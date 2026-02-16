Các vị trí ngắm pháo hoa giao thừa Bính Ngọ ở Hà Nội

Pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ được bắn tại 11 điểm tầm cao và 23 điểm tầm thấp, với nhiều vị trí quan sát đẹp.

Hà Nội có 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa, kéo dài 15 phút đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Mỗi trận địa tầm cao sử dụng 700 quả pháo, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa. Các trận địa pháo hoa tầm thấp mỗi điểm bắn 120 giàn.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, 0h-0h15 ngày 17/2 (mùng 1 Tết).

Pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm hồi đầu năm 2026. Ảnh: VNE

Các điểm công cộng

Pháo hoa tầm cao được bắn tại vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1(phường Từ Liêm), hồ Văn Quán (phường Hà Đông), công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), công viên Gia Lâm (xã Gia Lâm).

Những nơi này và khu vực lân cận đều có không gian rộng, nhiều tòa nhà chung cư cao tầng thuận tiện để người dân xem pháo hoa mừng năm mới. Các phương tiện giao thông di chuyển khá thuận tiện.

Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm), người dân và du khách nên chọn các điểm trên cao để quan sát pháo hoa bởi các đường xung quanh hồ hẹp, vướng nhiều cây và quá gần điểm bắn.

Tại khu vực ngoại thành như Thành cổ Sơn Tây (phường Sơn Tây), khu đất hồ điều hòa (xã Thanh Trì), Trung tâm TDTT (xã Đông Anh) không bị ảnh hưởng bởi nhà cao tầng, cây cối và tầm nhìn thoáng rộng từ mọi hướng nên quan sát pháo hoa dễ dàng. Những điểm này cũng đều bắn pháo hoa tầm cao.

Ở các điểm bắn pháo hoa tầm thấp như hồ Ngọc Khánh (phường Giảng Võ), công viên Hồ Đền Lừ (phường Tương Mai), công viên Long Biên (phường Việt Hưng), hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa), công viên Cầu Giấy (phường Cầu Giấy), công viên Thanh Xuân (phường Thanh Xuân), người dân và du khách quan sát từ phạm vi gần.

Các quán cà phê và quán bar

Summit Bar (khách sạn Pan Pacific), Sky Bar (khách sạn Sheraton Hanoi West), Bar Hedonist (khách sạn L7 West Lake Hanoi by Lotte), Bellevue Rooftop (khách sạn Silk Path Boutique Hanoi), One36 Rooftop Bar (khách sạn Apricot Hà Nội)... là các quán bar trên tầng cao của các khách sạn 4-5 sao ở Hà Nội có thể quan sát pháo hoa rõ và đẹp. Tại các nơi này đều có gói đồ ăn kết hợp xem pháo hoa, từ 1 đến 3 triệu đồng/người.

Các khách sạn tư nhân cao tầng trong khu phố quầy bar để quan sát pháo hoa từ điểm bắn hồ Hoàn Kiếm như SkyOn9 (Hàng Trống), Diamond Sky Bar (Tạ Hiện), Lighthouse Sky Bar (Hàng Bè), Ruby Sky Bar (Đào Duy Từ), The Chi Rooftop Bar (Nhà Chung).

The Sipping Bar Waterfront là quán cà phê ở bến thuyền đạp vịt bên trong công viên Thống Nhất. Chỗ ngồi được bố trí cả trong nhà và ngoài trời. Các dịp bắn pháo hoa, quán thường miễn phí vé gửi xe, mua đồ uống ở quán sau đó tìm vị trí thuận lợi xem pháo hoa.

Một số quán cà phê ở xa công viên Thống Nhất, nhưng có tầng cao như Kitsune Coffee ngõ 378 Lê Duẩn (tầng 11), Aries Rooftop Coffee số 8 Ô Chợ Dừa (tầng 9) hay Helios Skyview ở 150 Tôn Đức Thắng (tầng 8) có thể quan sát pháo hoa và nhận đặt chỗ trước.

Dãy quán cà phê dọc đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi (phường Tây Hồ) như Bonjour Café, Tháng 10 - October Coffee & Studio, Tony's Coffee, Flowers & More, A Béo Càfe, Sila Coffee House, An Cafe, KOPee Coffee cũng đều nhận đặt chỗ trước. Khách nên đặt trước để chọn chỗ tầng cao.

Tại Văn Quán, các quán cà phê ven hồ như Fordeer Coffee, Cà phê Cúc Cu, Xanh Cafe, An Hội An, Gen Coffee, nhà gỗ Coffee là những vị trí quan sát thuận lợi.

Hầu hết các quán cà phê không bán vé xem pháo hoa, nhưng phục vụ menu đồ uống riêng cho khách từ 22h đêm giao thừa. Giá đồ uống có thể gấp đôi ngày thường.

Một số lưu ý

Pháo hoa cũng ở hồ Gươm. Ảnh: Kỳ Vũ

Góc ngắm pháo hoa đẹp nhất không phải "càng gần càng tốt", mà phụ thuộc vào độ cao, khoảng cách và bối cảnh. Với pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, người quan sát phải nhìn trọn hình dạng bông pháo, ít bị che khuất bởi khói, có chiều sâu, nhiều tầng.

Các vị trí quá cao so với tầm bắn của pháo hoa sẽ không đẹp vì không thấy hết hình dáng của mỗi quả pháo hoặc chỉ thấy khói. Vị trí lý tưởng nhất ngang tầm bắn.

Với người quay phim và chụp ảnh, lý tưởng nhất là các góc có thể nhìn được từ gốc (từ súng bắn lên) hoặc phản chiếu trên mặt nước.

Với pháo hoa tầm thấp, không nên đứng quá xa vì pháo nhìn nhỏ, màu sắc không rõ, dễ bị che bởi nhà, cây cối, dây điện. Khoảng cách lý tưởng từ 100 đến 300 m tính từ điểm bắn.

Nên chọn vị trí có mặt nước phía trước để thấy được hiệu ứng phản chiếu, không có cây cao che tầm nhìn.

Đêm giao thừa Hà Nội được dự đoán ấm áp, gió nhẹ (5-10 km/h). Tuy vậy, người đi xem pháo hoa lưu ý hướng gió để không bị khói che tầm nhìn theo nguyên tắc gió thổi từ đâu, đứng về phía đó. Khói pháo sẽ bay theo chiều gió, nếu đứng xuôi gió, khói sẽ bay thẳng về phía người xem. Đứng ngược gió và trời trong, có thể quan sát pháo hoa rõ màu, chụp ảnh nét hơn.

Tâm Anh