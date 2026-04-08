Các tỷ phú Việt có thêm 2 tỷ USD trong phiên chứng khoán tăng kỷ lục

Tài sản của 8 tỷ phú Việt Nam đã tăng hơn 2 tỷ USD trong ngày 8/4, trong đó, gia đình ông Phạm Nhật Vượng có thêm hơn 1,6 tỷ USD.

VN-Index, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM, hôm nay đóng cửa với mức tăng 79 điểm, đánh dấu phiên khởi sắc nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam tính theo điểm số tuyệt đối. Nhờ đó, tài sản của các tỷ phú cũng tăng đáng kể.

Bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes cho biết ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, là người kiếm tiền nhiều tiền nhất Việt Nam trong ngày 8/4. Tài sản của doanh nhân này đã tăng 1,3 tỷ USD hôm nay, lên 25,7 tỷ USD. Ông hiện vẫn là người giàu nhất Đông Nam Á và xếp thứ 94 thế giới, tăng 6 bậc trong một ngày.

Xếp sau về số tiền kiếm được trong phiên hôm nay là các thành viên trong gia đình ông, gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng. Mức tăng tài sản của hai nữ tỷ phú này lần lượt là 194,7 triệu USD và 135,2 triệu USD.

Tài sản cũng tăng hơn 100 triệu USD hôm nay còn có Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Hai tỷ phú còn lại của Việt Nam gồm Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng và Chủ tịch Masan Group Nguyễn Quang Đăng cũng gia tăng hàng chục triệu USD.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người đó nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, họ cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

8 tỷ phú Việt Nam trong danh sách của Forbes năm 2026. Ảnh: Hoàng Khánh

Việc chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell xác nhận nâng hạng là nguyên nhân chính khiến thị trường khởi sắc hôm nay. Ngoài ra, việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt cũng tác động tích cực đến điểm số.

Trong ngắn hạn, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng thị trường nửa đầu tháng 4 sẽ diễn biến tích cực. Việc này được hỗ trợ bởi một số yếu tố như lợi nhuận quý I khả quan của các doanh nghiệp, kết quả nâng hạng và kỳ vọng của nhà đầu tư về Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Tuy nhiên, đơn vị phân tích này đánh giá đà hưng phấn nhiều khả năng suy yếu khi bước sang nửa sau của tháng. Trong lịch sử, tháng 4 thường là giai đoạn thận trọng của thị trường, khi tỷ lệ cổ phiếu tăng giá trung bình chỉ đạt khoảng 47,7%, chỉ cao hơn tháng 10.

Hiện tượng "trũng" theo mùa này thường xuất phát từ việc thị trường có sự hấp thụ nhất định về kế hoạch kinh doanh sau mùa đại hội cổ đông. Đồng thời, nhà đầu tư thường có xu hướng chốt lời trong giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quý 1.

Bên cạnh đó, Chứng khoán SSI dự báo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có thể chậm lại trong quý II do chịu tác động từ mặt bằng giá nhiên liệu tăng và lãi suất duy trì ở mức cao. Các yếu tố này kết hợp với kỳ nghỉ lễ kéo dài vào cuối tháng, làm giảm mức độ tham gia của nhà đầu tư và thu hẹp thanh khoản, từ đó khiến thị trường xuất hiện thêm các nhịp biến động mang tính ngắn hạn.

Trọng Hiếu