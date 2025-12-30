Các trường thuộc Bộ Giáo dục giảm khoảng 3.000 biên chế

Hơn 3.000 vị trí hưởng lương ngân sách ở khối sự nghiệp của Bộ Giáo dục bị cắt giảm, tương đương 12,3%, sau quá trình sắp xếp bộ máy.

Tại hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đây là dấu ấn nổi bật.

Sau sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, cơ cấu tổ chức của Bộ giảm 6 vụ, cục. Số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là 65 với gần 21.100 người lao động, giảm khoảng 3.000 so với trước.

Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm 9 đại học, hơn 30 trường đại học và học viện, 15 trường cao đẳng... Số nhân sự tinh giảm chủ yếu ở nhóm này, song không được nêu cụ thể.

Thời gian tới, Bộ tiếp tục sáp nhập, sắp xếp hệ thống đại học, cao đẳng sư phạm, chủ trương chỉ quản lý trực tiếp các cơ sở trọng điểm.

65 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài ra, một số kết quả nổi bật khác, theo Bộ là đã tham mưu, tham gia nhiều văn bản quan trọng như Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Giáo dục từ mầm non đến đại học đạt nhiều chuyển biến tích cực, tiêu biểu như hoàn thành chu trình đổi mới chương trình và sách giáo khoa, lựa chọn bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" sử dụng thống nhất toàn quốc, quy mô đào tạo các ngành STEM tăng, số đại học góp mặt ở bảng xếp hạng thế giới đông kỷ lục.

Bộ cũng xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ số với hơn 10,3 triệu hồ sơ, hơn 1,2 triệu văn bằng số; xác thực, định danh điện tử cho khoảng 24,3 triệu hồ sơ giáo viên và học sinh.

Những sự kiện giáo dục nổi bật năm 2025

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị, chiều 29/12. Ảnh: MOET

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá 5 năm qua là "nhiệm kỳ của sự thay đổi", với tốc độ nhanh, quy mô lớn, tác động sâu sắc đến toàn ngành.

Ông nhận định chưa bao giờ vị thế của ngành Giáo dục được quan tâm và định vị rõ nét như hiện nay, tin tưởng toàn ngành sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm cao hơn, hướng tới những kết quả phát triển bền vững và thực chất.

Dương Tâm