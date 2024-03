Các tuyến đường thúc đẩy thị trường bất động sản Long An - TP HCM

Vành đai 3 - Vành đai 4 TP HCM, đường Lương Hòa - Bình Chánh, Quốc lộ 50B khi hoàn thành tăng tính liên kết vùng, tạo lực đẩy cho bất động sản.

Với vị trí cửa ngõ giao thương giữa TP HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Long An đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trong những năm gần đây. Tỉnh xác định phát triển hạ tầng giao thông là "chương trình đột phá" để thúc đẩy kinh tế, xã hội, tăng liên kết vùng. Trong số này, các dự án kết nối trực tiếp Long An với TP HCM qua các huyện vùng ven đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển trong tương lai.

Quốc lộ 50B có tổng đầu tư 18.600 tỷ đồng, kết nối trực tiếp TP HCM - Long An - Tiền Giang với đoạn qua Long An dài 35 km. Đây là đại dự án quan trọng bậc nhất khu phía Đông tỉnh Long An khi đi qua 4 huyện là Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Châu Thành. Dọc tuyến đường là ba cây cầu lớn bắc qua sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.

Quốc lộ 50B nối TP HCM - Long An - Tiền Giang. Đồ họa: Thanh Huyền

Tuyến đường dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thiện giai đoạn một vào năm 2026. Khi hoàn thành, Quốc lộ 50B sẽ là trục động lực mới, kết nối lưu thông hàng hóa từ các tỉnh miền Tây về TP HCM và ngược lại, giúp giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1. Ngoài ra, với vị trí qua nhiều con sông lớn, tuyến đường mở ra hướng kết nối cửa ngõ quốc tế bằng đường biển (cảng Hiệp Phước, cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép, cảng Long An) và đường hàng không (sân bay quốc tế Long Thành).

Quốc lộ 50B còn kết nối với hai đại dự án giao thông lớn bậc nhất khu vực phía nam là Vành đai 3 - Vành đai 4 TP HCM. Trong số này, Vành đai 3 TP HCM đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An dài gần 7 km đã dần thành hình sau hơn nửa năm thi công. Tỉnh Long An thi công vượt tiến độ. Đến nay, UBND huyện Bến Lức chi trả bồi thường cho 410 trên tổng số 414 hộ, đạt 99%. Theo dự kiến, tuyến đường hoàn thành, thông xe phần cao tốc vào năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Theo lãnh đạo tỉnh Long An, Vành đai 3 TP HCM có vai trò quan trọng, kết nối các đầu mối giao thông chính trong nước và quốc tế, liên kết các trung tâm kinh tế phía Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ ở TP HCM mà cả khu vực phía Nam và cả nước.

Sau Vành đai 3, tuyến Vành đai 4 TP HCM có tổng chiều dài 207 km, đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự kiến khởi công năm 2025. Tuyến này có kinh phí đầu tư lớn nhất, sơ bộ lên đến hơn 100.000 tỷ đồng giúp kết nối Long An với TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Công trường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua Bến Lức, tháng 2/2024. Ảnh: Báo Long An

Ngoài những tuyến đường mang tầm vóc quốc gia, Long An và TP HCM cũng triển khai nhiều dự án quy mô vừa và nhỏ để tạo sự đồng bộ, thông suốt cho diện mạo giao thông.

Đơn cử như trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh, gần sát cao tốc TP HCM - Trung Lương và Vành đai 3. Đường này có điểm bắt đầu từ cửa khẩu Mỹ Quý Tây và điểm cuối tại nút giao Mai Bá Hương (Bình Chánh, TP HCM). Trong đó, đoạn Lương Hòa - Bình Chánh dài 6,2 km, lộ giới 60m đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào năm 2025 với tổng vốn đầu tư hơn 2.270 tỷ đồng.

Đường Lương Hòa - Bình Chánh giữ vai trò rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển từ TP HCM về Long An, giảm tải cho Tỉnh lộ 10 đã quá tải và thường xuyên ùn tắc. Tuyến đường này đi qua nhiều khu vực được quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị.

Phối cảnh dự án LA Home nằm trên mặt tiền đường Lương Hòa - Bình Chánh. Ảnh: Prodezi Long An

Đường Võ Văn Kiệt - một trong những đại lộ huyết mạch của TP HCM. mới đây cũng được đề xuất kéo dài đến huyện Đức Hòa, Long An. Đường nối dài dự kiến dài hơn 12 km, rộng 60 m, có nút giao với Vành đai 3. Khi hình thành, Võ Văn Kiệt nối dài giúp giải quyết tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh và huyện Đức Hòa do khu vực này tập trung các khu công nghiệp.

Ngoài dự án Võ Văn Kiệt nối dài, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cũng đề xuất sớm triển khai mở đường mới phía Tây Bắc, dài khoảng 8 km, rộng 40m. Dự án sẽ kéo dài đường liên ấp 625 từ đường Nguyễn Thị Tú và đường Vĩnh Lộc đến ranh tỉnh Long An.

Với hàng loạt tuyến đường liên tỉnh hình thành trong tương lai, Long An được các chuyên gia dự báo tiếp tục giữ vị thế là một trong những địa phương tăng trưởng nhanh, ổn định. Tỉnh là "miền đất hứa" thu hút dòng vốn FDI, các dự án công nghiệp, thương mại lớn nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ. Kéo theo đó, phát triển đô thị, bất động sản cũng được hưởng lợi.

Thời gian qua, hàng loạt ông lớn bất động sản đã đổ về Long An. Phần lớn các dự án có vị trí quanh các trục đường lớn mới mở. Tính riêng ở Bến Lức, nơi có đường Vành đai 3, đường Lương Hòa - Bình Chánh, Cao tốc TP HCM - Trung Lương và sau này là cao tốc Long Thành - Bến Lức đi qua, đã có hàng chục dự án đô thị đã và sắp được triển khai. Đơn cử như Waterpoint, Eco Retreat, King Hill Residence,...

Mới nhất là dự án Khu đô thị LA Home của chủ đầu tư Prodezi Long An và nhà phát triển Hướng Việt (HVH). Khu đô thị LA Home, rộng 100 ha, được đánh giá là dự án có vị trí đắc địa khi nằm ngay mặt tiền đường Lương Hòa - Bình Chánh. Từ đây chỉ mất khoảng 5 phút để đến TP HCM. Ngoài ra, một mặt dự án là DT830, kết nối trực tiếp với cao tốc. TP HCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành. Khu đô thị này cũng cách Vành đai 3 TP HCM khoảng 10 phút đi xe.

Theo báo cáo Cushman & Wakefield, nguồn cung nhà liền thổ tại Long An lũy kế đến nay là gần 8.600 căn chủ yếu tập trung tại huyện Bến Lức và Đức Hòa, nơi có những dự án giao thông lớn đi qua. Trong khi đó, đất nền vẫn là phân khúc chủ đạo, với nguồn cung đạt 43.000.

Đại diện một chủ đầu tư dự án tại Long An nhận định, thị trường vẫn trong giai đoạn trầm lắng song bất động sản tại các huyện giáp TP HCM như Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa có sự chuyển động nhất định. Trong khoảng 3 - 5hai năm tới, khi loạt dự án giao thông lớn hoàn thiện, bên cạnh dòng vốn đầu tư chảy về Long An, các đô thị hiện đại sẽ mọc lên, thu hút hàng trăm nghìn cư dân về sinh sống, làm việc và kinh doanh.

Hoài Phương