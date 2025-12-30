Các tỷ phú Việt đều giàu lên trong năm 2025

Tài sản của các tỷ phú Việt Nam đã tăng 26,7 tỷ USD sau một năm, trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được nhiều tiền nhất.

Theo cập nhật của Forbes, cuối năm 2025, Việt Nam có 5 tỷ phú, giảm một người so với đầu năm, gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải, không còn được tạp chí này xếp hạng trong nhóm những người giàu nhất thế giới.

Dù số tỷ phú giảm một người, tính đến hết ngày 29/12, tổng tài sản của những người này tăng 26,7 tỷ USD sau một năm, lên 29,7 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu do các cổ phiếu họ nắm giữ đều tăng mạnh trong năm qua.

Tài sản và vị trí trong bảng xếp hạng Forbes của các tỷ phú Việt. Dữ liệu: Trọng Hiếu

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam, xếp thứ 79 thế giới, sở hữu 28,3 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 24 tỷ USD so với cuối năm ngoái. Tài sản tăng, chủ yếu nhờ cổ phiếu VIC mà ông sở hữu đã tăng 670%.

Doanh nhân sinh năm 1968 sở hữu trực tiếp 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,05% vốn Vingroup. Ông cùng gia đình nắm quyền chi phối tại tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, với tổng sở hữu khoảng 65%. Ngoài ra, ông còn nắm gần một nửa vốn của VinFast qua hai công ty riêng.

Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người giàu thứ hai Việt Nam, cũng tăng mạnh lên 4,8 tỷ USD trong năm. Đây cũng là số tiền lớn nhất Chủ tịch Vietjet sở hữu từ trước đến nay. Lần đầu tiên bà xuất hiện trong danh sách này là năm 2017, và đang xếp thứ 850 trong bảng xếp hạng của Forbes.

Việc cổ phiếu Vietjet cùng HDBank đã tăng lần lượt 110% và 45% giúp bà Thảo giàu lên trong năm. Nữ doanh nhân này chỉ nắm giữ trực tiếp 47,7 triệu cổ phiếu VJC. Tuy nhiên, bà còn sở hữu hàng trăm triệu cổ phần của hai doanh nghiệp được nêu trên thông qua các công ty riêng.

Ông Trần Đình Long và ông Hồ Hùng Anh cũng kiếm được hàng trăm triệu USD trong năm 2025. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, đã từng bị Forbes đưa ra khỏi danh sách hồi tháng 3, nhưng đã quay trở lại 3 tháng sau đó. Cuối năm, tài sản của tỷ phú này cũng tăng 100 triệu USD.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, họ cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Trọng Hiếu