Các trường đại học nổi tiếng tại Australia

Đại học Macquarie, Đại học Western Sydney, Đại học Monash… đều nằm tại các thành phố phát triển của Australia và trong top nhữngtrường đại học hàng đầu thế giới.

Australia đã mở cửa đón sinh quốc tế trở lại sau hơn 20 tháng đóng biên. Các chuyên gia dự báo, thời gian sắp tới, các đại học ở Australia sẽ tăng cường các chính sách hỗ trợ du học sinh từ các nước, trong đó có Việt Nam.

Dưới đây là các trường đại học có nhiều lợi thế tại Australia và có chính sách mở rộng hợp tác qua Global Pathways - chương trình du học đang triển khai tại Việt Nam.

Đại học Macquarie

Sydney thường nằm trong top đầu những điểm đến du học lý tưởng khi tới Australia. Sự hiện đại, năng động là điểm cộng để thành phố này quy tụ hàng loạt trường đại học danh tiếng. Trong đó có Đại học Macquarie - ngôi trường thuộc nhóm 200 đại học tốt nhất toàn cầu 2022, theo bảng xếp hạng của QS World University Rankings.

Về vị trí địa lý, Đại học Macquarie nằm ở trung tâm khu công nghệ cao lớn nhất Australia, cách trung tâm thương mại Sydney 15km. Ưu thế này mở ra nhiều cơ hội kết nối với các nhà tuyển dụng tiềm năng cho các bạn trẻ Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Đại học Macquarie cũng nổi tiếng với chương trình đào tạo đa ngành, đảm bảo chất lượng giảng dạy các lĩnh vực tài chính, kế toán, truyền thông,... Nội dung đào tạo cũng được đổi mới liên tục, cập nhật theo hướng số hóa, toàn cầu hóa.

Đại học Western Sydney

Ở phía tây Sydney, Đại học Western Sydney nổi bật với những chuyên ngành thuộc nhóm kinh tế - kinh doanh. Trường nằm trong số 1-2% các trường đại học hàng đầu trên thế giới trong nhiều năm và là cái tên quen thuộc với nhiều học sinh Việt Nam bởi có nhiều chương trình hỗ trợ hấp dẫn.

Đại học Western Sydney - Campus Parramatta South trong ngày "Open Day". Ảnh: Đại học Western Sydney

Đại học Western Sydney được đánh giá cao về sự đa dạng văn hóa khi nằm ở khu vực có cộng đồng dân cư rộng lớn và đa dạng hàng đầu nước này. Đây cũng là cơ hội để sinh viên Việt Nam có thêm nhiều trải nghiệm phong phú, đa văn hóa, qua đó, rèn luyện kỹ năng trở thành một công dân toàn cầu.

Đại học Wollongong

Cách Sydney khoảng 90 phút đi tàu, sinh viên Việt Nam có thể tham khảo Đại học Wollongong - điểm đến du học thu hút trong những năm gần đây, được ghi nhận là một trong những trường trẻ tuổi tốt nhất thế giới. Trường xây dựng danh tiếng bằng nhiều hoạt động nghiên cứu tầm cỡ quốc tế cũng như đầu tư nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là các ngành kinh doanh.

Do cách Sydney khoảng 1,5 tiếng, chi phí sinh hoạt ở đây cũng thấp hơn đáng kể so với những đô thị lớn khác như Melbourne hay Brisbane. Học phí Đại học Wollongong cũng là một điểm cộng so với nhiều trường đại học cùng mặt bằng chất lượng.

Đại học Monash

Ngoài Sydney, hầu như các thành phố khác ở Australia đều sở hữu những đại học danh giá, thu hút nhiều du học sinh.

Tại Melbourne, Đại học Monash hội tụ 21.000 sinh viên quốc tế từ hơn 170 quốc gia. Nhờ đó, du học sinh có thể hòa nhập vào cộng đồng học tập toàn cầu tại đây. Hiện, trường trực thuộc Go8 - nhóm 8 trường đại học giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu Australia. Trong đó, khoa Kinh tế và kinh doanh ở Đại học Monash đượccông nhận bởi ba tổ chức kiểm định chất lượng khắt khe nhất thế giới, gồm: AACSB, EQUIS và AMBA.

Đại học Monash có cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng đào tạo được công nhận quốc tế. Ảnh: Đại học Monash

Ngoài ra, trong các bảng xếp hạng của QS World University Rankings những năm gần đây, Đại học Monash luôn được vinh danh trong top 30 đại học dẫn đầu thế giới về đào tạo các chuyên ngành như kế toán, tài chính,...

Đại học Griffith

Đại học Griffith tại Brisbane cũng được đánh giá là một trong 10 trường đại học tốt nhất ở Australia. Trong những bảng xếp hạng về các cơ sở giáo dục đổi mới sáng tạo tại xứ sở chuột túi, Đại học Griffith thường nằm trong top đầu, đồng thời là một trong những đại học có ảnh hưởng nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chương trình ở Đại học Griffith cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm và lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm toàn cầu. Trường có thế mạnh đào tạo các ngành kinh doanh, thương mại, luật, chính sách công... và thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp, việc làm cho các sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Đại học South Australia

Trong khi đó, tại Adelaide, Đại học South Australia là nơi quy tụ những chuyên gia giáo dục hàng đầu. Do đó, trường có thể là điểm đến lý tưởng cho những học sinh đặc biệt quan tâm tới yếu tố học thuật. Hệ thống cơ sở vật chất của trường cũng được đánh giá rất cao.

Đại học South Australia tọa lạc tại Adelaide. Ảnh: Đại học South Australia

Ngành kinh doanh ở Đại học South Australia được chứng nhận bởi Hệ thống cải tiến chất lượng châu Âu (EQUIS). Trong hơn 16.000 chương trình chuyên ngành kinh doanh trên thế giới, chỉ có gần 200 chương trình đạt công nhận này.

Ngoài ra, Đại học South Australia nổi tiếng với những mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Nhờ đó, chương trình học được đảm bảo tính thực tiễn, cập nhật kịp thời những xu hướng mới.

An Nhiên