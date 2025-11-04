Các thủy điện hạ mức nước đón lũ trước bão Kalmaegi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn hạ thấp mực nước để đón lũ, tránh ngập nặng như đợt vừa qua.

Chiều 4/11, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND TP Đà Nẵng về quản lý đê điều, hồ đập và vận hành thủy điện điều tiết lũ trước nguy cơ ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Theo Thứ trưởng Hiệp, thực hiện công điện 208 của Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Bộ Công Thương và các địa phương giám sát chặt chẽ việc vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn và chủ động hạ mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện đón lũ.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Trường

Căn cứ dự báo mưa lớn ngày 6-7/11 các tỉnh thành Đà Nẵng - Đăk Lăk mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm, ông Hiệp yêu cầu các nhà máy thủy điện A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 hạ mực nước về mức an toàn, sẵn sàng đón lượng nước lũ dồn về.

"Việc điều tiết phải linh hoạt, bám sát thực tế, không cứng nhắc theo quy trình liên hồ như đợt mưa lũ cuối tháng 10", ông Hiệp nói và cho biết sẽ cùng TP Đà Nẵng đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa Vu Gia - Thu Bồn theo hướng "mở" hơn, cho phép linh hoạt xử lý theo tình huống thời tiết cực đoan.

Cùng với việc điều hành hồ chứa, Bộ sẽ phối hợp với Đà Nẵng đề xuất các dự án trọng điểm như xử lý xói lở bờ biển Cửa Đại và Hội An, đầu tư công trình điều tiết nước sông Quảng Huế, xây mới đập dâng An Trạch và cải tạo hồ thủy lợi có dung tích hơn 20 triệu m3 để tăng khả năng điều tiết lũ cho hạ du.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, lưu ý Đà Nẵng chủ động bảo đảm an toàn tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển tránh vùng nguy hiểm, đồng thời không để xảy ra tai nạn khi sóng lớn. Cục đề nghị thành phố phối hợp sớm triển khai trạm radar thời tiết X-band đặt tại Quảng Nam cũ, có khả năng quét toàn bộ Đà Nẵng để dự báo thiên tai theo thời gian thực, giúp công tác ứng phó chủ động và chính xác hơn.

Ngoài ra, Bộ và Cục sẽ hỗ trợ phân phối hàng cứu trợ từ doanh nghiệp và Trung tâm Điều phối ASEAN (AHA Centre) đến người dân bị ảnh hưởng nặng bởi lũ.

Thủy điện Đăk Mi 4 vận hành xả lũ tháng 10/2021. Ảnh: Đắc Thành

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, các hồ thủy điện đã góp phần cắt lũ nhưng hiệu quả chưa tối ưu, khiến nhiều vùng hạ lưu vẫn ngập sâu, hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng. "Cứ mỗi mùa mưa lũ, người dân miền núi lại phải sống trong nỗi lo sạt lở, đe dọa tính mạng và tài sản", ông Hưng nói, đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ giải pháp căn cơ và chương trình giúp dân thích ứng với thiên tai như xây dựng nhà tránh lũ, trang bị ghe thuyền, phao cứu sinh.

Thành phố cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng nguy cơ sạt lở cao và hỗ trợ sinh kế bền vững, chuyển đổi từ trồng keo sang cây dược liệu, cây gỗ lớn để ổn định đời sống lâu dài.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ đêm 25/10 đến 1/11, Đà Nẵng, Huế trở thành tâm mưa của miền Trung. Lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (TP Đà Nẵng) lên 5,62 m, vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12 m. Mưa lũ làm 14 người chết, 4 người mất tích, 29 xã phường bị ngập lụt, 10 xã khác bị cô lập do mưa lớn. Đến hôm nay, thành phố còn hơn 16.000 nhà ngập, chủ yếu ở vùng hạ du của sông Vu Gia - Thu Bồn.

Ngọc Trường