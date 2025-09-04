Cách Alcaraz cải tiến cú trái hai tay thành điểm mạnh mới

Kể từ Mỹ Mở rộng 2024, Carlos Alcaraz đã tinh chỉnh để cú trái hai tay nhanh hơn và hiệu quả hơn trên mặt sân cứng, lý tưởng khi đối đầu các đối thủ mạnh.

Alcaraz luôn biết cách tạo ra "điểm nổ" với những pha thuận tay. Nhưng những cú trái tay của anh chưa bao giờ là tâm điểm trong các kỹ năng nổi trội. Những cú trái ấy đủ vững chãi, nhưng không phải là điểm mạnh đầu tiên được nhắc đến khi liệt kê những phẩm chất của tay vợt số hai thế giới.

Vì vậy, tay vợt Tây Ban Nha 22 tuổi quyết định "tân trang" cú trái của bản thân. Không hẳn là một cuộc cách mạng - như kiểu tóc mới anh trình làng tại Flushing Meadows, Alcaraz chỉ thực hiện một loạt điều chỉnh nhỏ kể từ Mỹ Mở rộng 2024 đến nay. Những chi tiết này, khi được kết hợp, có thể thay đổi hoàn toàn cách anh thi đấu trên mặt sân cứng. Như chính Alcaraz từng chia sẻ hồi tháng 4 trên Tennis Majors, trước thềm Masters 1000 Monte-Carlo: "Một sự thay đổi được hoàn thiện trong ba, bốn ngày ở giai đoạn tiền mùa giải".

Rút ngắn khâu chuẩn bị

Một trong những sự thay đổi đầu tiên là cách Alcaraz chuẩn bị cho cú trái. "Tôi bắt đầu điều chỉnh nhẹ chuyển động và kỹ thuật, hạ vợt xuống thấp hơn một chút", tay vợt gốc Murcia tiết lộ. Thực tế, động tác chuẩn bị của anh trở nên gọn gàng hơn để thích nghi với nhịp độ ngày càng nhanh của quần vợt hiện đại.

Năm ngoái Alcaraz còn thực hiện một vòng vung vợt rộng, với đầu vợt đặt ngang vai. Nhưng hiện tại, tay vợt người Tây Ban Nha đơn giản hóa động tác. Đầu vợt được đưa ra từ vị trí thấp hơn là ngang ngực và cánh tay chỉ thực hiện một chuyển động trực tiếp khi đánh bóng. Nhờ đó, thay vì mất thời gian với một động tác chuẩn bị dài, Alcaraz sẵn sàng đón bóng nhanh hơn và ít bị đối thủ đánh úp bằng những cú đánh nhanh và mạnh.

Năm 2024 (ảnh trái), đầu vợt của Alcaraz nằm giữa vai và ngực khi chuẩn bị. Hiện tại (ảnh phải), đầu vợt của anh nằm giữa ngực và vùng bụng dưới, như được ghi nhận vào ngày 6/8/2025, trong một buổi tập tại Cincinnati.

Để tiết kiệm những phần trăm giây quý giá này, Alcaraz ngay từ đầu đã duỗi thẳng cánh tay trái, thay vì gập cong như trước. Chi tiết nhỏ này quyết định tất cả: anh có thể vung vợt nhanh hơn.

Ví dụ, trận gặp Reilly Opelka hạng 67 ở vòng một Mỹ Mở rộng 2025, Alcaraz đã nhiều lần khiến "gã khổng lồ" người Mỹ bất ngờ, đặc biệt với những cú trái tay dọc dây, uy lực và sắc sảo tương đương những cú thuận tay mạnh mẽ của đối thủ.

Để vung vợt từ vị trí thấp hơn, Alcaraz giờ đây bắt đầu chuẩn bị với cánh tay trái duỗi thẳng (ảnh phải), thay vì gập cong như trước đây (ảnh trái).

Kiểm soát tốc độ

Sau khi rút ngắn thời gian chuẩn bị, Alcaraz còn điều chỉnh cách cầm vợt, đặt hai tay sát nhau hơn trên cán vợt. Điều này giúp anh tăng độ ổn định và chắc chắn khi tiếp xúc bóng. Chi tiết này ít được chú ý nhưng rất quan trọng, cho phép Alcaraz tận dụng tốc độ từ đối thủ thay vì phải tự tạo ra toàn bộ lực đánh.

Với những cú trái hai tay, hai tay của Alcaraz giờ đây đặt gần sát nhau hơn trên cán vợt (ảnh phải), thay vì có khoảng hở như trước (ảnh trái).

Kết quả là Alcaraz kiểm soát được nhịp bóng, kể cả khi đối đầu trước những đối thủ có lực đánh mạnh trên tour. Vợt của anh như hòa làm một với cánh tay, mang lại sự kiểm soát chắc chắn, đặc biệt trong các tình huống trả giao hoặc đối phó với những cú đánh nhanh.

Cú trái vẫn giữ độ xoáy

Việc rút ngắn vòng chuẩn bị luôn đi kèm cái giá của nó: làm sao để duy trì độ xoáy (topspin), yếu tố an toàn cần thiết cho những cú trái tay? Nhưng Alcaraz cũng tìm ra cách. Khi lên vợt, tay phải của anh giờ phải gập nhiều hơn trước, đầu vợt hạ rất thấp, đôi khi gần đến đầu gối, để "bám" bóng và tạo độ xoáy. Điều này giúp duy trì hiệu ứng xoáy cho bóng, đảm bảo khoảng cách an toàn với mép lưới.

Năm 2024, Alcaraz chỉ hạ vợt nhẹ khi thực hiện cú trái (ảnh trái). Giờ, anh hạ đầu vợt xuống gần đầu gối, nhờ gập tay phải nhiều hơn, để tạo thêm độ xoáy cho bóng (ảnh phải).

Với thay đổi này, nhà vô địch Roland-Garros cảm thấy "có thể tung ra những cú đánh với nhiều topspin hơn và an toàn hơn", như anh chia sẻ trước thềm Masters 1000 Monte-Carlo. Cú trái hai tay được cải tiến này có thể trở thành một lợi thế quyết định trong hành trình chinh phục Mỹ Mở rộng thứ hai trong sự nghiệp của Alcaraz, ba năm sau chức vô địch 2022.

Hoàng Thông (theo Tennis Majors)