Các tiểu bang nghèo có tỷ lệ sở hữu nhà cao nhất tại Mỹ

Kết quả nghiên cứu dữ liệu của Cục Điều tra dân số Mỹ khiến nhiều người ngạc nhiên khi một số tiểu bang nghèo nhất đang đứng đầu về tỷ lệ sở hữu nhà.

Với lãi suất cho vay thế chấp cao và giá nhà tăng vọt, giấc mơ sở hữu bất động sản đã vượt khỏi tầm với của nhiều người dân Mỹ. Tuy nhiên, ở nhiều bang được đánh giá là "nghèo hơn" lại dễ kiếm nhà hơn. Ví dụ, Tây Virginia dẫn đầu với tỷ lệ sở hữu nhà là 77%. Tiếp theo là Delaware (75,7%), Mississippi (75,5%), Maine (75,5%) và Wyoming (74,5%).

Trong khi đó, phần lớn các tiểu bang này đều có thu nhập trung bình thấp hơn nhiều so với các địa phương còn lại trên toàn quốc. Chỉ có Wyoming là ngoại lệ (xếp thứ 8), còn Mississippi và West Virginia có thu nhập trung bình thấp thứ nhất và thứ hai trên cả nước, Delaware xếp hạng 24 và Maine thứ 30.

Bất động sản tại Delaware.

Ngoài danh sách trên, các tiểu bang nghèo có tỷ lệ sở hữu nhà cao nhất nước bao gồm Alabama (đứng thứ 9, thu nhập trung bình xếp thứ 48), Nam Carolina (thứ 12 về tỷ lệ sở hữu nhà, thứ 44 về thu nhập), Idaho (thứ 15 về tỷ lệ sở hữu nhà, thứ 40 về thu nhập) và New Mexico (thứ 18 về tỷ lệ sở hữu, thứ 45 về thu nhập).

Các tiểu bang có tỷ lệ sở hữu nhà thấp cũng có sự góp mặt của các địa phương có trung bình thu nhập cao nhất cả nước như: New York (đứng thứ 6 về trung bình thu nhập, tỷ lệ sở hữu nhà xếp thứ 50), California (thứ 4 về thu nhập, thứ 49 về sở hữu nhà), Nevada (thứ 25 về thu nhập, thứ 48 về sở hữu nhà), Hawaii (thứ 26 về thu nhập, thứ 47 về sở hữu nhà) và Massachusetts (thứ 1 về thu nhập, thứ 46 về tỷ lệ sở hữu nhà).

Biểu đồ tỷ lệ sở hữu nhà tại Mỹ.

Giải thích về thực tế này, chuyên gia kinh tế Hannah Jones của Realtor cho biết, thông thường các tiểu bang có mức thu nhập trung bình thấp cũng có giá nhà "mềm" hơn.

Mặc dù California, New York và Massachusetts nằm trong số những tiểu bang giàu có, giá nhà luôn neo ở mức cao so với thu nhập trung bình của người dân. Cụ thể, giá nhà cao hơn từ 8,8 đến 9,8 lần so với mức thu nhập trung bình ở ba tiểu bang này (vào tháng 6/2024), trong khi ở Tây Virginia thì con số này chỉ khoảng 4,8 lần.

"Các tiểu bang đông dân như New York và Boston cũng ghi nhận tỷ lệ sở hữu nhà thấp hơn, do lượng người thuê nhà tại đây rất đông", Hannah Jones cho biết.

Khánh Đăng (theo NY Post, Realtor)