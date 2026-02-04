Các trục giao thông mới mở không gian phát triển cho phía Đông TP HCM

Cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ động thổ cùng các nút giao, vành đai tại khu Đông TP HCM đi vào khai thác giúp tăng liên kết vùng và thúc đẩy cấu trúc đô thị theo hướng đa cực.

Trong nhóm công trình đang thực hiện, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ bổ sung các hướng kết nối giữa trung tâm với khu Nam, khu Đông và các địa phương lân cận. Khi hoàn thành, các tuyến này được kỳ vọng chia sẻ lưu lượng cho mạng lưới hiện hữu, giảm áp lực lên một số trục thường xuyên quá tải.

Về liên vùng, cầu Phú Mỹ 2 đóng vai trò kết nối xuyên tâm giữa TP HCM và Đồng Nai. Ở hướng còn lại, cầu Cần Giờ mở thêm hành lang phát triển về phía biển, mở rộng dư địa cho các hoạt động kinh tế đô thị trong dài hạn. Việc hình thành các tuyến mới góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tác động đến phân bố dân cư và tổ chức không gian sản xuất, dịch vụ.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 góp phần mở rộng không gian phát triển liên vùng giữa TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Masterise Homes

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn 2060, khu Đông được xác định là một cực tăng trưởng và đầu mối giao thông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khu vực đang chuyển từ giai đoạn đầu tư nền tảng sang khai thác thực tế khi nhiều liên kết chiến lược từng bước khép kín.

Nút giao An Phú được xây dựng thành tổ hợp đa tầng, điều tiết dòng xe giữa cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và các tuyến chính khác. Tuyến Liên Phường giữ vai trò trục dọc, kết nối các khu dân cư với hệ thống đường vành đai, góp phần giảm phụ thuộc vào một số điểm thường xuyên ùn ứ.

Mạng lưới liên vùng tiếp tục được bổ sung bởi Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Thủ Thiêm 4 và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Sự cộng hưởng của các công trình này hình thành khung hạ tầng liên hoàn, củng cố vai trò trung chuyển của khu Đông giữa TP HCM và các tỉnh lân cận.

Thông qua đường Liên Phường, từ Thảo Điền, người dân chỉ mất khoảng 5 phút để đến The Global City qua đường Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ. Ảnh: Masterise Homes

Theo Masterise Homes, cùng với sự hình thành của các trục giao thông chiến lược, khu Đông chuyển dần sang giai đoạn ổn định hơn về cấu trúc không gian. Quá trình phát triển không chỉ được nhìn ở tốc độ xây dựng mà còn ở khả năng tổ chức môi trường sống cân bằng, chú trọng yếu tố sinh thái và chất lượng cư trú.

"Trong bối cảnh đó, xu hướng lựa chọn nơi ở cũng thay đổi, khi một bộ phận người mua ưu tiên không gian riêng tư, mật độ thấp nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiếp cận khu trung tâm", đại diện đơn vị này cho biết.

Tại khu Đông, một số dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị phức hợp, tích hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ trong cùng quỹ đất. Cách tổ chức này cho phép hình thành các phân khu có đặc tính không gian khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong cùng một tổng thể hạ tầng đồng bộ.

Bán đảo Sola tại khu đô thị The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Trong bối cảnh đó, các phân khu thấp tầng bố trí ven sông hoặc trên địa thế bán đảo như Sola được xem như lớp không gian đệm, tạo khoảng chuyển tiếp giữa nhịp đô thị và môi trường sống yên tĩnh hơn. Mặt nước và mảng xanh đóng vai trò điều tiết vi khí hậu, đồng thời hạn chế tác động trực tiếp từ các trục giao thông lớn.

Sola được phát triển theo mô hình compound khép kín, với mật độ xây dựng kiểm soát và tổ chức không gian tách biệt tương đối so với phần còn lại của khu đô thị. Địa thế ba mặt giáp nước tạo lợi thế cảnh quan và khoảng đệm tự nhiên, giúp giảm ảnh hưởng từ dòng phương tiện bên ngoài.

Mỗi căn biệt thự được tính toán tỷ lệ, khoảng thở để tạo sự kết nối với thiên nhiên. Ảnh: Masterise Homes

Thiết kế kiến trúc do các đơn vị tư vấn quốc tế Foster + Partners và FORG thực hiện theo ngôn ngữ hiện đại, tiết chế. Nhà ở được bố trí tăng khả năng đón sáng, thông gió tự nhiên và mở rộng không gian xanh trong từng lô đất, hướng tới sự ổn định lâu dài trong sinh hoạt.

Theo Masterise Homes, khi hạ tầng dần hoàn thiện, các không gian ở mật độ thấp trong tổng thể đô thị lớn được xem là hướng phát triển song hành với quá trình gia tăng mật độ chung. "Mô hình này góp phần đa dạng hóa cấu trúc nhà ở tại khu Đông, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa phát triển đô thị và yêu cầu về môi trường sống", đại diện đơn vị cho biết.

Song Anh