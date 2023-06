Cách BEST Express đảm bảo an toàn hàng vận chuyển xuyên quốc gia

Phân loại và đóng gói, gia cố theo từng danh mục hàng hóa, thiết lập quy trình kiểm tra chặt chẽ... giúp BEST đảm bảo kiện hàng vận chuyển xuyên quốc gia nguyên vẹn.

Vận chuyển xuyên biên giới hiện là hoạt động bổ trợ quen thuộc của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử quốc tế. Khoảng cách địa lý và việc bưu kiện luân chuyển giữa nhiều phương tiện khác nhau khiến khách hàng để tâm nhiều hơn đến chất lượng bao bì, đóng gói. Làm sao để đưa hàng hóa đến nơi an toàn, nguyên vẹn là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ chuyển phát xuyên quốc gia.

Là nhà cung cấp dịch vụ logistics toàn diện, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao hàng tận nơi, dịch vụ kho bãi, chuỗi cung ứng và các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới, BEST Inc. cho biết đơn vị luôn chú trọng đảm bảo an toàn hàng hóa trên mọi hành trình. Bên cạnh đầu tư các kho tập kết quy mô lớn, tăng cường trang bị hệ thống dây chuyền phân loại tự động, BEST còn thường xuyên huấn luyện, nâng cao kỹ năng đóng gói, gia cố hàng hóa cho nhân sự.

Nhân viên BEST được đào tạo để hỗ trợ khách hàng đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn vận chuyển quốc tế. Ảnh: BEST Express

Mỗi nhóm hàng sẽ có cách đóng gói, bảo quản và vận chuyển khác nhau. Sau khi tiếp nhận, BEST sẽ tiến hành phân loại và xử lý để có cách gia cố phù hợp. Đơn vị thiết lập nhiều quy chuẩn phù hợp với từng mặt hàng, dán nhãn lưu ý hoặc dễ vỡ cho những sản phẩm giá trị cao hoặc cần lưu ý khi vận chuyển.

Đơn cử như nhóm hàng điện tử, khi tiếp nhận, nhân viên sẽ kiểm tra quy cách đóng gói của khách hàng, đối tác. Sau đó, họ sẽ đánh giá, bổ sung các miếng đệm chống sốc làm từ PE, PU hoặc giấy gói bong bóng làm đệm lót rồi cho vào thùng carton kích thước phù hợp, gia cố cẩn thận.

Với hàng hóa dạng lỏng, dễ hư hại trong quá trình vận chuyển, BEST luôn kiểm tra và niêm phong kín miệng chai để tránh rò rỉ. Đệm xốp được chèn thêm vào giữa các chai để tránh va đập do rung lắc trong quá trình di chuyển.

Những sản phẩm bằng thủy tinh, gốm sứ, BEST ưu tiên phân loại theo vật liệu sản xuất, sử dụng bọt khí hoặc miếng khí bọc xung quanh để giảm thiểu lực tác động, va đập. Các gói hàng nhỏ sẽ được xếp lần lượt vào thùng và không chồng chéo lên nhau.

Sau khi gia cố, chống sốc, hàng hóa sẽ được nhân viên BEST cho vào một thùng carton và dán kín rồi mới vận chuyển. Ảnh: BEST Express

Kiện hàng kích thước lớn, cồng kềnh cũng được đặc biệt chú ý vì dễ xảy ra va đập trong quá trình vận chuyển. Đơn vị thường dùng pallet gỗ để bảo quản và chèn các chỗ trống bằng vật liệu chống sốc. Các loại dược phẩm như thuốc Nam, thuốc Bắc, sẽ được cho vào bao nilon hoặc hút kín chân không để tránh ẩm mốc...

Không chỉ bảo quản hàng hóa kỹ lưỡng trên đường vận chuyển, BEST còn rút ngắn thời gian vận chuyển để bưu kiện sớm đến tay người nhận. Hiện đơn vị sở hữu mạng lưới nhân sự bản địa chuyên phụ trách thông quan tại các cửa khẩu và dịch vụ giao hàng tận nơi ở quốc gia đến.

"Mỗi hạng mục đều được đội ngũ BEST thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, tạo nên dịch vụ toàn trình nhanh chóng. Vận chuyển nhanh, hỗ trợ kịp thời, hàng hóa an toàn, góp phần củng cố lòng tin của khách hàng, giúp BEST ngày càng được tin tưởng", đại diện đơn vị chia sẻ.

BEST Inc. hiện cung cấp dịch vụ toàn trình từ xử lý thủ tục hải quan, đóng gói, vận chuyển xuyên biên giới đến giao hàng nội địa... Ảnh: BEST Express

Sau hơn ba năm gia nhập thị trường logistics Việt, BEST Express đã mở rộng dịch vụ chuyển phát nhanh đến 64 tỉnh, thành toàn quốc; trở thành đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử uy tín cùng hàng chục nghìn shop online.

Trong năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, tăng cường vận tải, nâng cấp các tính năng giao hàng thông minh, củng cố chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, BEST cũng mở rộng thêm dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST cross-border, giới thiệu các giải pháp quản lý bán hàng quốc tế, mang đến chuỗi dịch vụ toàn diện hơn.

Cẩn Y