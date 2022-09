Cách Apple tùy biến màn hình 'đục lỗ' trên iPhone 14 Pro

Thay vì "tai thỏ", phần khuyết màn hình trên bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ có dạng chữ i nằm ngang và tạo khoảng đen liền mạch khi hiển thị thông báo.

Phần khuyết mặc định trên iPhone 14 Pro chia làm hai phần. Ảnh: Gsmarena

Theo Gsmarena, một clip rò rỉ cho thấy Apple sẽ dùng phần mềm để khắc phục nhược điểm trong thiết kế màn hình mới. Khoảng giữa camera và cụm cảm biến cho FaceID được hãng tận dụng để hiển thị về quyền riêng tư khi mở ứng dụng. Cụ thể, nếu camera, microphone được sử dụng, các dấu chấm xanh, đỏ sẽ sáng lên tại đây thay vì lệch sang phải như các mẫu iPhone thế hệ trước.

Thiết kế mới giúp khoảng trống hai bên phần khuyết màn hình có nhiều không gian hơn để hiển thị các thông báo. Còn ở chế độ thông thường, phần mềm sẽ thêm các điểm màu đen để tạo sự liền mạch. Với iPhone 14, Apple cũng đưa trở lại biểu tượng phần trăm pin cùng iOS mới.

Ngoài ra, Apple bổ sung tính năng Always on Display (màn hình luôn hiển thị - AOD) lên iPhone 14 chạy iOS 16. Tính năng này cho phép người dùng theo dõi thông tin cơ bản như mức pin, thời tiết, lịch, báo thức... khi ở chế độ ngủ. Tuy nhiên, thay vì có màu đen hoàn toàn như điện thoại Android, chế độ trên iPhone 14 Pro sẽ giống với Apple Watch. Trong đó, màn hình tự động giảm tốc độ làm tươi, hạ độ sáng màn hình và tăng gam màu tối nhưng vẫn đảm bảo việc hiển thị các thông tin cần thiết. Người dùng sẽ vẫn thấy hình nền ngay cả khi màn hình đã tắt. Việc chuyển đổi giữa màn hình thường và AOD diễn ra tự động và mượt mà.

Khoảng trống giữa camera và cảm biến FaceID hiển thị chấm xanh, đỏ chỉ báo quyền riêng tư. Ảnh: Gsmarena

Các tin đồn trước đó khẳng định Always on Display chỉ được trang bị cho bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Theo chuyên gia Ross Young, lý do là hai phiên bản này sử dụng tấm nền LTPO cho phép điều chỉnh tần số quét từ 120 Hz đến 1 Hz, trong khi iPhone 13 Pro chỉ giảm được xuống mức tối đa 10 Hz.

So với mọi năm, iPhone 14 vẫn có bốn phiên bản nhưng không còn bản mini mà thay bằng 14 Max. Hai phiên bản Pro năm nay cũng có nhiều khác biệt hơn so với bản thường khi có cụm camera, màn hình cao cấp hơn đáng kể cũng như thiết kế phần khuyết hoàn toàn mới.

Sau hai năm liên tiếp diễn ra trực tuyến, năm nay Apple sẽ tổ chức trực tiếp lễ ra mắt iPhone 14 tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở ở Cupertino (Mỹ). Thời gian bắt đầu là 10h ngày 7/9 (0h ngày 8/9 giờ Hà Nội).

Hoài Anh