Cách bày tỏ cảm xúc và gửi lời chúc mừng như người Mỹ

Ngoài "Congratulations" và "Best wishes!", người bản ngữ còn có nhiều cách diễn đạt khác để gửi lời chúc và bày tỏ sự chúc mừng.

Trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, bạn sẽ làm gì khi biết đồng nghiệp, bạn bè hay người thân có công việc mới, được thăng chức, có em bé hoặc kết hôn? Cô Sophia từ Ms Hoa Giao Tiếp minh họa tình huống có thể áp dụng kết hợp cả chúc mừng và gửi lời chúc tốt đẹp đến đối phương trong video dưới đây:

Trong những cuộc hội thoại thông thường, gần gũi, bạn có thể sử dụng cách diễn đạt ngắn như sau:

- Congrats! That’s fantastic news! (Chúc mừng! Đây là tin tuyệt vời!)

- You did it! I knew you could. (Bạn làm được rồi! Tôi biết bạn có thể mà.)

- That’s awesome! Congratulations! (Tuyệt quá! Chúc mừng bạn!)

- Bravo! (Hoan hô!)

- Cheers to you. (Chúc mừng bạn)

- Way to go! (Tốt quá!)

- Good for you! (Mừng cho bạn!)

- That rocks! (Tuyệt vời!)

- You nailed it! (Bạn làm được rồi!)

- Phenomenal! (Quá đỉnh!)

- All your hard work has finally paid off. (Sự chăm chỉ của bạn đã được đền đáp.)

Trong những tình huống có tính trang trọng hơn, bạn có thể dùng một số cách diễn đạt như:

- Congratulations! You deserve this. (Chúc mừng! Bạn xứng đáng với điều này.)

- My sincere/heartfelt/warmest congratulations to you. (Lời chúc chân thành/ nồng nhiệt nhất của tôi dành cho bạn.)

- Well done! (Làm tốt lắm!)

- That’s wonderful news. (Đây thật là tin tuyệt vời.)

- That was excellent. Congratulations! (Thật xuất sắc! Chúc mừng bạn!)

- Well done on... (Bạn đã... tốt lắm.)

- I’d like to congratulate you on... (Tôi muốn chúc mừng bạn về...)

- Let me congratulate you on... (Để tôi chúc mừng bạn về...)

- Congratulations on... (Chúc mừng cho...)

Cách nói những lời chúc tốt đẹp

Dưới đây là câu chúc có thể sử dụng cho những tình huống chung. Đối với tình huống đặc biệt như chúc mừng sinh nhật, năm mới hay giáng sinh, các bạn cần sử dụng cấu trúc cụ thể hơn.

- Best wishes! (Những lời chúc tốt đẹp nhất!)

- Best of luck! (May mắn nhé!)

- Good luck to you! (Chúc bạn may mắn!)

- All the best for you! (Mọi điều tốt nhất dành cho bạn.)

- I wish nothing but the best for you. (Tôi không mong gì ngoài điều tốt nhất cho bạn.)

- Wish you... (Chúc bạn...)

- Best wishes on... (Những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho...)

Cách đáp lại lời chúc

Nếu là người được nhận lời chúc hay chúc mừng từ người khác, bạn đừng quên cảm ơn họ.

- Thanks. (Cảm ơn bạn.)

- Thanks so much. / Thanks a lot. / Thanks a million. (Cảm ơn bạn rất nhiều.)

- Thank you for your kindness. (Cảm ơn sự ý tốt của bạn.)

- It’s very kind/ nice of you. (Bạn thật tốt.)

- Thanks for your support. (Cảm ơn sự ủng hộ của bạn.)

- Thanks for your kind words. (Cảm ơn những lời tốt đẹp của bạn.)

Vũ Thủy