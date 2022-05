Cách bảo vệ vòm họng giúp phòng ngừa bệnh đường hô hấp

Súc họng bằng nước muối, dung dịch sát khuẩn hay xịt họng là những cách giúp bảo vệ vòm họng, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

Họng hay cổ họng là một ống cơ chạy từ sau mũi xuống cổ, bao gồm ba phần: vòm họng, hầu họng và thanh quản. Bộ phận này là một phần của hệ tiêu hóa và hệ hô hấp. Vùng họng là chốt chặn bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ xâm nhập của tác nhân có hại ảnh hưởng đến sức khỏe bởi trước khi vào cơ thể, chúng phải sinh sôi ở vùng hầu họng, khi đủ lớn mới tiếp tục di chuyển xuống đường hô hấp dưới (phổi, phế quản).

Họng bị tổn thương có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như: tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh, không khí ô nhiễm, thời tiết thay đổi thất thường, uống nước đá, nói hay hát liên tục trong thời gian dài... tạo điều kiện thuận lợi cho virus tấn công cơ thể.

Họng bị tổn thương dễ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: Shutterstock

Phần lớn các căn bệnh đều bắt nguồn từ vòm họng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nhận biết được tầm quan trọng của nó, chủ quan không chú ý giữ gìn, bảo vệ dẫn đến khởi phát các bệnh liên quan đến đường hô hấp như: ho, viêm họng, đau họng, cảm, sốt... nghiêm trọng hơn là viêm phổi, viêm phế quản... Các chuyên gia y tế cũng nhận định vệ sinh hàng ngày, sát khuẩn vòm họng và chăm sóc răng miệng là hoạt động cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trước các virus gây viêm đường hô hấp cấp.

Súc họng với nước muối là cách được nhiều mọi người thường dùng để sát khuẩn mỗi khi cảm thấy khó chịu ở cổ họng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng súc miệng bằng nước muối hằng ngày có thể giúp giảm nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên, hỗ trợ giảm đau họng nhẹ, giảm rát họng, cân bằng trạng thái pH của niêm mạc và lớp chất nhầy trên bề mặt niêm mạc họng.

Xịt họng là một trong những cách giúp vệ sinh họng và răng miệng tốt nếu trẻ nhỏ chưa thể súc họng. Ảnh: Tracybee

Để đạt hiệu quả kháng khuẩn đường hô hấp, cần thực hiện súc họng với các dung dịch sát khuẩn đúng cách. Mọi người không súc miệng mà phải đưa dung dịch xuống sâu nhất vùng cổ họng có thể chịu được, bằng cách ngẩng cao đầu và khò thật kỹ; không cần cho quá nhiều dung dịch vào miệng vì sẽ gây khó khăn khi đưa sâu xuống vùng hầu họng, một lần chỉ cần khoảng 5 ml là đủ. Các gia đình có thể sử dụng nước muối sinh lý hay tự pha nước muối tại nhà. Bên cạnh đó, nồng độ dung dịch cũng là điểm cần được chú trọng, không nên pha quá mặn vì sẽ gây tổn hại đến các tế bào niêm mạc họng, trong khi nếu nhạt quá thì không đủ sát khuẩn. Nồng độ nước muối phù hợp là 0,9%.

Với một số bé dưới 5 tuổi, bé sẽ khó thực hiện đúng thao tác khi súc họng, dẫn đến hiệu quả sát khuẩn không cao. Nhiều phụ huynh lo lắng không biết nên dùng cách nào để vệ sinh vòm họng cho con vì lo ngại bé sẽ không chịu hợp tác nữa nếu cứ tiếp tục ép bé súc họng. Một trong những giải pháp mà các gia đình có thể tham khảo, vừa tiện lợi, hiệu quả cao mà lại an toàn, lành tính chính là xịt họng keo ong xanh của Công ty TNHH Ong mật Tracybee.

Xịt họng keo ong xanh Tracybee có thể dùng đều đặn ngày 3 - 5 lần hỗ trợ vệ sinh vòm họng. Ảnh: Tracybee

Sản phẩm có thành phần từ keo ong xanh Brazil có chứa hàm lượng lớn hoạt chất Artepillin C có khả năng kháng khuẩn, chống virus, chống nấm, chống viêm, loét... Lý do khiến keo ong xanh Brazil được đánh giá cao bởi loại keo ong này chỉ có thể khai thác ở vùng Đông Nam Brazil. Tracybee phối hợp với đơn vị sản xuất Apis Flora - công ty hàng đầu thế giới trong ngành keo ong, ứng dụng công nghệ EPP- AF độc quyền nhằm khai thác hàm lượng cao Artepillin C từ keo ong xanh Brazil và tăng khả năng sát khuẩn lên gấp ba lần.

Xịt họng keo ong xanh Tracybee có thể dùng đều đặn ngày 3 - 5 lần hỗ trợ vệ sinh vòm họng, tạo lớp màng ẩm bảo vệ họng khỏi nguy cơ xâm nhập của vi khuẩn, virus. Trong trường hợp ho, viêm, đau họng trở nặng, xịt cách mỗi 30 phút có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng. Sản phẩm được phân loại theo từng đối tượng: vị bạc hà dành cho người lớn và vị trái cây dành cho trẻ từ một tuổi.

"Bão" Covid-19 chỉ mới vừa lắng xuống thì sự trở lại của dịch tay chân miệng hay bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em lại tiếp tục gây hoang mang cho cộng đồng. Nhiều chuyên gia khuyến cáo, các bệnh này đều lây theo đường hô hấp nên việc chú ý nâng cao vệ sinh cá nhân, sát khuẩn tay thường xuyên, đặc biệt là vệ sinh vòm họng là biện pháp phòng ngừa tốt nhất hiện nay.

Hải My