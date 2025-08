Cách Apollo English đạt chuẩn 'Nơi làm việc tuyệt vời'

Apollo thuộc số ít tổ chức giáo dục tại Việt Nam đạt danh hiệu "Nơi làm việc tuyệt vời" 2025 nhờ tiêu chí tin cậy, sự gắn kết và phát triển bền vững.

Chứng nhận được Great Place to Work xác lập thông qua khảo sát ẩn danh với hơn 2.000 nhân sự từ 56 quốc tịch tại các trung tâm Apollo trên toàn quốc. Trong sự đa dạng về văn hóa, mô hình làm việc và địa lý, Apollo vẫn đạt mức độ gắn kết vượt trội. Từ đó minh chứng văn hóa là chất keo bền chặt, kết nối con người vì sứ mệnh chung.

Đội ngũ giáo viên tại Apollo được đào tại bài bản và hiểu rõ sứ mệnh tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng. Ảnh: Apollo

"Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, còn phải đánh thức tiềm năng cá nhân. Mô hình Anh ngữ 'đo ni đóng giày' của chúng tôi ra đời từ triết lý này, từ đó cá nhân hóa hành trình học tập để mỗi học viên phát triển theo cách riêng của mình", đại diện Apollo chia sẻ.

Để thực hiện điều này, Apollo đầu tư vào hệ thống, quy trình và công nghệ. Tất cả được ghi nhận qua giải thưởng EdTech Breakthrough cho giải pháp phân tích học tập cá nhân. Theo bà Hà Phạm, Giám đốc Vận hành Apollo English, trải nghiệm học tập xuất sắc dành cho học viên bắt đầu từ hành trình ý nghĩa của đội ngũ nhân sự.

"Trong một tổ chức lớn như Apollo, sự gắn kết đóng vai trò như sợi dây liên kết vô hình, kết nối những cố gắng cá nhân thành một tổng thể hài hòa. Các chỉ số khảo sát về mức độ tin tưởng, tinh thần đồng đội và tính chính trực cao là minh chứng cho văn hóa nuôi dưỡng sự gắn bó, chất lượng giáo dục", bà Hà nêu rõ.

Nền tảng văn hóa tại Apollo được hình thành từ những nhà giáo dục kiên trì theo đuổi sứ mệnh tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng. Trải qua ba thập kỷ, văn hóa này không ngừng được bồi đắp bởi các thế hệ nhân sự, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tổ chức.

Đội ngũ nhân sự của Apollo. Ảnh: Apollo

Tinh thần "Where the Best Become Better" (tạm dịch: Nơi những điều tốt nhất trở nên tốt hơn) dẫn dắt Apollo phát triển rõ nét, nơi mỗi cá nhân có cơ hội để tiến xa hơn. Tại cột mốc 30 năm, Apollo đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống, cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ, nhằm tái định hình trải nghiệm học tập Anh ngữ "đo ni đóng giày". Đây là bước đi tiếp theo trong chuỗi đổi mới giáo dục Apollo theo đuổi suốt 30 năm qua, hứa hẹn mở ra chuẩn mực mới cho đào tạo Anh ngữ tại Việt Nam.

