30 trung tâm phân loại hàng hoá tự động phân bổ khắp cả nước, tổng diện tích kho bãi đang khai thác để xử lý hàng hóa khoảng 100.000 m2, cùng hơn 7.000 nhân viên giao hàng tới hàng trăm nghìn khách hàng mỗi ngày. Trong đó, 2 trung tâm phân loại hàng hoá tự động tại Từ Sơn, Bắc Ninh rộng hơn 45.000 m2 tại Củ Chi, TP HCM rộng 40.000m2 với tổng vốn đầu tư gần 14 triệu USD đang là hai trung tâm phân loại tự động lớn nhất của BEST Inc. tại Đông Nam Á.

Hiện nay, chuyển phát nhanh BEST Express là đối tác của nhiều sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam như Lazada, Sendo, Shopee, Tiki... Tiên phong về kinh doanh nhượng quyền trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, đến nay BEST Express giúp hơn 300 đối tác nhượng quyền thành lập doanh nghiệp trong ngành thương mại điện tử.

Vì sao doanh nghiệp tiên phong kinh doanh nhượng quyền chuyển phát nhanh tại Việt Nam? Hành trình khai phá thị trường và của BEST Express đã gặp những thách thức và cơ hội nào khác? Cơ hội nào cho ngành e-logistics tại Việt Nam? Đây là những câu hỏi sẽ được shark Thái Vân Linh và ông Nelson Wu - CEO BEST Inc. Việt Nam chia sẻ trong talkshow Nguy Cơ phát sóng sáng 23/12.

