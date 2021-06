Các website cung cấp công cụ Paraphrasing miễn phí

Articlerewritertool, quillbot, paraphrasing-tool là những trang Paraphrase (biến đổi câu) hữu hiệu với nhiều tính năng tiện ích cho người học tiếng Anh.

Paraphrasing là hình thức diễn đạt lại câu không làm thay đổi nghĩa gốc. Trong bài thi IELTS, kỹ năng Paraphrasing đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với hai kỹ năng Output (Nói và Viết).

Nếu trong phần thi Writing, thí sinh cần viết lại đề bài và đảm bảo vẫn giữ nguyên được nội dung, thì Paraphrasing trong bài thi Speaking giúp kéo dài thời gian nghĩ và sắp xếp câu trả lời, hỗ trợ phát triển ý nói. Việc sở hữu khả năng Paraphrasing tốt giúp người thi thể hiện được vốn từ vựng linh hoạt cùng khả năng sử dụng ngữ pháp đa dạng, nhờ đó ghi điểm các tiêu chí chấm thi Grammar Range and Accuracy (Tính chính xác và phạm vi ngữ pháp) và Lexical Resource (Lượng từ vựng).

Theo Ms Mia Nguyễn đến từ IELTS Fighter (8.5 IETLS và từng du học Mỹ), các vấn đề người dùng hay gặp phải khi Paraphrasing là:

- Sử dụng từ vựng gần nghĩa nhưng sai ngữ cảnh - Loose synonyms: Đây là một trong những lỗi thường gặp của thí sinh khi lựa chọn từ mang nghĩa chưa tương đồng với từ được thay thế trong ngữ cảnh và nội dung cần biểu đạt, khiến mức điểm đạt được thấp hơn kỳ vọng. Lời khuyên là bạn cần nắm chắc nghĩa và ngữ cảnh sử dụng của từ muốn sử dụng.

Ví dụ:

Câu gốc: Violent crime is on the rise among teenagers.

Câu được viết lại: Violent offences are rising among young people.

- Danh từ Young people (Người trẻ) được sử dụng thay thế cho Teenagers (Thiếu niên) trong câu gốc. Tuy nhiên hai từ này không sát nghĩa vì Teenagers chỉ nhóm đối tượng từ 13 đến 19 tuổi, trong khi đó Young people là nhóm đối tượng rộng hơn - những người trẻ dưới 30 tuổi. Từ phù hợp hơn để sử dụng sẽ là Adolescents vì ám chỉ cùng nhóm đối tượng với Teenagers.

Câu đúng: Violent offences are rising among adolescents.

- Sử dụng sai cấu trúc ngữ pháp: Trong quá trình Paraphrasing, thí sinh dễ bất cẩn và sử dụng sai ngữ pháp, khiến câu mới tuy đã thay đổi về hình thức nhưng lại bị trừ điểm Grammar Range and Accuracy.

Ví dụ:

Câu gốc: It is very important to reduce the unemployment rate this year.

Câu được viết lại: It is the importance to reduce the unemployment rate this year. (Sai ngữ pháp)

Câu đúng: It is of great importance to reduce the unemployment rate this year.

- Bối rối khi lựa chọn phương pháp Paraphrasing: Có rất nhiều cách để biến đổi một câu văn và vẫn giữ nguyên nội dung như sử dụng từ đồng nghĩa, sử dụng chủ ngữ giả hay chuyển từ dạng chủ động sang bị động, khiến việc lựa chọn phương pháp cũng mất thời gian khi làm bài. Bởi vậy các bạn nên thành thạo 2-3 phương pháp viết lại câu, luyện tập nhiều để tránh việc dành nhiều thời gian suy nghĩ và lựa chọn cách sử dụng công cụ Paraphrasing trong bài thi.

Các nguồn paraphrasing online

Sử dụng các trang web online là một trong những công cụ giúp Paraphrasing và học cách Paraphrasing hiệu quả, nhanh chóng và miễn phí.

articlerewritertool

Đây là website Paraphrasing miễn phí và không giới hạn số từ trong câu văn và đoạn văn. Tuy nhiên, điểm hạn chế là chỉ trả về một phương án.

paraphrasing-tool

Giống như trang Article Rewriter Tool, người dùng không cần trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng công cụ và website cũng chỉ trả về một phương án. Tuy nhiên, trang web này sẽ hạn chế về số lượng ký tự cho mỗi lần biến đổi câu (10.000 ký tự/lần).

quillbot

Đây là trang Paraphrase hữu hiệu hiện nay với nhiều tính năng tiện ích cho người học tiếng Anh. Website cung cấp hai chế độ viết lại câu: Standard (Tiêu chuẩn) và Fluency (Sử dụng từ vựng nâng cao) tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Bên cạnh đó, các từ đồng nghĩa trong câu còn được phân loại theo các mức độ tăng dần để tăng tính chính xác (Phiên bản tối ưu nhất cần trả tiền) và có thể lựa chọn thay đổi linh hoạt ngôn ngữ Anh - Anh, Anh - Mỹ.

Ngoài ra, khắc phục được nhược điểm của các website online, Quillbot trả về nhiều phương án Paraphrase khác nhau để người học tự chọn theo mong muốn, cũng như đánh giá về sự thay đổi trong câu mới về mặt từ vựng và ngữ pháp. Với tính năng Premium, người dùng sẽ trả tiền để nhận sự thay đổi tối đa về dạng từ, thiết lập chế độ giữ lại các từ cần thiết trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, điểm hạn chế là việc số lượng ký tự chỉ tối đa 400 từ cho mỗi lần sử dụng.