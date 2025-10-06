Tối nào tôi cũng đến siêu thị chỉ để chờ gặp lại cô gái hôm ấy

Em không trang điểm, tóc dài đen, dáng nhỏ nhắn, đeo kính, mũi cao, gương mặt hiền nhưng rất cuốn hút.

Tôi 37 tuổi, độc thân, đang điều hành công ty riêng với tài chính ổn định. Mấy tuần trước, trong một lần đi siêu thị buổi tối, tôi vô tình gặp một cô gái khiến tim mình thổn thức. Khi đang xem điện thoại không chú ý, tôi vô tình va vào em làm rơi đồ. Tôi cúi xuống nhặt lên và xin lỗi. Lúc ngẩng lên nhìn, tim tôi như ngừng một nhịp. Em không trang điểm, tóc dài đen, dáng nhỏ nhắn, đeo kính, mũi cao, gương mặt hiền nhưng rất cuốn hút. Khi em cười nhẹ đáp lại lời xin lỗi của tôi, tôi không quên được hình ảnh đó. Tôi đứng nhìn em rời khỏi siêu thị mà không kịp làm gì. Mấy phút sau chạy theo định xin số điện thoại nhưng không thấy em đâu nữa.

Ban đầu tôi nghĩ cảm giác đó chỉ thoáng qua, nhưng ngày nào tôi cũng nhớ về em. Tôi nhận ra mình thật sự đã yêu. Tôi quyết định tối nào cũng đến siêu thị để tìm em, tin rằng em sẽ quay lại. Sau một tuần ở siêu thị, vào thứ bảy em xuất hiện. Tôi rất vui nhưng lại luống cuống, không dám tiếp cận. Tôi đi theo em nhẹ nhàng từ xa vì sợ em phát hiện. Em đi đâu tôi đi đó, theo em về tận nhà. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đến nhà em và chạy theo em để biết chỗ em làm. Em là giáo viên dạy IELTS tại một trung tâm Anh ngữ lớn.

Tôi liền đăng ký học tiếng Anh và xin được chính em dạy. Thật ra tôi từng du học, tiếng Anh đã đủ tốt nhưng tôi giả vờ kém để có cơ hội gặp em. Khi em kiểm tra đầu vào, tôi vẫn giả vờ không nói được tiếng Anh. Em sắp xếp cho tôi học online buổi tối, nhưng tôi muốn học trực tiếp để gặp em. Tôi đang suy nghĩ cách giải quyết việc này vì thật ra tôi đi làm không có thời gian học. Dù vậy, tôi cũng đã hẹn được em đi cà phê để bàn chuyện học. Cũng hơi khó vì em hơi dè dặt nhưng cuối cùng đã đồng ý.

Hiện tôi băn khoăn hai điều, mong mọi người tư vấn. Thứ nhất, nếu em chưa có người yêu, tôi nên làm gì để ghi điểm trong mắt em? Tôi có cảm giác rất mạnh rằng em là người phụ nữ của mình. Thứ hai, nếu em đã có người yêu, tôi nên làm sao? Tôi không muốn từ bỏ. Tôi đã điều tra, biết em chưa có chồng, thông tin khá tin cậy. Tôi từng nghĩ sẽ sống độc thân vì lâu rồi không yêu ai và cũng không hứng thú lắm dù có nhiều cô gái xung quanh nhưng tôi không thấy thích. Riêng với em, cảm giác lại rất khác. Tôi vốn làm về công nghệ, quen suy nghĩ thực tế và lôgic, nhưng trước em, tôi thấy mất phương hướng. Rất mong nhận được lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

Nhật Anh