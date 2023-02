Cách bày trí linh vật mèo hợp phong thủy

Theo các chuyên gia phong thủy, tượng mèo nên đặt ở hướng Đông, Đông Nam hoặc bên trái cửa chính để tiếp nhận nguồn năng lượng phong thủy tốt, tăng thêm vượng khí.

Trong phòng khách, linh vật cần đặt ở những nơi thoáng mát, không bị ẩm ướt. Mặt của tượng hướng thẳng ra cửa chính của ngôi nhà hoặc có thể nằm phía trên bàn thờ thần tài. Ngoài ra, đặt tượng mèo đặt tại bàn làm việc sẽ giúp công việc thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng tiến. Đặt trong xe giúp tài xế bớt căng thẳng, tập trung minh mẫn hơn.

Trong dân gian, mèo là một trong những loài vật được con người thuần chủng từ sớm và trở thành vật nuôi quen thuộc trong gia đình. Ở mèo toát lên sự gần gũi, hiền lành nhưng cũng nhanh nhẹn, biết giữ của cải (lúa, gạo, thức ăn...), trở thành biểu tượng của lòng tốt, sự kiên trì và tính nhẫn nại. Mèo cũng là linh vật đứng thứ tư trong 12 con giáp. Trong phong thủy, mèo mang đến may mắn, thịnh vượng và có linh lực hóa giải những điều không may. Tượng mèo của Minh Long I cũng xuất phát từ những ý nghĩa tốt đẹp đó, với mong muốn góp phần đem lại cho gia chủ một không gian sống như ý, hóa giải những vận khí tiêu cực thành nguồn sinh khí tích cực, tạo thêm nhiều vận may và niềm vui trong cuộc sống và công việc.

Năm nay tượng linh vật của Minh Long I mang đến những gam màu trẻ, tươi sáng lần đầu được chế tác như màu hồng, xanh ngọc... đáp ứng sở thích của nhiều đối tượng khách hàng.

Tượng mèo Vạn Phúc mang dáng vẻ khoan thai, vẻ mặt hân hoan.

Tượng mèo Vạn Phúc có tạo hình đầy đặn, tai vểnh, mắt cười và vẻ mặt hân hoan. Tác phẩm tái hiện hình ảnh của loài mèo trong dân gian nhưng được nghệ thuật hóa với dáng vẻ vui tươi, miệng cười hồn nhiên, thần thái phấn khởi. Cổ mèo đeo lục lạc vàng với ý nghĩa mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho chủ sở hữu.

Tượng mèo Đại Cát được thiết kế các gam màu đặc trưng cho yếu tố may mắn.

Tượng mèo Đại Cát được tạo hình cân đối, nổi bật với vẻ mặt thông minh, thần thái tự tin và bản lĩnh. Tác phẩm được trang trí và cách điệu theo lối văn hóa Á Đông cùng những gam màu được chọn lọc, đặc trưng cho yếu tố may mắn như đỏ, trắng, cobalt... và được điểm xuyết bằng vàng 24k. Theo Minh Long I, tượng mèo Đại Cát mang nhiều thông điệp tốt lành đến chủ sở hữu, là lời chúc năm mới khởi đầu cho mọi việc suôn sẻ, vạn sự cát tường.

Tượng mèo Tài Lộc đeo vòng lục lạc vàng ngụ ý lời chúc tài lộc và phúc lành.

Bên cạnh đó, gia chủ có thể chọn tượng mèo Tài Lộc để trưng bày ở phòng khách. Tay trái linh vật cầm thỏi vàng vẫy chào như bày tỏ niềm hân hoan chào đón năm mới, mời gọi tài lộc và may mắn. Tay phải linh vật ôm túi vàng là lời chúc một năm mới được mùa, bội thu. Cổ mèo đeo lục lạc vàng mang đến lộc quý và phước lành cho gia chủ.

Tượng mèo Ngũ Phúc phiên bản giới hạn mang dáng vẻ sang trọng và uy nghi.

Với những gia chủ có sở thích sưu tầm mẫu linh vật độc đáo, tượng mèo Ngũ Phúc là lựa chọn phù hợp. Linh vật mang thông điệp may mắn tập hợp năm loại phúc: phú (giàu có) - quý (sang trọng) - thọ (trường thọ) - ninh (bình an) - khang (sức khỏe). Đồng thời, hoa văn của sản phẩm còn mang triết lý ngũ hành (kim - mộc - thủy - hỏa - thổ): dưới chân con mèo là một mảng đất lớn, hai chân trước để lên đồng tiền. Trên lưng mèo, ngũ hành thể hiện qua các họa tiết, màu sắc và các nét vẽ bằng vàng.

Thế Đan