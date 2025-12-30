Các tỉnh, thành phố dẫn đầu doanh thu, lượng khách du lịch 2025

TP HCM, Hà Nội, An Giang nằm trong top ba "ngôi sao" của ngành du lịch Việt năm 2025, khi lượng khách và doanh thu cao nhất cả nước.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, tính đến hết năm, toàn ngành dự kiến đón 22 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lượng khách du lịch nội địa ước đạt 130 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt một triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

TP HCM đón lượng khách cao nhất nước, với hơn 53,5 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,5 triệu lượt và tăng gần 40% so với cùng kỳ 2024.

Đứng thứ hai trong danh sách là Hà Nội khi đón 33,7 triệu lượt khách, tăng 21% so với 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 7,8 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm ngoái.

Diễu binh, diễu hành A80 trong ngày Quốc khánh, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

An Giang trở thành ngôi sao mới trong danh sách 10 điểm đến đón khách cao nhất nước, vượt qua Quảng Ninh để lên top 3, với 24,1 triệu lượt khách. Tính hết tháng 11, đặc khu Phú Quốc đón khoảng 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu năm gần 5%. Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia, du lịch là điểm sáng trong kinh tế của tỉnh An Giang.

Đà Nẵng cũng vươn lên nhờ thành tích nổi trội dù trải qua các trận lũ lụt lịch sử trong năm, ảnh hưởng nặng nề đến du lịch. Tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2024. Khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt, tổng thu du lịch ước đạt 60.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 21% so với cùng kỳ.

Các điểm đến tiếp theo gồm Quảng Ninh, Lâm Đồng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Trị.

Năm ngoái, Nghệ An, Bình Định đều xuất hiện trong top 10 nhưng năm nay cùng rớt hạng. Nguyên nhân đến từ việc sáp nhập các tỉnh thành, lượng khách ở nhiều tỉnh tăng lên do gộp 2-3 tỉnh làm một.

Về doanh thu du lịch, TP HCM và Hà Nội vẫn giữ vị trí top đầu, với tổng thu đạt 260.000 và 120.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 36% và 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia du lịch đánh giá hai điểm đến giữ vững vị trí top 1 và 2 cả về doanh thu và số lượng "là điều bình thường". Đặc biệt năm nay, TP HCM và Hà Nội đều đón lượng khách tăng trưởng vược bậc nhờ các sự kiện lớn gồm A50 (50 năm thống nhất đất nước) và A80 (80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh).

Trong 15 ngày dịp đại lễ A50 tại TP HCM, từ 20/4 đến 4/5, thành phố phục vụ 2,7 triệu lượt khách đến tham quan, doanh thu đạt 15.700 tỷ đồng. Doanh thu này cao gấp đôi mức ngành du lịch thành phố thu về trong 9 ngày nghỉ lễ dịp Tết Ất Tỵ (7.690 tỷ đồng).

Tương tự, theo công bố từ Sở Du lịch Hà Nội chiều 2/9, trong 4 ngày đại lễ A80, thành phố ước đón gần 2,1 triệu lượt khách, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đón hơn 80.000 lượt, tăng 35% so với năm ngoái. Tổng thu du lịch dịp này đạt gần 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ 2024.

Theo Cục Du lịch, năm 2025, sự kiện hoạt động du lịch diễn ra sôi động tại hầu hết các địa phương trọng điểm trên cả nước. Nhiều tỉnh, thành triển khai chương trình kích cầu với thông điệp "Việt Nam - Đi để yêu", tổ chức loạt hoạt động thu hút du khách, giới thiệu sản phẩm và gói tour mới.

Tại Ngày hội Du lịch TP HCM, hơn 900 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, ăn uống và mua sắm được giới thiệu. Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2025 (VITM 2025) cung cấp hơn 15.000 tour và sản phẩm du lịch. Tiếp đó, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025) diễn ra sôi động với sự tham gia của hàng trăm đơn vị lữ hành, lưu trú, ẩm thực và khu du lịch, mang đến nhiều trải nghiệm và chương trình kích cầu hấp dẫn.

Về kế hoạch năm 2026, TP HCM và Hà Nội tiếp tục đặt ra mục tiêu cao nhất nước. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, TP HCM đặt mục tiêu đón 61 triệu lượt khách, trong đó có 11 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 330.000 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng về doanh thu và lượng khách lần lượt 26% và 14%.

Trong năm 2026, Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu đón 35,8 triệu lượt khách (8,6 triệu lượt khách quốc tế và 27,2 triệu lượt khách nội địa), doanh thu ước đạt trên 160.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 19% so với cùng kỳ 2025.

Ngành du lịch Việt năm tới đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch năm tới được kỳ vọng đạt 1,125 triệu tỷ đồng, tăng 11% -13% so với năm 2025.

