Cách AI định hình ngành thiết kế đồ họa

AI đang định hình lại quy trình sáng tạo, yêu cầu kỹ năng, mở rộng vai trò của người làm nghề, đồng thời, tác động đến cách đào tạo ngành thiết kế đồ họa.

Hiện, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hình ảnh chỉ trong vài phút với các công cụ như Midjourney, DALL-E... khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng thay thế nhà thiết kế. Theo đó, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, sinh viên theo đuổi ngành này cần trang bị những kỹ năng để làm chủ tương lai.

Sự xuất hiện của AI mở ra kỷ nguyên mới cho ngành thiết kế đồ họa. Nhờ thuật toán tiên tiến, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và tự động hóa nhiều công đoạn kỹ thuật. Các nền tảng như Midjourney, DALL-E hay Adobe Firefly có thể tạo hình ảnh từ mô tả ngôn ngữ tự nhiên, tinh chỉnh bố cục, phối màu và tự động tạo hiệu ứng.

Sinh viên ngành thiết kế đồ họa có thể sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ cho quá trình sáng tạo. Ảnh: RMIT Việt Nam

Tuy nhiên, theo chuyên gia từ RMIT Việt Nam, thiết kế đồ họa không chỉ là bố cục hay màu sắc, mà là nghệ thuật kể chuyện và truyền tải cảm xúc. AI có khả năng mô phỏng hình thức, tổng hợp và gợi ý ý tưởng, nhưng chưa thể "hiểu" cảm xúc, bối cảnh văn hóa hay bản sắc thương hiệu, những yếu tố tạo nên giá trị của thiết kế chuyên nghiệp.

Tư duy sáng tạo nguyên bản, cá tính nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và khả năng kết nối với con người là những giá trị AI chưa thể sao chép. Công nghệ này trở thành công cụ mạnh mẽ giúp nhà thiết kế sáng tạo hiệu quả hơn và không thể thay thế hoàn toàn con người.

Khi công nghệ đảm nhiệm tốt các thao tác kỹ thuật, sinh viên ngành thiết kế đồ họa cần nhiều hơn kỹ năng sử dụng phần mềm. Để trở thành một nhà thiết kế không thể bị thay thế bởi AI, các yếu tố nền tảng như tư duy thiết kế, tư duy chiến lược, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và quản lý đóng vai trò quan trọng.

Trong đó, tư duy thiết kế giúp người làm nghề nhìn nhận vấn đề đa chiều và truyền tải thông điệp qua sản phẩm. Bên cạnh đó, trong môi trường doanh nghiệp, nhà thiết kế cần hiểu mục tiêu dự án, yêu cầu và chuyển hóa thành giải pháp thị giác phù hợp.

Sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ học tại RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT Việt Nam

Trong bối cảnh yếu tố con người vẫn là trung tâm sáng tạo, thị trường đặt ra yêu cầu thiết yếu gồm: khả năng tư vấn, làm việc với khách hàng, phối hợp trong nhóm và khai thác công nghệ như một công cụ hỗ trợ. Việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng giúp người làm nghề khẳng định dấu ấn riêng; một portfolio (hồ sơ sáng tạo) chuyên nghiệp phản ánh kỹ năng, phong cách và tầm nhìn thiết kế.

Những biến chuyển này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới trong cách đào tạo. RMIT hiện có hai chương trình liên quan đến thiết kế đồ họa, gồm: Cử nhân Thiết kế (Thiết kế ứng dụng sáng tạo) và Cử nhân Thiết kế (Truyền thông số).

Với chương trình Thiết kế ứng dụng sáng tạo, sinh viên được phát triển năng lực sáng tạo qua những thiết kế mang tư tưởng và thông điệp rõ nét. Trong khi đó, chương trình Thiết kế Truyền thông số trang bị kỹ năng sáng tạo trên nhiều phương tiện kỹ thuật số.

Sinh viên của cả hai chương trình có thể xây dựng lộ trình học cá nhân hóa bằng cách lựa chọn tổ hợp các môn tự chọn ngành và tự chọn chung để mở rộng hoặc đào sâu lĩnh vực yêu thích. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, trường chú trọng phát triển tư duy chiến lược và kỹ năng cần thiết như quản lý dự án, giao tiếp, làm việc nhóm. Điều này giúp sinh viên có đa dạng lựa chọn về vị trí công việc ngành thiết kế đồ hoạ và đạt mức lương tốt hơn ngay khi tốt nghiệp.

RMIT xếp hạng top 1 tại Australia và top 26 thế giới về giảng dạy nhóm ngành Nghệ thuật và Thiết kế, theo bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới theo ngành QS 2025. Hiện, RMIT Việt Nam sở hữu hệ thống studio chuyên dụng, phòng máy Mac và PC chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến và rèn luyện kỹ năng thực hành theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Khuôn viên RMIT Việt Nam cơ sở Nam Sài Gòn. Ảnh: RMIT Việt Nam

Bên cạnh đó, trường áp dụng phương pháp học tập gắn với thực tiễn (Work Integrated Learning - WIL). Nhờ đó, người học có cơ hội tham gia các dự án thiết kế, hội thảo chuyên đề và môn học tích hợp môi trường làm việc thật như Studio V, Dự án cuối chương trình và Thực tập doanh nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên có cơ hội tham gia chương trình trao đổi từ 6 tháng đến một năm tại RMIT Melbourne hoặc hơn 200 trường đối tác trên toàn cầu với mức học phí không đổi.

Nhật Lệ