Cách AI hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp

Trí tuệ nhân tạo (AI) đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả vận hành.

Bà Quý Nguyễn, Giám đốc Quốc gia Salesforce tại Việt Nam, cho biết trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành. Từ công cụ hỗ trợ đơn lẻ, AI nay có thể đảm nhận quy trình cụ thể, tương tác như một "lao động số". Mô hình doanh nghiệp vận hành bằng tác nhân AI (agentic enterprise) trở thành xu hướng mới trong chuyển đổi số.

Khác với tự động hóa truyền thống, tác nhân AI hiểu ngữ cảnh, xử lý yêu cầu phức tạp và phản hồi gần thời gian thực. AI có khả năng học hỏi, thích ứng và phối hợp cùng con người trong công việc hàng ngày.

Trong bối cảnh doanh nghiệp cần nâng cao năng suất và tối ưu chi phí, AI mang đến cách tiếp cận mới: hỗ trợ liên tục 24/7 trong chăm sóc khách hàng, xử lý nội bộ, quản lý dữ liệu và ra quyết định. Mô hình này tăng cường năng lực nhân viên, giúp họ tập trung vào sáng tạo, hoạch định chiến lược và tương tác con người.

Các nền tảng công nghệ lớn đang phát triển hệ sinh thái tích hợp con người, AI, ứng dụng và dữ liệu trên cùng một nền tảng, giúp AI vận hành hiệu quả và tránh phân mảnh.

Bà Quý Nguyễn nhận định AI là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, có thể đóng góp hàng chục tỷ USD cho GDP nếu ứng dụng rộng rãi. Một số lĩnh vực ứng dụng AI đã tạo ra tác động rõ rệt, như cung cấp hỗ trợ liên tục 24/7, xử lý các yêu cầu đa dạng. Khi quản lý hàng hóa, AI giúp tự động háo, tối ưu tồn kho, cung cấp dữ liệu thời gian thực. Trong tuyển dụng, trí tuệ nhân tạo giúp sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, giảm tải cho nhân sự.

Ngoài giáo dục, AI tác nhân cũng được ứng dụng trong dịch vụ khách hàng, chuỗi cung ứng và tuyển dụng, hỗ trợ sàng lọc thông tin, cung cấp dữ liệu thời gian thực và giảm khối lượng công việc thủ công. Tại Việt Nam, Đại học Fulbright đã sớm ứng dụng Agentforce, tích hợp trợ lý AI vào cổng dịch vụ "một cửa". Sau ba tuần, hệ thống giúp sinh viên dễ dàng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận phản hồi nhanh, qua đó mở rộng dịch vụ hỗ trợ và tinh gọn vận hành.

Tuy nhiên, thách thức lớn là chất lượng dữ liệu, tính minh bạch và khả năng giải thích. AI chỉ chính xác khi dữ liệu đầy đủ, cập nhật và tuân thủ quyền riêng tư. Người dùng cần biết khi nào tương tác với AI, cơ sở ra quyết định và trách nhiệm kết quả. Nếu thiếu giám sát, AI tự chủ có thể gây rủi ro pháp lý, đạo đức và uy tín.

Theo bà Quý Nguyễn, để AI phát huy hiệu quả lâu dài, cần cách tiếp cận toàn diện kết hợp công nghệ, quản trị và chính sách. Doanh nghiệp, cơ quan quản lý, giáo dục và cộng đồng công nghệ phải phối hợp xây dựng tiêu chuẩn an toàn, minh bạch và đào tạo nhân lực.

Thành lập năm 1999 tại San Francisco, Mỹ, Salesforce là tập đoàn công nghệ đa quốc gia, một trong những đơn vị hàng đầu về AI trong phần mềm quản trị quan hệ khách hàng (CRM). Salesforce hỗ trợ các tổ chức ở mọi quy mô trở thành doanh nghiệp vận hành bằng tác nhân AI, thông qua việc tích hợp con người, tác nhân AI, ứng dụng và dữ liệu trên một nền tảng thống nhất, đáng tin cậy, nhằm mở ra những cơ hội tăng trưởng và đổi mới.

Hiện Salesforce cung cấp giải pháp cho hơn 200.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới, trong đó có nhiều đơn vị tiêu biểu tại Việt Nam như Techcombank, Vietcombank và Đại học Fulbright Việt Nam. Ngoài ra, khách hàng của Salesforce còn bao gồm các cơ quan chính phủ tại nhiều quốc gia như Australia, Singapore, Mỹ và Vương quốc Anh.

