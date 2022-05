Cách A. O. Smith ghi dấu trên thị trường lọc nước thế giới

A. O. Smith ghi điểm với người tiêu dùng thế giới nhờ liên tục đổi mới sáng tạo, đem đến những giải pháp lọc nước hiện đại, bảo vệ sức khỏe.

Đề cao đổi mới sáng tạo

Ngay từ những ngày đầu thành lập vào cuối thế kỷ 19, A. O. Smith đã xác định đổi mới sáng tạo chính là nhân tố tạo nên danh tiếng và tăng trưởng. Hàng năm, tập đoàn có trụ sở tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D). Riêng trong ngành xử lý nước, A. O. Smith đã cho ra đời hơn 140 phát minh sáng chế liên quan, liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm để mang đến tiện nghi cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Trung tâm nghiên cứu công nghệ của A. O. Smith tại Mỹ. Ảnh: A. O. Smith

Xuyên suốt hơn 145 năm hình thành phát triển, nhờ đổi mới sáng tạo, A. O. Smith đã đạt được vị thế trên thị trường thiết bị xử lý nước và nước nóng. Năm 2019, A. O. Smith đã được Innosight - công ty quốc tế hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đổi mới - xếp vào Top 20 công ty toàn cầu có sự chuyển mình mạnh mẽ nhất trong thế kỷ 21.

Phát minh nhiều công nghệ lọc

A. O. Smith đã đóng góp nhiều phát minh, sáng chế quan trọng cho ngành thiết bị lọc nước thế giới. Đầu những năm 2000, A. O. Smith là một trong những thương hiệu đầu tiên đưa công nghệ màng lọc RO không đối xứng vào các sản phẩm máy lọc nước, mở ra cơ hội sử dụng nước sạch cho cộng đồng trong bối cảnh ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng.

Sau đó, A. O. Smith đã phát minh công nghệ RO - Side Stream. Ưu việt hơn RO, công nghệ RO - Side Stream không chỉ giúp loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước như kim loại nặng, hóa chất độc hại để mang đến nguồn nước tinh khiết, mà còn giúp giảm đáng kể lượng nước thải, cũng như tăng tuổi thọ lõi lọc.

Một nhà máy của tập đoàn A. O. Smith. Ảnh: A. O. Smith

Cuối năm 2021, A. O. Smith tiếp tục cho ra đời công nghệ Mineral RO, nhờ thế người tiêu dùng có cơ hội sử dụng một chiếc máy lọc nước lọc được các chất ô nhiễm như kim loại nặng, hóa chất độc hại nhưng vẫn giữ được khoáng chất tự nhiên trong nước.

"Với nỗ lực nghiên cứu cải tiến công nghệ, A. O. Smith không ngừng mang đến các thiết bị hoạt động bền bỉ, hiệu suất cao, an toàn sức khỏe và thân thiện với môi trường", đại diện thương hiệu khẳng định.

Cải tiến lõi lọc

Lõi lọc được coi là bộ phận quan trọng nhất của máy lọc nước. Do đó, bên cạnh cải tiến công nghệ lọc, A. O. Smith còn đầu tư nghiên cứu để tạo ra lõi lọc nhằm mang lại cho người dùng sự an tâm khi sử dụng và tối ưu chi phí.

Đặt tiêu chí an toàn sức khỏe là yêu cầu tiên quyết, các lõi lọc A. O. Smith được sản xuất tại chính các nhà máy của tập đoàn với quy trình nghiêm ngặt và đạt các tiêu chuẩn của những tổ chức kiểm tra, giám định, chứng nhận sản phẩm uy tín hàng đầu thế giới như NSF, WQA.

Máy lọc A. O. Smith mang lại người dùng cảm giác an tâm khi sử dụng và tiết kiệm chi phí. Ảnh: A. O. Smith

Bên cạnh mang đến nguồn nước an toàn sức khỏe, lõi lọc A. O. Smith không ngừng được cải tiến, giúp khách hàng an tâm sử dụng không lo rò rỉ nhờ công nghệ đúc nguyên khối. Hay gần đây nhất, công nghệ tích hợp nhiều cấp lọc trong một chiếc lõi giúp sản phẩm A. O. Smith ngày càng nhỏ gọn, và khách hàng tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian thay lõi.

Nhờ tuổi thọ lõi cao và số lượng lõi ít, chi phí sử dụng máy lọc nước A. O. Smith về lâu dài là tương đối thấp. Khách hàng chỉ cần chi trả mức chi phí hợp lý để được sở hữu sản phẩm cao cấp và dịch vụ chuẩn mực trong suốt nhiều năm sử dụng sản phẩm.

Chú ý sự tiện nghi và trải nghiệm của người dùng

Năm 2005, khi phần lớn các thiết bị lọc nước vẫn có kích thước cồng kềnh với các linh kiện được lắp ráp thô sơ, A. O. Smith đã cho ra đời chiếc máy lọc nước nhỏ gọn không bình chứa. Với phát minh này, kích thước của thiết bị lọc nước được giảm đáng kể, nguồn nước sau lọc tươi mới hơn, người dùng chỉ cần mở vòi để có dòng nước sạch mà không cần chờ đợi.

Máy lọc nước A. O. Smith được nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng. Ảnh: A. O. Smith

A. O. Smith tiếp tục tạo ấn tượng khi trang bị cho máy lọc nước hệ thống giám sát điện tử, giúp theo dõi và tự động cảnh báo tình trạng vận hành của máy. Theo đó, người dùng không cần ghi nhớ thời gian thay lõi, an tâm sử dụng.

Với lịch sử hơn một thế kỷ nghiên cứu sáng tạo, và khẳng định danh tiếng tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới, A. O. Smith chính thức đưa các sản phẩm lọc nước đến thị trường Việt Nam từ năm 2015. Trước đó, hãng đã dành nhiều năm nghiên cứu chất lượng nguồn nước địa phương và nhu cầu sử dụng để đưa sản phẩm phù hợp nhất đến với người tiêu dùng Việt.

Máy lọc nước A. O. Smith đang ngày càng được người tiêu dùng Việt ưa chuộng, tin dùng. Điều này được minh chứng bởi hàng loạt giải thưởng do người tiêu dùng và các chuyên gia bình chọn, như: Sản phẩm máy lọc nước được yêu thích nhất tại Tech Award 2020; Thương hiệu máy lọc nước xuất sắc tại Tech Award 2021 (giải thưởng do báo VnExpress tổ chức); Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam 2021 tại Lễ biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu 2021 (do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu Việt Nam, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng một số cơ quan, đơn vị tổ chức).

Diệp Chi