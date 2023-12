Cách BEST đảm bảo tiền thu hộ đơn hàng COD

Với giải pháp thanh toán bằng mã QR, tiền thu hộ đơn COD được chuyển thẳng về bộ phận tài chính của BEST, giảm rủi ro giữ tiền mặt cho shipper.

Theo BEST Express, việc thanh toán trực tuyến có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy ngành logistics phát triển. Theo đó, đơn vị liên tục bắt tay với các đối tác trong mảng thanh toán số nhằm tìm ra những giải pháp phù hợp cho hoạt động thanh toán không tiền mặt ngành chuyển phát nhanh.

Chiến lược mở đầu bằng các dự án hợp tác với VNPAY và Techcombank để triển khai hình thức thanh toán bằng quét mã QR. Giải pháp này được triển khai theo hình thức quét mã QR trực tiếp từ ứng dụng của shipper. Theo đó, mỗi đơn hàng COD được BEST Express tạo mã QR riêng gắn liền (định danh) theo từng đơn hàng thu hộ.

Khách hàng quét mã QR từ shipper để thanh toán. Ảnh: BEST Express

Khi khách hàng quét mã QR, thông tin đơn hàng tự động hiển thị để khách hàng kiểm tra và xác nhận thanh toán. Giao dịch hoàn tất được gửi về hệ thống giúp bộ phận tài chính BEST Express nhận diện ngay. Toàn bộ quá trình được ghi nhận tự động, cập nhật theo thời gian thực, đối soát và kiểm soát dữ liệu, góp phần giảm rủi ro thất thoát tiền mặt, đơn vị chuyển phát nhanh cũng có thể quản lý và đối soát số lượng lớn các giao dịch COD phải thu.

Trường hợp không thể trực tiếp nhận hàng, khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản cho shipper theo thông tin thu hộ mà shipper cung cấp. Ngoài ra, với những người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc không có Internet banking, đơn vị đang nghiên cứu giải pháp thu hộ phù hợp.

Giao gửi đơn hàng tại một bưu cục. Ảnh: BEST Express

Dự kiến hết năm nay, BEST Express sẽ hoàn thiện bộ giải pháp giao hàng không tiền mặt để đẩy mạnh thanh toán số trên toàn hệ thống, góp phần thúc đẩy sự lưu thông tiền tệ trong ngành chuyển phát nhanh.

"Cần nhiều thời gian để người tiêu dùng Việt Nam chuyển đổi từ thói quen nhận hàng trả tiền sang mua hàng trả trước. BEST Express sẽ tiếp tục triển khai giải pháp phù hợp để thu hộ COD linh hoạt, tạo thuận tiện cho người tiêu dùng, shipper và shop online", đại diện đơn vị chia sẻ.

Giao hàng không tiền mặt là dự án quan trọng trong năm 2023 của BEST Express, được đơn vị triển khai từ tháng 7. Đến nay hình thức thanh toán này đã được áp dụng tại hơn 650 bưu cục trên cả nước.

Việc cung cấp thêm giải pháp thanh toán số giúp doanh nghiệp tối ưu luồng công việc, quy trình vận hành cho đội ngũ nhân viên, người giao hàng trong hệ thống, từ đó, giúp giữ chân và xây dựng được tập khách hàng thân thiết.

Nhân viên đối soát đơn hàng. Ảnh: BEST Express

BEST Inc. (NYSE: BEST) được thành lập năm 2007, là nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng thông minh cùng dịch vụ logistics tại Trung Quốc và Đông Nam Á. BEST Inc. Doanh nghiệp không ngừng xây dựng mạng lưới B2B2C và Cross-border giữa Trung Quốc, Đông Nam Á và Bắc Mỹ, nhằm mang đến dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm 2019, tập đoàn gia nhập thị trường Việt Nam, giới thiệu dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border và các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới SaaS. Sau gần 4 năm, đơn vị có 36 trung tâm phân loại tự động trên cả nước. Công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn một ngày.

Tuệ Anh