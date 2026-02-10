Cách bài trí lan hồ điệp chuẩn sang ngày Tết

Đặt lan hồ điệp nơi ánh sáng tán xạ, tránh luồng gió điều hòa và hạn chế phụ kiện rườm rà giúp không gian Tết tinh tế, hoa bền màu hơn.

Lan hồ điệp là một trong những loại hoa phổ biến trong mỗi dịp Tết nhờ phom dáng ổn định, thời gian nở kéo dài và dễ phối với nhiều phong cách nội thất.

Chọn kích cỡ chậu hoa theo diện tích nhà

Chậu lan hồ điệp lớn, thường từ 10 đến 15 cành, phù hợp với phòng khách, sảnh vào, khu vực thông tầng hoặc chiếu nghỉ cầu thang của ngôi nhà. Để tạo điểm nhấn cho không gian sống, chậu hoa nên được đặt trước nền tường trống hoặc mảng nội thất tối giản.

Với nhà có trần thấp, gia chủ nên ưu tiên chậu có chiều cao vừa phải, tán hoa xòe ngang thay vì dáng vươn cao để tránh cảm giác nặng không gian. Với nhà ống hoặc căn hộ có mặt bằng hẹp, chậu hoa lớn thường được đặt sát tường hoặc ở góc tiếp giáp giữa hai mảng tường để tạo cảm giác ổn định.

Chậu lan hồ điệp được đặt ở cạnh sofa, vừa đủ nổi bật mà không chiếm diện tích. Ảnh: Hoàng Lan

Chậu lan hồ điệp trung bình (3-9 cành) phù hợp đặt tại bàn trang trí (console), kệ đầu hồi cầu thang hoặc lối nối phòng khách - bếp.

Loại chậu nhỏ (1-3 cành) thường được dùng đặt trên bàn trà, bàn ăn, kệ tivi hoặc bệ cửa sổ... Với căn hộ dưới 70 m2, những chậu lan nhỏ là giải pháp tối ưu, giúp mang sắc xuân vào không gian mà vẫn đảm bảo thông thoáng.

Chị Hoàng Lan (Hà Nội), người chơi lan lâu năm, cho rằng vị trí đặt chậu hoa lan cần hài hòa với tổng thể không gian. Lan hồ điệp có dáng hoa mềm và màu sắc rõ, nên dễ gây rối mắt nếu được đặt trong không gian nội thất nhiều chi tiết hoặc màu đậm.

"Chậu lan hồ điệp nên được đặt ở những mảng tường trống, gần sofa hoặc bàn console, nơi ít đồ đạc phía sau để hoa được nổi bật", chị Lan nói.

Chậu lan hồ điệp dáng nhỏ phù hợp đặt trên bàn, kệ trang trí hay hốc tường. Ảnh: Hoàng Lan

Cách phối màu hoa "tone sur tone" với nội thất

Với không gian sử dụng nội thất tông màu trung tính (trắng, be, xám nhạt) làm chủ đạo, gia chủ nên ưu tiên phối hợp với hoa lan màu vàng, hồng phấn, tím nhạt hoặc trắng viền hồng. Những gam màu này tạo điểm nhấn nhẹ nhàng mà không làm phá vỡ tổng thể căn phòng.

Lan hồ điệp màu tím đậm, vàng, cam hoặc đỏ phù hợp với không gian có nội thất tông màu nâu, gỗ sẫm. Sự tương phản rõ rệt về màu sắc sẽ giúp chậu hoa trở thành trung tâm thu hút ánh nhìn, không bị "chìm" màu giữa các mảng nội thất trầm, tối.

Với nhà theo phong cách hiện đại, gia chủ nên hạn chế phối nhiều hơn 3 màu hoa trong cùng một chậu. Chậu đơn sắc hoặc hai màu giúp giữ bố cục không gian rõ ràng, tránh rối mắt.

Gia chủ nên mua chậu sứ trơn, composite bề mặt mờ hoặc chậu xi măng nhẹ màu trung tính để dễ phối lan hồ điệp cho nhiều phong cách nội thất. Phụ kiện trang trí cây lan cần được tiết chế, như nơ vải nhỏ, thiệp chúc Tết đơn giản... và tránh dùng đèn nhấp nháy hay kim tuyến, bởi dễ làm phân tán sự chú ý.

Yếu tố ánh sáng và nhiệt độ

Theo chị Ngọc Dung, người kinh doanh lan hồ điệp ở Hà Nội, loại hoa này không cần chăm sóc phức tạp, nhưng rất "nhạy" với thay đổi môi trường. Khi chăm sóc hoa, gia chủ cần tránh nắng chiếu trực tiếp, gió mạnh và nhiệt độ lên xuống thất thường.

Nhiều gia đình thường đặt chậu lan sát cửa kính, cửa ra vào hoặc dưới điều hòa vì nghĩ hoa cần sáng và mát. Thực tế, ánh nắng trực tiếp làm cánh hoa nhanh mất nước, còn luồng gió lạnh hoặc nóng thổi liên tục khiến cây bị "sốc nhiệt", hoa dễ rụng sớm. Vị trí phù hợp nhất với lan hồ điệp là nơi có ánh sáng tán xạ, nhiệt độ ổn định, không nằm trên trục gió.

Chậu lan hồ điệp đặt ở hành lang, nơi nhiệt độ ổn định giúp hoa giữ phom lâu. Ảnh: Hoàng Lan

Trong những ngày đầu mới mua về, chậu cần được đặt cố định để cây thích nghi với môi trường mới. Đặc biệt, gia chủ không nên mang hoa ra ban công hoặc hiên nhà vào ban đêm, bởi sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng sẽ khiến hoa nhanh héo. Nếu cần thay đổi vị trí, gia chủ nên thực hiện vào ban ngày và giữ ổn định trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Bích Phương